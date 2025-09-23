مروان بن غليطة: برنامج "خبراء إدارة المشاريع" يفتح المجال أمام المواطنين المتقاعدين من ذوي الخبرات الفنية والهندسية للدخول في الدورات التدريبية ومساعدة المُلاك المُقبلين على بناء مساكنهم وإدارة المشروع من البداية وحتى الإنجاز

د. ليلى فريدون: برنامج "خبراء إدارة المشاريع" يتيح للمشاركين فيه فرصة لخلق مصادر دخل مستدامة من خلال الحصول على رخصة معتمدة لإدارة المشاريع

يمكن الانتساب للبرنامج عبر الرابط: https://newea.ae/course/dm-pm-ar/

أولى دورات البرنامج تبدأ 21 وتستمر حتى 27 أكتوبر المقبل

5 محاور تدريب رئيسية:

مقدمة لمهنة إدارة المشاريع

إدارة العقود والمخططات والتكلفة في المشاريع

التدريب العملي والنظري في مواقع البناء

إدارة الفريق وحل النزاعات

التقييم النهائي

تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة الفنية اللازمة للإشراف على بناء المساكن وضمان سير العمل بسلاسة وجودة عالية

تأهيل كوادر وطنية قادرة على تقليل الأخطاء الناتجة عن القرارات الفردية

خلق مصدر دخل مستدام للمشاركين عبر منحهم رخصة معتمدة من أكاديمية الاقتصاد الجديد وبلدية دبي لإدارة المشاريع

الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت بلدية دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، عن إطلاق برنامج "خبراء إدارة المشاريع"، لترخيص 500 مواطن ومواطنة لإدارة مشاريع البناء السكنية، وذلك ضمن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم عقده في دبي اليوم للإعلان عن تفاصيل البرنامج، بحضور سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، والدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد.

وتشرف على الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم" وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال وأكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرّعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية.

ترخيص 500 مواطن ومواطنة

ويهدف البرنامج إلى تمكين المنتسبين إليه من الإشراف على مشاريع البناء السكنية في جميع مراحلها، بدءاً من التخطيط وحتى الإنجاز، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لدعم الملاك المقبلين على بناء مساكنهم.

ويغطي البرنامج التدريبي، الذي يستهدف ترخيص 500 مواطن ومواطنة لإدارة مشاريع البناء السكنية بكفاءة عالية، مختلف مراحل إدارة المشاريع، بدءاً من التخطيط وحتى الإنجاز.

ويعمل البرنامج على تزويد المشاركين بالمهارات العملية والمعرفة الفنية اللازمة للإشراف على بناء المساكن وضمان سير العمل بسلاسة وجودة عالية.

ويتيح للخريجين فرصة الحصول على شهادة معتمدة من أكاديمية الاقتصاد الجديد، بالإضافة إلى رخصة مهنية من بلدية دبي تؤهلهم لإدارة المشاريع بشكل رسمي، سواء عبر العمل في شركات متخصصة أو تأسيس شركاتهم الخاصة، ما يفتح أمامهم آفاقاً مهنية جديدة.

بناء اقتصاد وطني مستدام

وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: "يُعد برنامج خبراء إدارة المشاريع واحداً من البرامج المتكاملة الهادفة إلى تدريب وترخيص 500 مشارك من المواطنين ذوي الخبرات في أعمال البناء وتمكينهم واعتمادهم كمدراء مشاريع بناء مساكن المواطنين. كما تفتح هذه المبادرة المجال أمام المواطنين المتقاعدين من ذوي الخبرات الفنية والهندسية للدخول في الدورات التدريبية، ومساعدة المُلاك المُقبلين على بناء مساكنهم وإدارة المشروع من البداية وحتى الإنجاز. نتطلع إلى تعزيز الدور الفعّال للعقول والكفاءات الإماراتية في تطوير البنية التحتية وخدمة المجتمع، وذلك من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لتعلّم أفضل ممارسات إدارة المشاريع الإسكانية، وتقديم التأهيل والتدريب الشامل لتنمية مهاراتهم وخبراتهم العملية، بما يعزز من مساهمتهم في سوق الإسكان، وبناء اقتصاد وطني مستدام ومتكامل".

وأضاف سعادته: "ملتزمون في بلدية دبي بدعم المبادرات والمشاريع الإسكانية وذلك بما يتكامل مع جهودنا المتواصلة لابتكار حلول سكنية متكاملة، تقلّل الأعباء والتكاليف على المواطنين، وتعزز من رفاهية العيش وجَودة الحياة والسعادة وتحقق مزيداً من الاستقرار الأسري والمجتمعي، تماشياً مع غايات ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، لتطوير مدينة مثالية للمعيشة تتمتع بخدمات إسكانية شاملة وملائمة لفئات المجتمع كافة".

تنمية المجتمع

من جهتها، أكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، أن برنامج خبراء إدارة المشاريع يعد استثماراً في رأس المال البشري، فهو لا يقتصر على تطوير المهارات الفردية للمشاركين، بل يتيح لهم فرصة لخلق مصادر دخل مستدامة من خلال الحصول على رخصة معتمدة لإدارة المشاريع.

وأضافت: "يهدف البرنامج إلى أن يتعلم المشاركون إدارة مشروع متكامل من الألف إلى الياء، وأن يصبحوا مرجعاً معتمداً لأصحاب المساكن، وأن يتمكنوا من التواصل بفعالية مع الجهات المعنية، بما في ذلك الملاك والمقاولون والاستشاريون والبلدية".

تأهيل كوادر وطنية

ويهدف البرنامج الذي يمكن الانتساب إليه من خلال الرابط: https://newea.ae/course/dm-pm-ar/، إلى تأهيل شباب إماراتيين لإدارة مشاريع بناء المساكن وفق اشتراطات البلدية، وتمكينهم من تقديم استشارات فنية محايدة تقلل من النزاعات بين المالك والاستشاري، بالإضافة إلى تنظيم العملية الاسترشادية لبناء مساكن المواطنين من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على تقليل الأخطاء الناتجة عن القرارات الفردية، وخلق مصدر دخل مستدام للمشاركين عبر منحهم رخصة معتمدة لإدارة المشاريع.

ويتضمن البرنامج، الذي تبدأ أولى دوراته من 21 حتى 27 أكتوبر المقبل، 5 وحدات تدريب رئيسية تتمثل في: مقدمة لمهنة إدارة المشاريع، إدارة العقود والمخططات والتكلفة، التدريب العملي والنظري في مواقع البناء، إدارة الفريق وحل النزاعات، بالإضافة إلى التقييم النهائي الذي يقيس قدرة المشاركين على إدارة المشاريع الواقعية.

ويغطي التدريب موضوعات متعددة، تشمل: أخلاقيات ودور مدير المشروع، القوانين والأنظمة الخاصة بالإسكان والبلدية، إجراءات التمويل، العقود وبنودها الأساسية، تقييم المقاولين والاستشاريين، إضافة إلى أنظمة السلامة في المواقع وآليات قراءة المخططات التنفيذية واستلام الأعمال.

كما يمنح البرنامج المشاركين القدرة على إدارة المخاطر وتسوية النزاعات، مع تعريفهم بالإجراءات القانونية المرتبطة بالمحاكم. ويُشرف على البرنامج نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال البناء وإدارة المشاريع، الذين سيقدمون خبراتهم المتراكمة لتأهيل المشاركين لممارسة دورهم كمديري مشاريع معتمدين.

نبذة عن أكاديمية الاقتصاد الجديد

تهدف أكاديمية الاقتصاد الجديد إلى تطوير جيل يفهم لغة المال ويواكب تطور الاقتصاد خطوة بخطوة من خلال رفع وعيهم الاقتصادي والاستثماري والمالي عبر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة.

وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية سريعة تجمع بين العمق الأكاديمي والمرونة العملية، مما يجعلها نموذجاً تعليمياً فعّالاً يلبي احتياجات الطموحين في مختلف المجالات، وتغطي البرامج مجالات حيوية مثل ريادة الأعمال، العقارات، الاستثمار، والوعي المالي، مما يمنح المشاركين فرصة لتوسيع آفاقهم المهنية وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات السوق. ولأن تحقيق الاستفادة القصوى يتطلب توازناً بين الكثافة والجاذبية، تضمن الأكاديمية تقديم محتوى تعليمي مُحكم يراعي احتياجات المشاركين المختلفة.

من خلال الدمج الدقيق بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، تتيح هذه الدورات للمشاركين تطبيق المفاهيم المكتسبة بشكل فعّال في سياقات حقيقية. ومع إيقاع التغيرات السريع في بيئات الأعمال، توفر هذه البرامج أدوات عملية تجعل المشاركين أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات بثقة وكفاءة.

www.newea.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية