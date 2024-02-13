العثمان: حملة تحويل الراتب لهذا العام بمزايا ومكافآت استثنائية لا تضاهى

- تحويل الراتب يمنح العملاء فرصة التمتع بحلول مصرفية تمويلية واستثمارية شاملة وتجربة مصرفية ثرية



في إطار حرصه المتواصل على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل الخدمات والعروض الاستثنائية لهم من خلال الحملات الفريدة التي تمنحهم مكافآت مميزة، أطلق بنك الكويت الوطني حملة تحويل الراتب الجديدة لعام 2024، والتي توفر للعملاء فرصة الحصول على مزايا تصل قيمتها إلى 5000 دينار كويتي.

وستمنح حملة تحويل الراتب لهذا العام العملاء مزايا استثنائية مع أرقى الباقات التي تقدم لهم أقوى العروض الحصرية وأفضل البطاقات وأنسب الحلول التمويلية التي تناسب احتياجاتهم، بما في ذلك الخصومات والمكافآت الفورية في أكثر من 900 محل مشارك، مع إمكانية الوصول إلى أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء الكويت.

وستشمل المزايا التي سيحصل عليها العملاء عند تحويل الراتب هدايا نقدية وأعلى استرداد نقدي وأفضل مجموعة من بطاقات الائتمان بالإضافة إلى أفضل الباقات التي تناسب كافة مستويات الرواتب وتذاكر سينما مجانية أسبوعية إلى جانب قسائم أسبوعية من موقع طلبات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية السيد /محمد العثمان: "نحرص دائما على توفير أفضل العروض المميزة والمزايا الحصرية لعملائنا التي تناسب مختلف الشرائح والأعمار، لذلك أطلقنا حملة تحويل الراتب لهذا العام بمزايا ومكافآت استثنائية لا تضاهى».

وأضاف العثمان : «تحويل الراتب يمنح العملاء الفرصة التمتع بالحلول المصرفية المميزة التي يوفرها بنك الكويت الوطني تشمل الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الأكثر تطورا باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يساهم في منح العملاء تجربة مصرفية تتميز بأعلى درجات الرفاهية والأمان وراحة البال».

وأكد العثمان أن كل العروض التي تتضمنها حملة تحويل الراتب هذا العام تم تصميمها بعناية وبما يتوافق مع احتياجات العملاء والمتطلبات الموسمية، بهدف تقديم العروض الأكثر قيمة وملاءمة لعملائنا دائما.

وأشار إلى أن تحويل الراتب يمنح العملاء فرصا للحصول على مزايا خاصة الحلول المصرفية والاستثمارية الأخرى، والخصومات الفورية، ونقاط برنامج مكافآت الوطني والذي يعد أكبر برنامج للمكافآت على مستوى الكويت.

ويحصل عملاء بنك الكويت الوطني على العديد من المزايا الاستثنائية عند تحويل راتبهم إلى البنك والتي تشمل الاستفادة من أكبر شبكة مصرفية في الكويت سواء من ناحية الفروع أو أجهزة السحب الآلي، وأيضا الانتشار الجغرافي في الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية.

ويمكن لعملاء بنك الكويت الوطني إتمام معاملاتهم المصرفية بكل سرعة وسهولة وفي أي وقت من خلال قنوات البنك الإلكترونية، والتي تأتي في مقدمتها خدمة الوطني عبر الموبايل والتي يعمد البنك إلى تطويرها وإضافة التحديثات إليها باستمرار ودائما ما تلقى إقبالا كبيرا من العملاء، حيث أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من المعاملات المصرفية.

#بياناتحكومية

-انتهى-