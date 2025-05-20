أكد سعادة ماهر طارش العليلي، عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، أن قطاع الصناعات التحويلية يُعد أحد أبرز القطاعات الحيوية في إمارة عجمان، حيث يساهم بنسبة 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يعكس نمو عدد المنشآت الصناعية في إمارة عجمان والتي بلغت خلال العام 2024 نحو 1549 مصنعاً مقارنة بـ 1444 مصنعاً وبنسبة نمو تزيد عن 7%، كما تؤكد نمو أعداد المصانع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي استمرار تطور القطاع وثبات وتيرته التصاعدية في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة الإمارة على خارطة جذب الاستثمارات الصناعية محلياً واقليمياً ودولياً.

وقال "مشاركة غرفة عجمان ضمن جناح إمارة عجمان في "اصنع في الإمارات" تحت شعار "تسريع الصناعات المتقدمة"، فرصة لاستعراض قدرات القطاع الصناعي بالإمارة والتعريف بالمنتجات المحلية وتعزيز فرص التعاون والشراكات بما يدعم توسع المنشآت الصناعية وزيادة قدراتها الإنتاجية وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا في بيئة الأعمال الصناعية".

وأوضح أن "اصنع في الإمارات" منصة وطنية استراتيجية تجمع تحت مظلتها صُناع القرار والمستثمرين ورواد القطاع الصناعي لتبادل الخبرات والمعرفة واستعراض الفرص الاستثمارية الصناعية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتسليط الضوء على الصناعة الوطنية للوصول إلى أسواق خارجية وزيادة معدلات صادرات المنتج المحلي.

وأشار أن غرفة عجمان تواصل جهودها في تنمية القطاع الصناعي وتعزيز قدراته التنافسية ونمو استثماراته وتشجيع أعضائها من منشآت القطاع الصناعي على الاعتماد على الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة لزيادة معدلات الإنتاج بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات في تطوير القطاع الصناعي.

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