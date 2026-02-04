كوالالمبور، ماليزيا – أعلنت الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة)، المُصدرة الرائدة عالميًا لأدوات إدارة السيولة قصيرة الأجل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أن محفظتها من الصكوك قصيرة الأجل القائمة قد ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 6.795 مليار دولار أمريكي، مسجلةً زيادة بنسبة 64% على أساس سنوي (فبراير 2025: 4.14 مليار دولار أمريكي).

ويأتي هذا الارتفاع عقب أحدث مزاد أجرته الهيئة، والذي شهد نجاح إصدار وإعادة إصدار صكوك قصيرة الأجل بإجمالي 1.01 مليار دولار أمريكي عبر آجال استحقاق تمتد لشهر واحد، وثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهرًا، بما يؤكد استمرار الطلب العالمي القوي على أدوات السيولة الإسلامية عالية الجودة.

تم تسعير السلاسل الأربع بشكل تنافسي على النحو التالي:

3.85 % لإصدار ـصكوك بقيمة 290 مليون دولار أمريكي لشهر واحد؛ 3.87 % لإصدار صكوك بقيمة 480 مليون دولار أمريكي لـثلاثة أشهر؛ 3.85% لإصدار صكوك بقيمة 210 مليون دولار أمريكي لـستة أشهر؛ و 3.45% لإصدار صكوك بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لاثني عشر شهرًا

شهد الطلب قوة وزخمًا واسعَي النطاق، مع مشاركة شبكة الوكلاء الأساسيين لدى الهيئة)، إلى جانب طيف واسع من المستثمرين المؤسسيين عبر ولايات قضائية متعددة. وبلغ إجمالي الطلبات 2.67 مليار دولار أمريكي، ما أسفر عن متوسط نسبة تغطية للاكتتاب قدرها 2.6 مرة، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في أدوات السيولة الإسلامية قصيرة الأجل التي تصدرها الهيئة، في ظل ظروف سوقية متغيرة.

تمثل هذا المزاد ثالث مزاد صكوك تجريه الهيئة منذ بداية العام وحتى تاريخه، لترتفع بذلك قيمة الإصدارات في عام 2026 إلى 3.275 مليار دولار أمريكي عبر 12 سلسلة من الصكوك بآجال استحقاق متفاوتة. وقد جرى تنفيذ الإصدارات ضمن برنامج إصدار الصكوك قصيرة الأجل للهيئة بقيمة 8.5 مليار دولار أمريكي، ، والمصنف بدرجة “A-1” من قبل S&P Global Ratings ودرجة “F1” من قبل Fitch Ratings.

وفي تعليقه على هذا الإصدار البارز، قال السيد محمد سَفْري شاهول حميد، الرئيس التنفيذي للهيئة: " إن بلوغ حجم الصكوك قصيرة الأجل القائمة 6.795 مليار دولار أمريكي يعكس ليس فقط قوة الطلب، بل أيضًا السرعة والاتساق الذي يقوم به المستثمرون في ضخ السيولة ضمن برنامج الصكوك التابع للهيئة. وتحقيق هذا المستوى خلال أسبوع واحد فقط من ارتفاع الإصدارات القائمة من 6.4 مليار دولار أمريكي إلى 6.65 مليار دولار أمريكي يؤكد عمق الثقة في دور المؤسسة كواحدة من أكثر الركائز موثوقية ومزودي حلول السيولة الإسلامية عالميًا".

وأضاف قائلًا:

" لقد جاء هذا الارتفاع مدعومًا بإدراج أصل قصير الأجل عالي الجودة ضمن صيغة تمويل أصول جديدة تم تقديمها في عام 2025. وعلى الرغم من أن مستويات الصكوك القائمة ستتذبذب بطبيعتها مع استحقاقاتها، فإن برنامج الصكوك لدى الهيئة يوفر طاقة إصدار تصل إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، مما يتيح قنوات تمويل مرنة وقابلة للتوسع للمصدرين السياديين والمرتبطين بالسيادة والجهات فوق الوطنية. ومن خلال مواصلة تنويع الأصول، تظل الهيئة مركزة على تعزيز مرونة وفعالية بنية السيولة الإسلامية العالمية."

يتم توزيع صكوك الهيئة قصيرة الأجل من خلال شبكة متنوعة من الوكلاء الأساسيين على مستوى العالم، وهي بنك أبو ظبي الإسلامي، والبركة التركية، وبنك أفين الإسلامي، ومصرف الريان، وبنك بوبيان، وبنك سي آي إم بي الإسلامي بيرهاد، وبنك دخان، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك جولدن جلوبال للاستثمار، وبنك جائز، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الدولي، ومايبانك الإسلامي بيرهاد، وميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط، وبنك قطر الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تعد الهيئة جهة إصدار منتظمة لصكوك قصيرة الأجل بآجال ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية. وستواصل الهيئة إعادة إصدار أدوات السيولة قصيرة الأجل شهريًا وفقًا للجدول الزمني لإصداراتها.

نبذة عن الهيئة الإسلامية العالمية لإدار ة السيولة

الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تأسست في 25 أكتوبر [تشرين الأول] 2010 من قبل بنوك مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة الأجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل الإدارة الفعالة للسيولة عبر الحدود للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية .

الأعضاء الحاليون في مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى المؤسسة الإسلامية متعددة الأطراف لتنمية القطاع الخاص.

عضوية الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة متاحة للبنوك المركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة المالية، أو الوزارات أو المؤسسات المالية الحكومية التي يناط بها مهام الرقابة المالية النظامية، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف.

تستضيف ماليزيا الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ومقرها في كوالالمبور.

