دعت الشركات الرقمية من ألمانيا وأوروبا للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" في دبي أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم

ناقشت مع 35 مستثمراً و28 من شركاء منظومة الأعمال تطوير آليات العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار

استقطب جناح الغرفة في المعرض 580 زائراً تعرفوا على المقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي رائد للشركات ورواد الأعمال المتخصصين في القطاعات الرقمية

دبي_ اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مشاركتها كشريك منظومة الأعمال الرقمية في معرض "جيتكس أوروبا" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الألمانية برلين.

وبهدف التعريف بفرص النمو التي تزخر بها دبي في كافة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، اجتمعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي خلال فعاليات المعرض مع 56 شركة أوروبية من ضمنها 3 شركات مليارية "يونيكورن"، بالإضافة إلى 21 شركة رقمية تتجاوز عائدات كل منها 100 مليون دولار، إلى جانب شركات تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات الرقمية، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض ميزات بيئة الأعمال الرقمية في دبي.

كما عقدت الغرفة نقاشات طاولة مستديرة مع 35 مستثمراً بالإضافة إلى 28 من شركاء منظومة الأعمال الرقمية في ألمانيا وأوروبا ، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير آليات العمل المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مساعي الغرفة لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، والتعريف بالبنية التحتية الرائدة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، وإمكانات النمو الكبيرة التي توفرها لرواد الأعمال وللشركات العالمية ولاسيما الأوروبية الراغبة في توسيع أعمالها في الإمارة.

واستقطب جناح الغرفة في معرض جيتكس أوروبا حوالي 580 زائراً تعرفوا على المقومات المتكاملة التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي رائد للشركات ورواد الأعمال المتخصصين في القطاعات الرقمية، كما اطلع الزوار على المبادرات التي تقودها الغرفة ومنها "منصة دعم وجذب الشركات"، التي تعتبر بوابة مبتكرة لمساعدة الشركات الرقمية على تأسيس أعمالها في دبي، أو التوسع في سوق الإمارة من خلال مجموعة من الخدمات والتسهيلات واللقاءات.

وركزت الغرفة خلال مشاركتها في المعرض على استقطاب الشركات الرقمية الناشئة من ألمانيا وأوروبا بشكل عام للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والمقرر عقده في دبي خلال شهر أكتوبر المقبل من العام الجاري، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وتم خلال معرض جيتكس أوروبا تنظيم مسابقة لعرض أفكار ومشاريع الشركات، وحصلت بموجبها شركة "باتري تشك" (Battery Check) التشيكية و شركة "وايز وورلد" (Wise World) البرتغالية على فرصة ممولة بالكامل من قبل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" بدبي.

واستضافت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في جناحها ضمن المعرض 3 شركات رائدة مقرها دبي والتي تشكل نموذجاً للفرص التي تزخر بها الإمارة لتأسيس وتنمية المشاريع الرقمية المبتكرة، وتضمنت الشركات كلاً من شركة "كفو" (CAFU)، المنصة الرقمية المتخصصة في خدمات المركبات عند الطلب؛ و"موف" (Moove)، وهي شركة تكنولوجيا مالية في قطاع التنقل توفر لرواد الأعمال خدمات النقل والتوصيل من خلال تمويل المركبات القائم على الإيرادات، و"دوب ديف" (DubDev)، وهي شركة تقنية توفر حلول الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمحاكاة.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي من خلال الاستثمار في القدرات والمواهب والخبرات لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية، وتهيئة بيئة محفزة لنمو الشركات الرقمية

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