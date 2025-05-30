العين:- بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، شهد اليومين الأول والثاني من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، في الفترة من 28 حتى 31 مايو الجاري، بمركز أدنيك العين، توقيع سبع مذكرات تفاهم استراتيجية بهدف تعزيز الأمن الغذائي المستدام، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز الشراكات الوطنية بين الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة، ودعم جهود الأبحاث والدراسات المتخصصة في القطاع وجمع البيانات، واستثمار التكنولوجيا المبتكرة.

وشهد اليوم الأول من الحدث توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، حيث وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع شركة سلال للغذاء والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتنسيق الجهود لإنشاء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، بما يسهم في تحسين الصحة المجتمعية والبيئية. وتسعى المذكرة إلى تعزيز ريادة دولة الإمارات لتصبح نموذجاً عالمياً في الابتكار وحوكمة البيانات الضخمة، وتطوير استراتيجية غذائية تدمج البيانات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد في إرساء نظام غذائي مستدام وعادل قائم على العلم.

كما يهدف الطرفان إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة ببناء نظام بيئي مستدام وآمن للأمن الغذائي، انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة. ووقع المذكرة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني ولولو للتجزئة، تهدف إلى تعزيز التعاون المثمر والمنفعة المتبادلة بين الطرفين. وتسعى المذكرة نحو تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتمكين المنتجات الزراعية الوطنية، من خلال تخصيص مساحات تسويقية للمنتجات المحلية، وتبني آليات شراء مباشرة تضمن وصول منتجات المزارعين المعتمدين بجودة عالية إلى المستهلكين، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز مسيرة التنمية الزراعية المستدامة في إطار تحقيق رؤية الدولة للأمن الغذائي. ووقع المذكرة كل من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وأشرف علي موسليام، المدير التنفيذي للعمليات العالمية في لولو للتجزئة.

وفي خطوة لتعزيز التعاون في مبادرات حيوية لدعم الاستدامة البيئية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بركات، لدعم مبادرة "الـمائة ميل"، التي أطلقتها مجموعة شركات بركات عام 2023، بهدف دعم إنتاج المزارعين وتشجيع المجتمع على استهلاك المنتجات المزروعة محلياً داخل دائرة نصف قطرها 100 ميل، وذلك من خلال انضمام المزارعين للمبادرة وتسويق منتجاتهم بالشراكة مع شركة بركات.

إضافة إلى ذلك، يمتد التعاون ليشمل "مبادرة إعادة تدوير مخلفات الطعام"، التي أطلقتها مجموعة شركات بركات في عام 2022، بهدف تطوير برنامج فعال لتحويل مخلفات الطعام إلى علف للحيوانات، مما يقلل من كمية النفايات التي قد تساهم في التلوث البيئي وانبعاثات غاز الميثان. ووقع المذكرة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وكينيث دي كوستا، المدير العام لشركة بركات.

أما في اليوم الثاني من الحدث فتم توقيع 4 مذكرات تفاهم بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم بين المركز الزراعي الوطني، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بشأن برنامج Access Program التابع لمركز الابتكار الزراعي، بهدف تمكين المبتكرين في مجالي الغذاء والزراعة من خلال تزويدهم بالموارد الضرورية والعلاقات التي تُمكّنهم من النمو والنجاح، وإنشاء نظام دعم متكامل يضمن حصول المبتكرين على التمويل والإرشاد والموارد التقنية، انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لـ منصة الابتكار الغذائي في الإمارات (FIH UAE)، ووقع الاتفاقية كلا من سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، وسعادة البروفسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بشأن إنشاء مختبر الابتكار والبحوث والدراسات التحليلية والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والتقنيات الحديثة، وإعداد دراسات نوعية تدعم تحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ووقعها كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والبروفيسور سامي حدادين، نائب الرئيس للأبحاث وأستاذ الروبوتات بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.

كما وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ملحق تعديل الاتفاقية الأساسية وملحقاتها المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية. وقع الملحق كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة والمستشار محمد جمال الساعاتي، مستشار الرئيس – البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور سعادة الدكتورة طريفة الزعابي، مدير عام إكبا.

وأخيراً وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة خورفكان وجامعة الذيد بشأن الأبحاث الزراعية، بهدف استكشاف إمكانية تنفيذ الأنشطة والمشاريع المشتركة في مجال الأمن الغذائي والأبحاث والدراسات وتطوير القدرات، وتعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة لكل الأطراف من خلال التعاون فيما بينهم لضمان استفادة الوزارة من خبرات الجامعات الأطراف في هذه المذكرة ومراكز الأبحاث التابعة لها ، مما سيساهم في تطوير مشاريع بحثية تخدم جميع الأطراف، وتطوير القدرات في مجال الأمن الغذائي.

ووقع المذكرة كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وسعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة الأستاذ الدكتور علي عبدالله النقبي، مدير جامعة خورفكان، وسعادة الأستاذة الدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشلبي، مدير جامعة الذيد.

تؤكد مذكرات التفاهم تلك على التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في قطاع الزراعة والغذاء.

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