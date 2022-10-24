تقع في مجمع اللدائن البلاستيكية وتمتد على مساحة 30,000 متر مربع

المنشأة الجديدة تعمل على معالجة النفايات البلاستيكية المتنوعة وتدعم مفهوم الاقتصاد الدائري في إمارة أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة تدعم جهود تحول إمارة أبوظبي إلى الاقتصاد الدائري، أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد) العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والمركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة "رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية" التابعة للشركة الصناعية الرائدة "جست رايت" وذلك لتأسيس منشأة متطورة لإعادة التدوير في مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد.

وستقوم شركة رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية بموجب الاتفاقية الموقعة بتوظيف استثمار تصل قيمته إلى 552 مليون درهم إماراتي (150 مليون دولار أمريكي)، لتطوير منشأتها الجديدة على أرض مساحتها 30,000 متر مربع ضمن مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد. بالإضافة إلى ذلك ستقوم مجموعة كيزاد بتخصيص أرض مساحتها 38,000 متر مربع مجاورة للأرض الرئيسية التي سيتم عليها تشييد المنشأة، وذلك بهدف خدمة عمليات التوسع المستقبلية.

وتتمتع شركة "جست رايت" بحضور واسع لأعمالها في 47 دولة حول العالم، وتعد من الشركات العالمية الرائدة في توفير حلول الإكساء الخارجي ووسائل الطباعة. وتقوم بتنفيذ هذا المشروع من خلال شركة "رينوفيت للصناعات البلاستيكية" التابعة لها والمتخصصة في توفير حلول إعادة التدوير للعمليات الصناعية حول العالم، ومن المتوقع أن توظف الشركة كامل قدراتها وأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال عند تشييد المنشأة الجديدة في إمارة أبوظبي، لتقدم بذلك أحد أكثر مشاريع اللدائن البلاستيكية تطوراً واستدامة في المنطقة.

وتدعم هذه الاتفاقية الأهداف الرئيسية للمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وجهود استراتيجية أبوظبي الصناعية التي يشكل الانتقال نحو الاقتصاد الدائري أحد أهم ركائزها. وستستفيد المنشأة أيضاً من إطلاق أول بورصة إلكترونية في العالم لتداول أرصدة الكربون وغرفة المقاصة الخاصة به في إمارة أبوظبي والتي تعد الأولى من نوعها في العالم.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد: "تلتزم مجموعة كيزاد في إطار الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة للقطاع الصناعي، بدعم نماذج الاقتصاد الدائري في أبوظبي على امتداد منظومة أعمالنا المتكاملة، ولذلك يسرنا أن نرحب بـ"رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية" ضمن أسرة مجموعة كيزاد. وستحرص المنشأة الجديدة على تطبيق أعلى معايير التكنولوجيا والاستدامة في مجال إنتاج البلاستيك وإعادة تصنيع النفايات البلاستيكية".

وأضاف: "يواصل مجمع اللدائن البلاستيكية في كيزاد استقطاب مجموعة واسعة من المصنعين والشركات القادرة على إضافة القيمة إلى إمارة أبوظبي، وذلك بفضل سهولة الحصول على المواد الأولية نتيجة لوجود الموردين في المجمع، والربط المباشر بالأسواق العالمية. وسيضيف هذا المشروع الكثير إلى منظومة العمل بما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز صناعي تنافسي ومستدام".

من جانبه قال نيليش جاين، المؤسس والمدير العام لشركة "رينوفيت": "يشكل التوقيع على هذا الاتفاق إنجازاً كبيراً في إطار جهودنا لتطوير المرحلة الأولى من نموذج الاقتصاد الدائري الخاص بنا والذي سيشتمل على واحدة من أكثر منشآت إعادة تدوير اللدائن تطوراً".

وأضاف: "سنقوم خلال سعينا لتطوير صناعة لدائن مستدامة بتطبيق عمليات تصنيع متقدمة في منشأتنا الجديدة في كيزاد بهدف توفير نموذج أعمال شامل وقائم على مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). ولا شك بأن المنصة المتكاملة التي تتيحها كيزاد، إضافة إلى القرب من ميناء خليفة الذي يوفر قنوات الربط اللازمة مع أسواق استهلاكية عالمية، سيعودان بنفع كبير على شركة رينوفيت".

وستقوم "رينوفيت لصناعة اللدائن البلاستيكية"، والعاملة ضمن منظومة التصنيع التابعة لشركة "جست رايت الشرق الأوسط"، بتوظيف تقنيات وأساليب إنتاج متطورة تشتمل على مصانع حديثة تطبق أعلى المقاييس الفنية المتوافقة مع معايير (TÜV Sud) و(PSB).

#بياناتحكومية

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ياسر سعيد زبيري

أخصائي اتصال أول – مجموعة موانئ أبوظبي

Yasir.Zubairi@adports.ae

هاتف: 3570 360 50 971+

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمع سكني للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,500 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.