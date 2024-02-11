الرياض: أنهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر منافذها البرية والجوية والبحرية إجراءات نحو 6 ملايين بيان جمركي لواردات وصادرات المملكة خلال عام 2023م، بواقع أكثر من 2.3 مليون حاوية، فيما بلغ عدد الإقرارات الزكوية والضريبية لمكلفي الهيئة أكثر من 1.6 مليون إقرار زكوي وضريبي خلال نفس المدة.

وعلى مستوى تعزيز الجانب الأمني بلغت حالات الضبط عبر جميع المنافذ الجمركية خلال عام 2023م أكثر من 50 ألف حالة ضبط، شملت جميع الممنوعات التي أحبطت الهيئة محاولة تهريبها إلى المملكة، كما واصلت الهيئة نجاحها في تحقيق مستهدفات الفوترة الإلكترونية، حيث تجاوز عدد الفواتير التي تمت مشاركتها مع منصة "فاتورة" خلال العام الماضي أكثر من مليار فاتورة، وذلك بما يدعم جهودها نحو التحول الرقمي وتعزيز منظومتها الرقمية.

وشهد العام الماضي استفادة أكثر من 1.3 مليون مستفيد من خدمات الهيئة الرقمية التي تقدمها عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) فيما بلغ عدد الزيارات لتطبيق "زكاتي" أكثر من 3 مليون زيارة.

كما أبرمت الهيئة خلال عام 2023م أكثر من 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات أعمال الهيئة ومهامها، شملت توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول، إضافةً إلى اتفاقيات تهدف إلى دعم مستهدفات تيسير التجارة وتعزيز أمن سلسلة الإمدادات ورفع كفاءة التبادل التجاري عبر المنافذ الجمركي، بما يدعم مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتطوير آلية عملٍ متكاملة وتعزيز التواصل ورفع مستوى التنسيق مع جميع أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم.

وفي سياق جهودها الرقابية نفذت الهيئة خلال عام 2023م أكثر من 190 حملة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ بهدف تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية، ورفع مستوى الامتثال الضريبي لدى المكلفين.

وتوجت الهيئة جهودها خلال عام 2023م بأكثر من 30 جائزة محلية وعالمية، كان من أبرزها تحقيق المركز الأول كأعلى جهة حكومية بالمملكة في قياس التحول الرقمي، وشهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وجائزة مكتب إدارة المشاريع ضمن أفضل ثلاثة مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم من قِبل معهد إدارة المشاريع العالمي أثناء انعقاد القمة العالمية لإدارة المشاريع بمدينة أتلانتا الأمريكية.

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