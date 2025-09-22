في إطار التزام شركة "أماكن" بالاستثمار في كوادرها الوطنية وتزويدهم بالمهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، عملت الشركة على التوظيف وتطوير المسار الوظيفي لـ68% من إجمالي الموظفين العاملين بها وذلك من خلال الاستفادة من برامج صندوق العمل "تمكين" والتي شملت برنامج التدريب للمؤسسات، وبرنامج توظيف القيادات، وبرنامج زيادة الأجور، وبرنامج التدريب على رأس العمل.

ويأتي دعم “تمكين” للكوادر الوطنية العاملة في شركة البحرين لمواقف السيارات "أماكن" تماشياً مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025, والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، الى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنه واستدامة المؤسسات.

حيث قدمت "تمكين" دعمًا مستمرًا لـشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) على مدى السنوات الماضية من خلال حزمة من برامج الدعم المتنوعة، شملت ايضاً برنامج دعم زيادة الأجور والبرنامج الوطني للتوظيف.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

تأسست شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) عام 1981 كشركة مساهمة عامة بحرينية، وتُعد اليوم المزود الرائد لحلول مواقف السيارات في المملكة. وتتخصص الشركة في إدارة مواقف السيارات وتأجير العقارات، كما تركز على تقديم خدمات إدارية مبتكرة وحلول تنقّل متطورة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز كفاءة إدارة المرافق.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

About Labour Fund “Tamkeen”

The Labour Fund "Tamkeen" is a national entity established in 2006, aimed at facilitating the Kingdom of Bahrain's economy by strengthening the private sector to be the key engine of economic growth. This is achieved by supporting the growth and development of enterprises, as well as developing the skills of local talent and enhancing their employment and career development opportunities to become the first choice for employment in the labor market.

Tamkeen offers a range of programs and initiatives that are designed in line with labor market needs and is driven by its strategic priorities and support initiatives which include employment support, career development support, and enterprise support programs.

