أعلى إيرادات وتدفقات نقدية من العمليات في تاريخ الهيئة خلال الربع الأول من العام

أعلى إنتاج للطاقة في الربع الأول بلغ 10.50 تيراوات ساعة

أعلى إنتاج للطاقة النظيفة في الربع الأول بلغ 1.86 تيراوات ساعة

أعلى إنتاج للمياه المحلاة خلال الربع الأول بلغ 35.61 مليار جالون

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بقيمة 5.96 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.43 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 838 مليون درهم، وصافي الأرباح 496 مليون درهم. كما حققت الشركة تدفقات نقدية تشغيلية قياسية بلغت 3.85 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للنقد وما يعادله إلى 8.17 مليار درهم، بزيادة قدرها 2.07 مليار درهم مقارنةً بالرصيد المسجل في نهاية عام 2024.

تصريح

قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم ودعمهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 ومواصلة دورنا المحوري في دعم التطور الكبير الذي تشهده دبي."

وأضاف معالي الطاير: "مع النمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، ازدادت إيرادات الهيئة بنسبة 2.83% لتصل إلى 5.96 مليار درهم خلال الربع الأول، كما ارتفع صافي التدفقات النقدية من العمليات إلى 3.85 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وتعكس بياناتنا المالية أرباحاً تشغيلية جيدة بقيمة 838 مليون درهم خلال الربع الأول، وأرباحاً قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بلغت 2.43 مليار درهم. وقد استثمرنا 2.26 مليار درهم في البنية التحتية خلال الربع الأول في مشروعات تتعلق باستراتيجيتنا للتحول في مجال الطاقة.

وبحلول عام 2030، نتوقع أن تصل القدرة الاجمالية المركبة إلى 22 جيجاوات، منها 7.5 جيجاوات سيتم الحصول عليها من مصادر الطاقة النظيفة ، ما يمثل 34% من مزيج الطاقة ، والذي يتجاوز المستهدف الأصلي البالغ 25%، وبشكل عام، نحن واثقون من مواصلة تحقيق نتائج قياسية تُترجم إلى قيمة طويلة الأمد للمساهمين."

ملخص الأداء التشغيلي ربع السنوي:

خلال الربع الأول من عام 2025، ارتفع إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 10.50 تيراوات ساعة بزيادة قدرها 2.83% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وقد أنتجت الهيئة 1.86 تيراوات ساعة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 17.7% من إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة.

وخلال الربع الأول من 2025، ازداد إجمالي حجم المياه المحلاة التي أنتجتها الهيئة إلى رقم قياسي بلغ 35.61 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 4.56% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وازداد عدد حسابات متعاملي الهيئة 11,614 حساباً خلال الربع الأول. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية وحتى نهاية الربع الأول، ازداد إجمالي عدد حسابات المتعاملين 57,339 حساباً بارتفاع سنوي قدره 3.7%.

تحقيق النمو

بنهاية الربع الأول من عام 2025، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17,579 ميجاوات، منها 3,460 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة ما يمثل 20% من مزيج الطاقة.

وبحلول عام 2030، ستضيف الهيئة 240 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً.

خلال الربع الأول من 2025، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و441 محطة جهد 11-6.6 كيلوفولت.

إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية

وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 10 إبريل 2025، وزعت هيئة كهرباء ومياه دبي أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2024، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين في تاريخ 3 إبريل 2025. ومن المتوقع توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2025 في شهر أكتوبر 2025 بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة. ويخضع إرسال الدعوات لعقد الجمعية العمومية السنوية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد عقدت هيئة كهرباء ومياه دبي جمعيتها العمومية السنوية في 21 مارس 2025، وتم خلالها انتخاب مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.

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