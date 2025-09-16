دبي، الإمارات العربية المتحدة - كشفت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن 58% من الشركات متعددة الجنسيات التي استقطبتها الغرفة إلى الإمارة خلال النصف الأول من عام 2025، جاءت من آسيا، مما يعكس الدور المتنامي لدبي كمركز استثماري إقليمي ودولي للشركات العالمية.

وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بعد آسيا، حيث استحوذت على 16.1% من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال النصف الأول من 2025، فيما بلغت حصة منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة 12.9%، وفيما بلغت حصة القارة الأفريقية 6.5%، وصلت أيضاً حصة الأمريكيتين إلى 6.5% من إجمالي الشركات متعددة الجنسيات التي تم استقطابها خلال هذه الفترة.

وبما يتعلّق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، تصدّرت آسيا مجدداً القائمة حيث استحوذت على 49.1% من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي جذبتها غرفة دبي العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة نمواً ملحوظاً في معدل استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استحوذت على 22.3% من الشركات التي تم استقطابها؛ بينما استحوذت أفريقيا على نسبة 11.6%، وأوروبا على نسبة 9.8%، والأمريكيتان على نسبة 7.1% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم استقطابها خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتُجسّد هذه الأرقام التزام غرفة دبي العالمية بتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة أعمال عالمية رائدة، حيث حققت الغرفة نمواً على أساس سنوي بنسبة 138% في إجمالي عدد الشركات التي استقطبتها إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يشمل الشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تمارس غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الجديدة العاملة تحت مظلة غرف دبي، مهامها في تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

