المنصوري: نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي ومدغشقر يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر

المنصوري: تدشين خدمة طيران الإمارات إلى عاصمة مدغشقر في 2024 خطوة نوعية لدفع جهود تنمية التجارة والسياحة والارتقاء بالتعاون بين الجانبين

المنصوري: 90% نمو في تجارة دبي غير النفطية مع مدغشقر في 2024 مسجلةً 1.3 مليار درهم

دبي_ أكدت غرف دبي على أهمية توسيع أطر العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال في دبي ومدغشقر، مستعرضةً الفرص الاستثمارية في دبي وشراكات الأعمال أمام 60 شركة من مدغشقر، بما يسهم في تطوير الفرص النوعية المشتركة في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك خلال منتدى دبي – مدغشقر للأعمال الذي نظمته اليوم غرف دبي في مقرها بمشاركة فخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، على رأس وفد حكومي واستثماري واقتصادي رفيع المستوى ضم وزراء ومسؤولين ومدراء تنفيذيين لشركات من مدغشقر.

وكان في استقبال الوفد الزائر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، يرافقه سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وبحضور ممثلين عن القطاع الخاص في إمارة دبي.

وأشاد فخامة أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر بالمكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها دبي، مشدداً على رغبة بلاده بتعزيز الروابط الاقتصادية المشتركة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.

وخلال كلمة ترحيبية خلال المنتدى، قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري: "تشهد العلاقات الاقتصادية بين دبي ومدغشقر نمواً بارزاً مما يعكس التزام الجانبين بتعزيز الشراكات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المثمر بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام. ويشكل تدشين خدمة طيران الإمارات الجديدة إلى أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، في سبتمبر من العام 2024 خطوة نوعية لدفع جهود تنمية التجارة والسياحة والارتقاء بالتعاون بين الجانبين إلى مستويات متقدمة".

وأضاف معاليه قائلاً:" ارتفعت تجارة دبي غير النفطية مع مدغشقر إلى 1.3 مليار درهم في 2024 مقارنة بنحو 692 مليون درهم في2023، لتسجل بذلك نمواً بنسبة 90% مما يعكس اتساع زخم العلاقات الاقتصادية البينية. ونلتزم بتقديم دعم متكامل لتنمية العلاقات والشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي ومدغشقر وتسليط الضوء على سبل استثمار الفرص الواعدة ضمن القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك".

وقدم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً حول أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري والتجاري البيني، مسلطاً الضوء على أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في دبي للمستثمرين والشركات من مدغشقر والتي تشمل قطاع السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية والقطاع العقاري، بالإضافة إلى قطاعي تقنية المعلومات والخدمات المالية.

تدعم غرف دبي رؤية الإمارة في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة الغرفة، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي: غرفة تجارة دبي، وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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