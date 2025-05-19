دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن فوزها بست جوائز مرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي خلال النصف الأول من عام 2025، تقديرًا لتميّزها في مجالات التحول الرقمي، وتجربة المتعاملين، والاستدامة، والابتكار المؤسسي. وقد جاءت هذه الإنجازات ضمن فعاليات كبرى شهدت تنافسًا عالميًا في مجالات التميز الحكومي.

ويجسد هذا التتويج المكانة الرائدة للمؤسسة في تطوير منظومة الإسكان الحكومي في دبي، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء مدن مستدامة ومجتمعات مزدهرة، وذلك ضمن إطار "رؤية الإمارات 2031" و"خطة دبي الحضرية 2040".

إنجازات نوعية

حصدت المؤسسة درع "الحكومة الرقمية العربية 2025" من تنظيم "أكسلانس أواردز أكاديمي"، ضمن فئة الإنجازات الحكومية، تكريمًا لريادتها في التحول الرقمي وتبنيها التقنيات الذكية. كما فازت بجائزتين ذهبيتين ضمن "جوائز تجربة المتعاملين العالمية GCXA™25"، عن فئتي "قائد تجربة المتعاملين للعام" و"أفضل قياس لتجربة المتعاملين"، حيث نالت نورة محمد الرميثي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين، اللقب الذهبي لجهودها النوعية في تطوير تجربة المتعامل.

وفي مجال التميز المؤسسي، نالت المؤسسة ثلاث جوائز ضمن "جوائز أفضل الأعمال لعام 2025"، شملت:

• جائزة التميز الأخضر عن مبادرة "الاستدامة الشاملة".

• جائزة الابتكار التكنولوجي لتوظيف الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار (الدرون).

• جائزة أفضل مبادرة في الاتصال المؤسسي والتسويق عن حملتها المجتمعية "أسعد الناس في دبي".

الابتكار والاستدامة

أكّدت مريم السويدي، مديرة إدارة الاستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان قائلةً: "هذا الإنجاز ليس تتويجًا فقط لجهود المؤسسة، بل انعكاس لرؤية استراتيجية ترتكز على إسعاد الناس والابتكار والاستدامة. ونحن ملتزمون ببناء حلول إسكانية مرنة وذكية تواكب تطلعات المستقبل."



حملات تواصل مبتكرة

نالت المؤسسة جائزتي "قائد تجربة المتعاملين للعام" و"أفضل قياس لتجربة المتعاملين"، ضمن جوائزGCXA™25، حيث حصلت السيدة / نورة محمد الرميثي، مديرة إدارة إسعاد المتعاملين، على المركز الأول واللقب الذهبي، تكريماً لدورها في إحداث نقلة نوعية على مستوى خدمات إسعاد المتعاملين.

وعلّقت نورة الرميثي قائلةً: "نفخر بأن تكون تجربة المتعاملين في صميم عملنا، وقد مكّنتنا التقنيات الحديثة من تقديم خدمات استباقية تعزز رضا المواطنين وتدعم استقرارهم الأسري."

التزام استراتيجي بإسكان المستقبل

تعكس هذه الجوائز مجتمعة التزام المؤسسة بتعزيز مكانتها كمزود رائد لحلول إسكانية مستدامة وذكية، من خلال تكامل الابتكار الرقمي مع الشراكات الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص.

نبذة عن المؤسسة:

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان هي جهة حكومية تهدف إلى توفير خدمات إسكانية استباقية ومستدامة للمواطنين، عبر سياسات مرنة وشراكات استراتيجية، معززة بالابتكار والتحول الرقمي لتحقيق رؤية دبي المستقبلية.

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