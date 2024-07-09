​​​​​​دبي، الإمارات العربية المتحدة، حصدت بلدية دبي 7 شهادات مطابقة مع المواصفات الدولية (الآيزو)، والمواصفات البريطانية خلال عام 2023، شملت؛ مجالات إدارة وحماية البيئة والاستدامة، وإدارة الطاقة، والحوكمة المؤسسية، وحوكمة تقنية المعلومات، والتدقيق الداخلي، وإدارة العقود الهندسية، إضافةً إلى شهادة مطابقة مع المواصفة الدولية للابتكار.

وتمثل المواصفات التي توّجت بها بلدية دبي تأكيداً جديداً على الجهود التي تُقدمها ضمن مجالات وقطاعات حيوية مهمة وفق إطار مؤسسي رائد ومتكامل، يتبنى نهج الابتكار والإبداع، ويرفع من الجاهزية للمستقبل.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن ما نالته البلدية من شهادات المطابقة مع المواصفات الدولية في مجالات حيوية، يعكس رؤيتها ومحاور عملها وأهدافها في تعزيز الامتثال وفعالية الحوكمة الرامية بمجملها إلى تعزيز جاذبية واستدامة وريادة إمارة دبي والارتقاء بجَودة الحياة فيها، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الرّيادة في العمل الحكومي، والارتقاء بمراكز التنافسية والتميز.

وقال الهاجري: "تتبنى بلدية دبي نهجاً مؤسسياً قائماً على ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار والحوكمة والاستدامة والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والمادية، والذي أسهم في تحقيقها إنجازات واعتمادات دولية متقدمة، تعكس ثقافة التميز ومعايير الرشاقة والمرونة المؤسسية الرائدة التي تتبناها ضمن محاور عملها لترسيخ مكانة الإمارة على مؤشرات التنافسية العالمية".

وأشار مدير عام بلدية دبي، إلى أن البلدية مستمرة في تقديم أفضل الخدمات البلدّية الرائدة، وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع المُطابقة للمعايير العالمية، بفضل الكفاءات البشرية المتميزة لديها من قياديين وموظفين وفرق عمل متخصصة.

المواصفات الجديدة

ضمّت شهادات المواصفات الدولية السبع التي حصدتها بلدية دبي؛ مواصفة "10845-1"، بعد تطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة العقود الهندسية المتخصصة في مجالات البناء والتشييد، حيث تُعد البلدية الجهة الأولى في المنطقة التي تنال هذه الشهادة، كما نالت شهادة مواصفة "آيزو 19011" في مجال إدارة عمليات التدقيق الداخلي والتي تُمنح للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك نظير تطويرها منظومة مؤسسية لإدارة عمليات التدقيق الداخلي على أنظمة الجودة والمواصفات الإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وحصلت على مواصفة "آيزو 37000" في مجال الحوكمة الفعّالة، وذلك عن جهودها في تطوير وتطبيق منظومة الحوكمة المؤسسية وفق متطلبات المواصفة الدولية الجديدة، والتي عززت من خلالها كفاءة أدوات وقدرات الحوكمة في البلدية.

ونالت بلدية دبي كذلك مواصفة "آيزو 14001" في مجال إدارة البيئة، بعد تطبيق أساسيات الإدارة البيئية على مهام وعمليات وأنشطتها وفق المتطلبات الدولية، مع تطبيق ضوابط لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، إضافةً إلى شهادة مواصفة إدارة الطاقة "آيزو 50001" عن تطوير وتطبيق منظومة مؤسسية لتعزيز الاستخدام الأمثل وترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية وإدارة الموارد.

وحصدت شهادة المواصفة "آيزو 56002"، لتطويرها منظومة وقدرات إدارة الابتكار وفق متطلبات المواصفة الدولية الجديدة، ودعم إنجازاتها في مجال الابتكار، تعزيزاً لمعايير التميز المؤسسي والريادة، إضافةً إلى المواصفة الدولية "آيزو 38500" المتخصصة في مجال حوكمة تقنية المعلومات والتحول الرقمي بعد تطبيق ممارسات الحوكمة بفعالية دعمت متطلبات التحول الرقمي للبلدية.

تجديد

ونجحت بلدية دبي في تجديد 27 شهادة مواصفة دولية خلال 2023 في مجالات إدارية وتنظيمية وتخصصية مختلفة، ومع هذا الإنجاز الجديد، ترتفع حصيلة إنجازات البلدية في مجال الشهادات العالمية إلى 34 شهادة مختلفة.

الجدير بالذكر أن شهادات المواصفات الدولية هي معايير عالمية تمنحها شركات تدقيق عالمية معتمدة تبني قراراتها في منح المواصفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تحققها المؤسسة الخاضعة للتقييم والتدقيق، في مجالات عديدة منها الإدارة والحوكمة المؤسسية.

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