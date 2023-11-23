سعادة خالد المدفع: الإمارات أبهى وأجمل في عيدها

تتوزع الفعاليات على جميع مناطق إمارة الشارقة

لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد تعلن برنامج فعاليّات عيد الاتحاد والذي بدأ من 22 نوفمبر ويستمر حتى 3 ديسمبر 2023

أمسيات تراثية وشعبية فنية وعروض مسرحية في مليحة، ودبا الحصن، وخورفكان، وكلباء، والبطائح، والمدام، والذيد، والحمرية

تتماشى جميع الفعاليات مع "عام الاستدامة" بممارسات وأنشطة لزيادة الوعي واتباع عادات صديقة للبيئة

الشارقة- في عيدها الثاني والخمسين تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بعيد اتحادها وبدء مسيرة لا تعرف المستحيل، فاستطاعت الدولة بعزيمة أبنائها أن تحقق العديد من الإنجازات البارزة على مستوى محلي وعالمي.

عيد الاتحاد هو تجديد الولاء لهذه الأرض عبر إماراتها السبع، والشارقة مع أخواتها من إمارات الدولة، ترفع هامتها عاليا في هذه المناسبة الوطنية في موعد سنوي لا يتغير، ليتم الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين الذين تنبض قلوبهم بحب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أعلنت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد عن برنامج فعالياتها لعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، والذي يبرز منجزات وتاريخ وتراث الدولة، بالفترة ما بين 22 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023، في أبرز وجهات السياحة والثقافة على امتداد مدن إمارة الشارقة.

وتوَجّه سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس اللجنة، بالشكر للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه لجهود الاستعداد لفعاليات عيد الاتحاد، وأشاد بدور أعضاء اللجنة ومجالس البلديات والجهات المعنية في الإمارة، وبذلهم أقصى جهودهم للتأكد من نجاح هذه المناسبة الوطنية، وأكد على أهمية تطوير الأنشطة والاستفادة من تجارب الفعاليات السابقة لإسعاد الحضور من المواطنين والمقيمين.

وبهذه المناسبة قال سعادة خالد المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد: "عند إحياءنا لذكرى قيام الاتحاد، فإننا نحتفي بالبعد العربي والإنساني لأرضنا الحبيبة، إذ تثبت دولة الإمارات يوما بعد الآخر على أنها عالمية التوجه، ونحتفي بهذه المناسبة بتاريخنا وتراثنا. بإحياءنا لذكرى تأسيس وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، نذكر الجميع بأنها دولة ترحب بالجميع وتسمو بقيم التسامح، وندعو الجميع لمشاركتنا بحضورهم خلال فترة الفعاليات في إمارة الشارقة".

الفعاليات الوطنية

تتوزع الفعاليات على منتزه الشارقة الوطني، وحديقة مليحة العامة، وجزيرة الحصن والخروس في دبا الحصن، وفي مدرّج خورفكان وسوق شرق، ووادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء، والحدائق والأحياء السكينة في البطائح، ومناطق مختلفة من المدام، وفي حصن الذيد، وقرية التراث في الحمرية.

الفعالية الرئيسية في منتزه الشارقة الوطني

تستمر فعاليات مدينة الشارقة من 28 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، وتتضمن لوحات فنية وطنية وعروضاً ترفيهية، وورش ترفيهية وتعليمية ومسابقات بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية منها المجالس البلدية، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للدفاع المدني ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وتعاونية الشارقة، وهيئة الوقاية والسلامة،ودائرة شؤون الضواحي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومعهد الشارقة للتراث، ودائرة التنمية الاقتصادية، ونادي الشارقة للسيارات القديمة، ومركز الخبراء لصعوبات التعلم، وإدارة سلامة الطفل، وغيرها من الجهات

مدينة الذيد

يشهد صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر بالساعة 8 صباحا، مسيرة وطنية تبدأ من الجامع الكبير ولغاية حصن الذيد، وتضم جميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وطلاب وطالبات المدارس من المواطنين والمقيمين في مدينة الذيد.

تستمر الفعاليات في الذيد إلى 30 نوفمبر بمشاركة أهالي المنطقة والمؤسسات الحكومية والخاصة والأسر المنتجة والمحلات التجارية، وتتضمن الفعاليات العروض التراثية للفنون الشعبية وأسواق ومأكولات محلية، واستعراض للفرقة العسكرية

مبادرة وطن أخضر

تتضمن فعاليات مدينة الذيد فعالية "وطن أخضر" والتي ستتضمن زرع شتلات في مختلف المناطق ضمن مبادرات عام الاستدامة، وستوافق الفعالية يوم 30 نوفمبر 2023 ابتداءً من الساعة 4:00 عصراً.

البطائح

يشرف المجلس البلدي وبلدية البطائح والمنطقة البرية في البطائح على الفعاليات المقامة في 29 نوفمبر وتتضمن عرضا جويا لفريق فرسان الإمارات، ومسيرة شعبية تراثية تعكس التراث الشعبي وتضم كل الدوائر والهيئات الحكومية والأعيان وأهالي منطقة البطائح والمدارس وعشائر الجوالة ومفوضية كشافة الشارقة والفرقة العسكرية بمشاركة فرق الفنون الشعبية وعروض الخيول والسيارات الكلاسيكية والحافلات السياحية.

وتجوب حافلة الاتحاد المناطق السكنية في المنطقة لتوزيع الأعلام وهدايا اليوم الوطني، وقام فقرات فلكلوية من التراث الشعبي وعروض فنية وطنية وتلقى قصائد شعرية وطنية، ومعرض ومسيرة وطن ومعرض الاتحاد وعدد من الفعاليات المصاحبة الوطنية التي ترسخ الهوية الوطنية وتعزز الولاء والانتماء.

كما يقام ركن الأسر المنتجة والأكلات الشعبية الإماراتية وركن الحرف اليدوية وتراث الأجداد وركن الصقور، وركن "وطني الإمارات، أما أحب الإمارات" والي يشهد كلمات في حب الوطن وعروض البالونات.

وتعزيزا لمظاهر البهجة والسرور تزين سيارات البلدية ومنطقة البطائح عامة بشعار عيد الاتحاد.

ولأن الإمارات وطن السلام وترسيخا للهوية الوطنية، يقام ملتقى الجاليات العربية بالتعاون مع جامعة الشارقة.

ولمدة 3 أيام من 29 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر تقام فعاليات الحدائق في الأحياء الشعبيةـ، وتضم فقرات متنوعة خلال الفترة المسائية تشمل عروضا فنية تراثية وترفيهية للأطفال وفقرات وطنية لترسيخ الهوية الوطنية في حدائق الشعبيات.

وسوف تكون فعاليات هذا العام مميزة بالطابع التراثي وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن.

مليحة

وتقام فعاليات منطقة مليحة يومي 23-24 نوفمبر في القرية التراثية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، والتي تعكس الطابع البدوي القديم. تبدأ الفعالية بمسيرة وطنية تتقدمها الموسيقى العسكرية بمشاركة كافة المؤسسات الحكومية والتعليمية وأهالي مليحة، وعروض الفرقة الحربية والفقرات التراثية، وقصائد شعرية ومسرحية وطنية وفقرات وطنية للأطفال، ومسابقات متنوعة وجوائز مختلفة للجمهور تتضمن سحوبات قيمة. وتختتم الفعاليات بعشاء جماعي بعد عروض الخيالة والهجن.

كلباء

وتشهد مدينة كلباء في الخامس والعشرين من نوفمبر، من الرابعة عصراً وحتى الحادية عشر مساءً فعاليات تبدأ بمسيرة من بحيرة كلباء، تليها فقرات رئيسية من أبرزها أوبريت كلباء وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم، ومسيرة للسيارات الكلاسيكية، ومسابقة رياضية برعاية نادي الشارقة للرياضات البحرية، وعروض الخيالة وفرق الرزيف وغيرها من الفعاليات.

وادي الحلو

وفي يوم الاثنين 27 نوفمبر يستضيف وادي منطقة الحلو فعاليات المنطقة التي تقام في القرية التراثية وذلك من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وتشمل فقرات شعرية وعروض اليولة من الفرق الشعبية، وعروض شعبية تشارك فيها المدارس، وتختتم الفعاليات بتوزيع الهدايا والجوائز.

خورفكان

تقام فعاليات خورفكان بتاريخ 25 – 24 نوفمبر في الساعة 4 عصرا بمدرج خورفكان والتي تضم المجلس البلدي بخورفكان وبلدية خورفكان ودائرة الثقافة، وتشارك بها الفرق الشعبية والأسر المنتجة وعربات الطعام، وتشهد وورشاً فنية وطنية ضمن قرية الطفل، والمنصة السياحية والتاجر الصغير، ومسار الاتحاد، وعروض المتجولين، والشخصيات الكرتونية للأطفال.

كما تضم الفعاليات فقرات لفنون الحربية والشلة والعازي، وفقرات فنية طلابية وقصائد وطنية، ومعزوفات موسيقية، وفقرات الفلكلور الوطني وعروض الخفة، والختام بأوبريت وطني.

دبا الحصن

تقام فعاليات دبا الحصن بتاريخ 24 نوفمبر وتشمل مسيرة شعبية تبدأ من مدخل مدينة دبا الحصن ولغاية قناة جزيرة الحصن والتي ستستضيف عروضاً شعبية وأوبريت وطني ومسابقات وركن الأسر المنتجة والدوائر الحكومية وغيرها من الجلسات والفقرات الشعرية.

المُدام

وتقام فعاليات منطقة المدام في 22 نوفمبر، وتبدأ الفترة الصباحة بعروض فرقة حربية شعبية، يليها توزيع الهدايا على أفراد المؤسسات المجتمعية من دور المسنين والأيتام والخدمات الإنسانية، وتشارك الجهات الحكومية في الفعاليات التي تتضمن مسابقات متنوعة وعرض البيئات البحرية والبرية، أما الفقرات المسائية فتبدأ بأمسية شعرية، ومن ثم فعاليات الأطفال وورش ومسابقات متنوعة، وألعاب نارية، إلى جانب عرض للبيئات البحرية والبرية.

الحمرية

تقام الفعاليات في قرية التراث بالحمرية، على ضفاف خور منطقة الحمرية، وذلك يوم الخميس 23 نوفمبر من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء، وتبدأ بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم في المسرح الرئيسي، تليها كلمة الحفل الافتتاحية من المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، ومن ثم تلقى قصيدة شعرية، وتنشد الأناشيد الشعبية والتراثية على مسرح الفعاليات، وتعرض اللجنة المنظمة فيديو "عيد الاتحاد الـ52" يتبعه مسابقة وطنية.

ويلقي أبناء منطقة الحمرية قصائد شعرية، تتبعها عروض شعبية وتراثية، ومن ثم تقام ورش تفاعلية بتنظيم من بلدية الحمرية والجهات الحكومية، وتقيم بلدية الحمرية فقرة ثقافية، يليها برنامج رياضي عبارة عن مسابقة يشرف عليها نادي الحمرية.

وتقدم منطقة مدارس الحمرية فقرات وطنية غنائية منوعة، فيما يستمتع كبار السن بفقرات مخصصة لهم، ويستمتع الحضور بمأكولات شعبية وتراثية.

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