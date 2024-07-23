الإمارات العربية المتحدة: شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي انعقاد أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وذلك يوم الاثنين 22 يوليو 2024 ولمدة يومين برئاسة إماراتية ممثلة بسعادة المهندس محمد الرمسي، نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات. شارك في الاجتماع وفود تمثل الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وممثلون عن عدد من الجهات والمنظمات التي تتمتع بصفة مراقب مثل المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات. يأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للاجتماع 54 للمكتب التنفيذي الذي ينعقد في دولة الامارات يوم الأربعاء 24 يوليو 2024.

افتتح اجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات بكلمة ألقاها سعادة م. محمد الرمسي وجّه فيها الشكر للأمانة العامة للجامعة العربية والفرق الفرعية التي مهدت الطريق لاجتماع اللجنة من خلال توصياتها التي شكلت جدول الأعمال. وقال الرمسي: " يأتي الاجتماع ليعكس روح الفريق التي لطالما ميزت مسيرة العمل العربي المشترك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إن تضافر الجهود العربية المشتركة أصبح اليوم ضرورة ملحة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، من تعزيز البنية التحتية الرقمية، وسدة الفجوة الرقمية في الوطن العربي، والوصول إلى مجتمع عربي متكامل رقمياً. ولا ننسى التأكيد على أهمية استمرار تعاوننا مع المنظمات الدولية الفاعلة في القطاع، حيث يفتح هذا التعاون آفاقاً واسعة لصنع مستقبل قائم على التنمية المستدامة والرفاه لشعوبنا".

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 53 للجنة العربية الدائمة للاتصالات مجموعة من القضايا والمواضيع التي لها صلة بالتعاون العربي المشترك في مجال الاتصالات، بما في ذلك نتائج اجتماعات فرق العمل التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وموضوعات الأمن السيبراني ، ومبادرة العاصمة العربية الرقمية 2024، والمنتدى الإقليمي للمحتوى والتعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء أصحاب المصلحة الأخرى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الرقمي العربي و الاستراتيجية العربية للاتصالات و المعلومات و مراجعات القمة العالمية لمجتمع المعلومات +20 .

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات تنبثق عن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والذي يمثل الهيئة التنفيذية العليا لتنمية مجتمع الاتصالات وتقنية المعلومات العربي، وهو أحد المجالس الوزارية المتخصّصة التي تعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية. وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في العام قبل اجتماعات المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي.

نبذة عن الهيئة:

تتولى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مهمة الإشراف على قطاعي الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة وفق قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2003 وتعديلاته، ووفق المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2020 م والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة "الحكومة الرقمية" إلى مهام الهيئة واسمها. يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات.

وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة

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