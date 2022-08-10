دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن دعمهما المشترك لمشروع كبير في جمهورية السنغال لتعزيز البنية التحتية والاستجابة الوطنية لحالات الطوارئ.

بموجب هذا المشروع الوطني، المسمى مشروع ريدكو السنغال، سيتم توريد وبناء خدمات الطوارئ من مركبات مكافحة الحرائق ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالمطارات وسيارات الإسعاف والمركبات الطبية وقوارب الإنقاذ ومقطورات المياه والرافعات مع شاحنات البضائع ومعدات السلامة الأخرى في السنغال.

تبلغ قيمة المشروع الممول من بنك ستاندرد تشارترد 540 مليون درهم، بإقراض مباشر جزئي من قبل الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات. وسيتم دعم إعادة تأمين المشروع من طرف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والهيئة البريطانية لتمويل الصادرات معا بموجب اتفاقية إعادة تأمين موقعة بين الوكالتين حيث تصل قيمة مساهمة الاتحاد لائتمان الصادرات 334 مليون درهم.

كما قدمت وكالتا ائتمان الصادرات للقرض، الذي حصلت عليه وزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالية، ضمانات توفر الحماية للأطراف المقرضة حيث سيتم توفير معدات خدمات الطوارئ من قبل شركة نافكو، وهي شركة إماراتية رائدة في إنتاج وتوريد منتجات مكافحة الحرائق وهندسة الحماية من الحرائق.

يتماشى دعم التمويل التجاري لهذا المشروع مع أهداف الاتحاد لائتمان الصادرات لتعزيز صادرات المنتجات والخدمات المصنوعة في الإمارات كجزء من مشروع 300 مليار الذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: " إن العلاقة الثنائية طويلة الأمد بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة مبنية على الرؤية المشتركة لكلا البلدين لتعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. تحرص دولة الامارات العربية المتحدة على الانخراط في مثل هذه المشاريع المتميزة التي من شأنها أن تغير حياة مئات الآلاف من الافراد. هذه الاتفاقية الجديدة بين وكالاتي ائتمان الصادرات هي جزء من التزام الدولة المستمر بتطوير القطاعات الرئيسية مثل خدمات الطوارئ والرعاية الصحية والبيئة والتكنولوجيا. ويستند هذا التعاون إلى إطار عمل فعال للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيوفر أيضًا فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الإماراتية في مجال الاستدامة، والتي أصبحت معيارًا في استراتيجيات التنمية للجيل القادم."

وقال مايك فرير، وزير الصادرات البريطاني: " تلعب المملكة المتحدة دورًا رائدًا فيما يتعلق بتصدير معدات السلامة من الحرائق. بموجب هذه الصفقة، ستندمج الخبرة البريطانية مع النشاط الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير حماية أفضل للمجتمعات في الخارج وإظهار كيف يمكن للمبادرات الحكومية المشتركة أن تساعد الشركات على تصدير أفضل منتجاتها وخدماتها."

يأتي دعم التمويل التجاري الذي تقدمه الاتحاد لائتمان الصادرات استجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة في أفريقيا ودعوة السنغال للمساعدة لتعزيز وتقوية قدراتها في مجال مكافحة الحرائق والاستجابة للطوارئ.

أرسلت دولة الإمارات مؤخراً طائرة إمدادات طبية إلى السنغال وذلك للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات التي خلّفها الحريق الذي اندلع في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى مام عبدالعزيز سى داباخ في مدينة تيفواني شمالي العاصمة السنغالية "داكار"، والذي نجم عنه وفاة 11 رضيعاً.

تعكس استجابة دولة الإمارات، على الصعيدين الإنساني والتمويل التجاري، العلاقات طويلة الأمد بين الإمارات والسنغال، والتي تعود إلى منتصف السبعينيات، وتشمل مجموعة من المجالات الاقتصادية والتنموية.

قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد ائتمان الصادرات: "يعكس تعاوننا مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات لدعم قطاع خدمات الطوارئ في السنغال، الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ورسالة القيادة الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة في العالم. يفتح هذا النوع من الشراكة فرصًا عديدة للإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والسنغال لاستكشاف مشاريع مشتركة من شأنها مساعدة رواد الأعمال المحليين والمصدرين في الوصول إلى الأسواق الدولية مع تأمين مستحقاتهم. وسيعزز وجود الشركات الإماراتية في الساحة العالمية مكانة الدولة كواحد من أكثر مراكز الأعمال ملاءمة للتجارة والأعمال."

ومن جانبه قال لويس تايلور، الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية لتمويل الصادرات: " يوفر سوق السنغال فرصًا فريدة للمصدرين في المملكة المتحدة. من خلال شراكتنا مع السنغال، تمكنا من فتح مشاريع في البلاد من خلال توفير التمويل التجاري وفتح طرق تجارية جديدة للشركات البريطانية. نحن ممتنون للاتحاد لائتمان الصادرات لدعمها لهذا المشروع الذي سيمهد الطريق لتعاون مشترك مماثل يستفيد منه المصدرين في كلا البلدين."

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نبذة عن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات:

تأسست شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة مساهمة عامة، من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من حكومة إمارة أبو ظبي وحكومة إمارة دبي وحكومة إمارة رأس الخيمة وحكومة إمارة الفجيرة وحكومة إمارة عجمان. بدأت الشركة عملياتها في فبراير 2018 وتلعب الشركة دورا محفزا في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومؤخراً مع خطة مئوية الإمارات 2071 و"مشروع 300 مليار".

وتهدف الشركة إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية وحماية المستحقات التجارية المحلية للمصدرين، من خلال مجموعة من منتجات التأمين على ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار.

وقد حصلت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2021 وللمرة الثالثة على التوالي على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- )قوي جدا( مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني". هذا التصنيف يؤكد قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على حماية المصدرين والمستثمرين في الدولة عند العمل في الأسواق العالمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

عبير المطوع رئيس التسويق والاتصال الاتحاد لائتمان الصادرات +971 4 245 4445 abeer.almutawa@eci.gov.ae

فينس آنغ

مجموعة نيو بيرسبيكتيف ميديا vince@newperspectivemedia.com

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