عالية الحمادي: برنامج "مسرعات المؤثرين" يجسد الدعم المستمر لصناع المحتوى والمؤثرين وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تُحدث أثراً ملموساً في التنمية وتواكب تطلعات المستقبل

كورتني باول: نؤمن بأن مستقبل تحول الأعمال سيكون من نصيب الذين يركزون على أسس الأعمال وبناء المجتمعات وجودة المحتوى وتنوع الاستراتيجيات والرؤية طويلة المدى القائمة على مواءمة المنتج مع السوق

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلن مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وشركة 500 جلوبال، إحدى أنشط شركات رأس المال الاستثماري في العالم ومقرها وادي السيليكون، أن برنامج مسرعات المؤثرين ضمن النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي ينظمه المقر بالتعاون مع "500 جلوبال"، يعمل على بناء ودعم شركات ناشئة يقودها صناع المحتوى وتتجاوز قيمتها الإجمالية 130 مليون دولار أمريكي.

واختتم برنامج مسرعات المؤثرين بفعالية عرض نهائي للمشاريع خلال النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام واختتمت أعمالها 11 يناير الجاري تحت شعار "المحتوى الهادف"، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 500 متحدث يتابعهم 3.5 مليار متابع، حيث تم الإعلان عن تأهل جيمس جونز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة التكنولوجيا المالية لصناع المحتوى Bump، ويغمور أديمير، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة Kami، اللذين سينتقلان إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهما لمنح التمويل من مقر المؤثرين.

وقد استقبل برنامج مسرعات المؤثرين أكثر من 1100 طلب مشاركة من صناع محتوى ومؤسسي شركات تقنية ناشئة من أكثر من 70 دولة حول العالم. وبعد عملية اختيار اتسمت بالتنافسية العالية، تم اختيار 21 صانع محتوى ومؤسس شركة ناشئة للانضمام إلى البرنامج، حيث يخدم المشاركون مجتمعاً يضم أكثر من 20 مليون متابع ومستخدم ومشترك عبر مختلف المنصات الرقمية.

وشاركت هذه الشركات في برنامج تدريبي وتسريعي مكثف استمر 10 أسابيع، انطلق في شهر أكتوبر الماضي، وركز على بناء الأعمال وتسريع النمو، وأتاح لجميع المشاركين فرص التواصل مع شركات الاستثمار الجريء، واختتم بعرض نهائي للمشاريع ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة المليار متابع.

أفكار إبداعية

وهنأت سعادة عالية الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع، منصتي Bump وKami، اللتين تأهلتا إلى المرحلة النهائية التي تؤهلهم لمنح التمويل من مقر المؤثرين ضمن برنامج "مسرعات المؤثرين"، مشيدة بما قدمتاه من أفكار إبداعية ورؤى مبتكرة تعكس طموح صناع المحتوى وقدرتهما على توظيف الإبداع الرقمي في بناء مشاريع نوعية ذات أثر تنموي ومجتمعي مؤثرة.

وقالت: "يجسّد برنامج "مسرعات المؤثرين" الدعم المستمر لصناع المحتوى والمؤثرين وتمكينهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستدامة تُحدث أثراً ملموساً في التنمية وتواكب تطلعات المستقبل".

ارتفاع وعي المستهلكين

في هذا السياق قالت كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 500 جلوبال: "يمثل صناع المحتوى فئة متنامية من رواد الأعمال الحقيقيين، إذ يقدر عددهم عالمياً بنحو 50 مليون صانع محتوى، مع توقعات بنمو سنوي يتراوح بين 10 و20 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وقد ارتكزت المرحلة الأولى من نشأة هذا القطاع على الانتشار والانتشار السريع لتحقيق الدخل، إلا أننا نؤمن اليوم، وفي ظل ارتفاع وعي المستهلكين، بأن مستقبل تحول الأعمال سيكون من نصيب أولئك الذين يركزون على أسس الأعمال وبناء المجتمعات وجودة المحتوى وتنوع الاستراتيجيات والرؤية طويلة المدى القائمة على مواءمة المنتج مع السوق. نحن فخورون بدعم هذه المجموعة من صناع المحتوى والمؤسسين في رحلتهم عبر قطاعات متنوعة تشمل التسويق والتمويل والتعليم والرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي والإعلام والترفيه.

الشركات المشاركة في برنامج "مسرعات المؤثرين"

Bump - التكنولوجيا المالية - الولايات المتحدة – تدعم أكبر بنية تحتية مالية عالمية لاقتصاد صناع المحتوى

- التكنولوجيا المالية - الولايات المتحدة – تدعم أكبر بنية تحتية مالية عالمية لاقتصاد صناع المحتوى Kami - قطاع استهلاكي - تركيا – منصة تعتمد على المجتمع لتحويل القصص إلى امتيازات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

- قطاع استهلاكي - تركيا – منصة تعتمد على المجتمع لتحويل القصص إلى امتيازات مدعومة بالذكاء الاصطناعي Bupple - برمجيات وخدمات - الولايات المتحدة – تبسيط صناعة المحتوى عبر وكلاء تحرير بالذكاء الاصطناعي يعملون على مكتبات المحتوى كاملة

- برمجيات وخدمات - الولايات المتحدة – تبسيط صناعة المحتوى عبر وكلاء تحرير بالذكاء الاصطناعي يعملون على مكتبات المحتوى كاملة dromOS - برمجيات وخدمات - المكسيك – تحويل بناء العادات والتحديات التي يقودها صناع المحتوى إلى تجربة تفاعلية

- برمجيات وخدمات - المكسيك – تحويل بناء العادات والتحديات التي يقودها صناع المحتوى إلى تجربة تفاعلية Echooo AI - تسويق وإعلان - باكستان – أتمتة إدارة المؤثرين التقليدية باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي

- تسويق وإعلان - باكستان – أتمتة إدارة المؤثرين التقليدية باستخدام وكلاء ذكاء اصطناعي Geeva - تسويق وإعلان - الإمارات – دعم التعاون بين العلامات التجارية وصناع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي

- تسويق وإعلان - الإمارات – دعم التعاون بين العلامات التجارية وصناع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي Hypesociety - تسويق وإعلان - الإمارات – تحويل صناع المحتوى إلى محرك توزيع لحظي للعلامات التجارية

- تسويق وإعلان - الإمارات – تحويل صناع المحتوى إلى محرك توزيع لحظي للعلامات التجارية InfluSense - برمجيات وخدمات - المملكة المتحدة – اكتشاف صناع المحتوى الصاعدين قبل وصولهم إلى الشهرة

- برمجيات وخدمات - المملكة المتحدة – اكتشاف صناع المحتوى الصاعدين قبل وصولهم إلى الشهرة Intuition Intelligence - برمجيات وخدمات - الولايات المتحدة – تمكين صناع المحتوى من هندسة انتشار محتواهم

- برمجيات وخدمات - الولايات المتحدة – تمكين صناع المحتوى من هندسة انتشار محتواهم Mindfull - رعاية صحية - الولايات المتحدة – منصة صحة نسائية ذكية تستبدل عدّ السعرات بالتحليل الغذائي

- رعاية صحية - الولايات المتحدة – منصة صحة نسائية ذكية تستبدل عدّ السعرات بالتحليل الغذائي MoonTech - تسويق وإعلان - الإمارات – تحويل تسويق المؤثرين إلى محرك نمو قابل للقياس

- تسويق وإعلان - الإمارات – تحويل تسويق المؤثرين إلى محرك نمو قابل للقياس Neura Coach - رعاية صحية - الولايات المتحدة – نظام تدريب بالذكاء الاصطناعي يجمع بين الدعم البشري والتقني

- رعاية صحية - الولايات المتحدة – نظام تدريب بالذكاء الاصطناعي يجمع بين الدعم البشري والتقني Noqta Creative - تعليم - البحرين – تعليم احترافي منظم لصناع المحتوى الناطقين بالعربية

- تعليم - البحرين – تعليم احترافي منظم لصناع المحتوى الناطقين بالعربية SHAIKE - تسويق وإعلان - فرنسا – إنتاج إعلانات بمستوى هوليوودي باستخدام الذكاء الاصطناعي

- تسويق وإعلان - فرنسا – إنتاج إعلانات بمستوى هوليوودي باستخدام الذكاء الاصطناعي Skillstore - تعليم - المملكة المتحدة – تمكين صناع المحتوى ليصبحوا معلمي المستقبل

- تعليم - المملكة المتحدة – تمكين صناع المحتوى ليصبحوا معلمي المستقبل So Squared - برمجيات وخدمات - المملكة المتحدة – تحسين التجارة التي يقودها صناع المحتوى للعلامات العالمية

- برمجيات وخدمات - المملكة المتحدة – تحسين التجارة التي يقودها صناع المحتوى للعلامات العالمية Societiz - تعليم - الولايات المتحدة – تحويل صناع المحتوى في الأسواق الناشئة إلى مؤسسين

- تعليم - الولايات المتحدة – تحويل صناع المحتوى في الأسواق الناشئة إلى مؤسسين Stareable - إعلام وترفيه - الولايات المتحدة – دعم توسّع الملكيات الفكرية والأعمال لصناع المحتوى

- إعلام وترفيه - الولايات المتحدة – دعم توسّع الملكيات الفكرية والأعمال لصناع المحتوى Super Abla - تعليم - مصر – منصة تعليمية للأطفال تعتمد على المحتوى لتعليم العربية

- تعليم - مصر – منصة تعليمية للأطفال تعتمد على المحتوى لتعليم العربية The Good News - تسويق وإعلان - مصر – إبراز قصص الأمل من وإلى الشباب العربي

- تسويق وإعلان - مصر – إبراز قصص الأمل من وإلى الشباب العربي Trenderz - تسويق وإعلان – كوت ديفوار – تحويل تأثير صناع المحتوى إلى حجوزات سفر حقيقية

وضمت لجنة التقييم نخبة من الخبراء والمستثمرين، من بينهم كورتني باول، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى 500 جلوبال، وسكوت فان دن بيرغ، مؤسس "هوت ستارت في سي"، وبن أكوت، الرئيس التنفيذي للتسويق في "ماجنيتيك لابس"، وجوناثان لابين، المستثمر المعروف والمدير الإداري السابق في "ميتا".

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، كما تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com

نبذة عن مقر المؤثرين

يعد مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، وهو إحدى مبادرات "صندوق دعم صناع المحتوى" الذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خلال أعمال "قمة المليار متابع" في نسختها الثانية لدعم صناع المحتوى وأصحاب المواهب والمبادرات والأفكار المبتكرة، وتعزيز قطاع صناعة المحتوى الرقمي ودفع فرص نموه.

وينضوي المقر تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، والتي تضم 21 شركة ومنصة من أهمها: قمة المليار متابع، أكاديمية الإعلام الجديد، ومركز التواصل، وأكاديمية التاريخ، وعرب نيشن، ومصدر نيوز، ويو إيه إي نيشن، والإمارات في أرقام، وهوية، وقناة المال، و"وصل"، وإكسبوزد، وإيه آي ميديا لاب.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.creatorshq.com

نبذة عن "500 جلوبال"

تُعد "500 جلوبال" شركة استثمار لرأس المال الجريء متعدد المراحل، تُدير أصولًا بقيمة 2.2 مليار دولار، وتستثمر في مؤسسين يبنون شركات تكنولوجيا سريعة النمو

وتركز الشركة على الأسواق التي تتوفر فيها مقومات التكنولوجيا والابتكار ورأس المال، بما يتيح تحقيق قيمة طويلة الأمد، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية. كما تتعاون "500 جلوبال" بشكل وثيق مع أبرز الجهات المعنية، وتقدم استشاراتها للحكومات حول السبل المثلى لدعم بيئة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة

دعمت "500 جلوبال" أكثر من 5,000 مؤسس يمثلون ما يزيد على 3,000 شركة تمارس أعمالها في أكثر من 80 دولة. كما استثمرت الشركة في أكثر من 35 شركة تتجاوز قيمتها أكثر من مليار دولار، وأكثر من وما يزيد على 160شركة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار (بما في ذلك شركات خاصة وعامة وشركات تخارج) حتى 30 يونيو 2025.

ويضم فريق عمل "500 جلوبال" أكثر من 180شخصاً منتشرين في أكثر من 23دولة، يتمتعون بخبرات واسعة في ريادة الأعمال والاستثمار والتشغيل، اكتسبوها من عملهم في كبريات شركات التكنولوجيا العالمية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع: www.500.co

-انتهى-

#بياناتحكومية