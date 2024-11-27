محمود عدي:

شراكتنا مع قمة المليار متابع تترجم حرصنا على دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا وصناعة المحتوى الرقمي والترفيهي

واثقون في أن الشراكة مع القمة ستثمر عن توفير حلول تمويلية واستثمارية تدعم صناع المحتوى وتعزز قدراتهم الإبداعية

عالية الحمادي:

قمة المليار متابع حريصة على إبرام شراكات تساهم في دعم المعرفة وترسيخ مكانة صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم

برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى يمنح صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة الحافز لتقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير صناعة المحتوى وإطلاق مشاريع تنموية تعمل على دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة

تأهل 25 مرشحاً من الشركات الناشئة والأفراد إلى التصفيات قبل النهائية للبرنامج واختيار 10 منهم للتنافس على الفوز

الإعلان عن الفائزين الأول والثاني في البرنامج في 13 يناير 2025

"شروق" ستدعم المتأهلين إلى المرحلة النهائية من خلال الاستثمار المباشر وتمويل خدمات عينية

الشراكة بين القمة و"شروق" تجسد حرص الجانبين على الارتقاء بصناعة المحتوى الهادف

محفظة استثمارات "شروق" تضم أكثر من 80 شركة في 11 دولة تحقق إيرادات تتجاوز 500 مليون دولار

"شروق" تتعاون مع صناديق سيادية وشركات بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا منها مبادلة والشركة السعودية للاستثمار الجريء "إس في سي"، وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات الشركة 5 مليارات دولار

المشاريع المشاركة في البرنامج تتركز في مجالات: التعليم والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتمكين المرأة والإبداع وتطوير المجتمعات والأدب وريادة الأعمال والصحة ومنصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الإبداعي وأدوات تطويره

الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "قمة المليار متابع"، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، عن شراكتها مع شركة "شروق"، لدعم برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، بمبلغ 50 مليون درهم.

ويستهدف برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات، التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

وستدعم شركة "شروق"، إحدى أكبر شركات الاستثمار البديل في العالم العربي ومقرها أبوظبي، برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى التابع للقمة بـ30 مليون درهم كتمويل واستثمار مباشر، في حين ستدعم القمة البرنامج بـ 20 مليون درهم.

وكشفت قمة المليار متابع عن تأهل 25 مرشحاً من الشركات الناشئة والأفراد إلى التصفيات قبل النهائية للبرنامج، حيث سيتم اختيار 10 منهم قبل الوصول إلى التصفيات النهائية لإعلان الفائزين الأول والثاني بالحصول على التمويل والدعم لأفكارهم الإبداعية.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في البرنامج، خلال اليوم الختامي من فعاليات الدورة الثالثة من قمة المليار متابع، والتي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي خلال الفترة من 11 - 13 يناير 2025 تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتم اختيار الـ 25 متقدماً من الشركات الناشئة والأفراد من صناع المحتوى، من قبل لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء وكبار المستثمرين والشركات التي تقدم الدعم لأصحاب المشاريع الابتكارية والأفكار الملهمة والاستثمار فيها، وذلك بناءً على عدد من المعايير منها: جدوى الفكرة المعروضة، وجودة العرض التسويقي، والإمكانات السوقية، والابتكار والإبداع في فكرة المشروع، والقابلية للتوسع والنمو، ومدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي، وجودة التنفيذ والتخطيط، وقدرة الفريق المؤسس على القيادة والتطوير.

استثمار مباشر وتمويل

وستقدم "شروق" دعماً للشركات الناشئة والأفراد ممن وصلوا إلى المرحلة النهائية في برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى التابع لقمة المليار متابع، حيث ينقسم الدعم إلى جزئين: استثمار مباشر، وتمويل بتقديم خدمات عينية.

وسيشكل الاستثمار المباشر الحجم الأكبر من دعم "شروق" وقد يتوزع هذا الاستثمار بين شركات عدة مشاركة في البرنامج، أو قد تستفيد منه شركة واحدة، ويخضع ذلك لتقييم شركة "شروق".

أما الخدمات العينية فتشمل موارد تقنية، مثل سعة في خدمات الخوادم السحابية وغيرها من موارد ستشكل قيمة مضافة لهذه الشركات.

دعم الابتكار

وقال محمود عدي الشريك المؤسس لـ "شروق": "فخورون بالشراكة مع قمة المليار متابع، القمة الأكبر من نوعها في العالم، والتي تحظى باهتمام عالمي نتيجة مساهمتها الكبيرة في تهيئة المناخ المثالي لنمو الصناعات الإبداعية، ونحن واثقون في أن هذه الشراكة ستثمر عن توفير حلول تمويلية واستثمارية تدعم صناع المحتوى وتعزز قدراتهم الإبداعية".

وأضاف: تترجم شراكتنا في دعم برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" التابع لقمة المليار متابع حرصنا على إبرام شراكات تعاون تساهم في دعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا وصناعة المحتوى الرقمي والترفيهي من خلال تقديم الدعم المادي للشركات الناشئة والأفراد ليتمكنوا من تقديم محتوى متميز يساهم في تطوير المجتمعات.

تحويل الأفكار إلى مشاريع

بدورها قالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: تشهد النسخة الثالثة من قمة المليار متابع حضور عدد كبير من أصحاب الأفكار المبدعة، والذين يبحثون عن شركاء ممولين أو مستثمرين ليتمكنوا من تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، وتعكس الشراكة مع "شروق" حرصنا على إبرام شراكات تساهم في دعم المعرفة، وتعزيز مساعي القمة في ترسيخ مكانة صناعة المحتوى الرقمي والإعلام الجديد في العالم، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة المحتوى الهادف وأدوات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "تعمل قمة المليار متابع من خلال برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى على تقديم الدعم للموهوبين من صناع المحتوى وأصحاب الشركات الناشئة، وتمنحهم الحافز لتقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير صناعة المحتوى وإطلاق مشاريع تنموية تعمل على دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة".

محفظة استثمارات ضخمة لـ"شروق"

وتجسد الشراكة بين قمة المليار متابع و"شروق"، حرص الجانبين على نشر المعرفة والارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، وتمكين صناع المحتوى من التوسع والدخول في شراكات تمكنهم من إطلاق مشاريعهم وتجسيدها على أرض الواقع.

وتم اختيار "شروق" كشريك استراتيجي لقمة المليار متابع، كونها صندوقاً رائداً لرأس المال الجريء يستثمر في رواد الأعمال بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتعد شركة "شروق" شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات البديلة حيث تستثمر في صناديق رأس المال الاستثماري وأصول الائتمان الخاص، من خلال شراكات مع مؤسسين من قطاعات مختلفة في أسواق النمو.

وتتميز الشركة بمعرفتها المتعمقة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى خبراتها العالمية الواسعة، مما يؤهلها لمنح المستثمرين فرصًا استثمارية متعددة الأصول وطويلة الأجل وفق استراتيجيات استثمارية متعددة.

كما تمتاز الشركة بمقومات تؤهلها للمساهمة بدور فاعل في قطاع الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبفضل ما حققته من إنجازات مميزة، بالإضافة إلى تنوع محفظة استثماراتها وتركيزها على الابتكار، فقد أصبحت شروق شريكاً مهماً لمؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين على حد سواء، كما أن خبرتها بسوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنظورها العالمي في الاستثمار، تؤهلها للاستفادة من الفرص المتنامية داخل سوق المنطقة وخارجها.

وتستثمر شركة "شروق" في قطاعات رئيسية عدة منها التكنولوجيا المالية والبرمجيات والمنصات.

وتضم محفظة استثمارات "شروق" أكثر من 80 شركة في 11 دولة، تحقق إيرادات تتجاوز 500 مليون دولار. ومن أبرز هذه الشركات: "بيور هارفيست" وهي شركة زراعة مستدامة تركز على إنتاج المحاصيل الطازجة على مدار العام في الشرق الأوسط، و"تمارا" -منصة تقسيط وتأجيل الدفع في السعودية، و"ترككر" مزود الحلول اللوجستية التقنية في الشرق الأوسط، و"ليندو" - منصة إقراض وخصم الفواتير وتركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية، و"مزن" - مزود حلول مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، و"نيم-كارد" - منصة معالجة حلول الدفع الرقمية، و"ثروة" - منصة رقمية لإدارة واستشارات الثروات، و"بريدفاست" - منصة إلكترونية لتسوق البقالة، و"بريبكو" - منصة عقارية تساهم في تبسيط التعاملات المتعلقة بالعقارات.

وتتعاون شركة "شروق" مع شبكة من أبرز المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، تشمل صناديق سيادية وشركات بارزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، من ضمنها مبادلة والشركة السعودية للاستثمار الجريء "إس في سي" وغيرهما.

وبلغت القيمة الإجمالية لاستثمارات "شروق 5 مليارات دولار، في حين بلغ حجم الأصول تحت إدارة الشركة 500 مليون دولار.

قائمة المتأهلين في البرنامج

وتركزت المشاريع المشاركة في برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى في مجالات متعددة، تمثلت في: التعليم، والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، وتمكين المرأة، والإبداع، وتطوير المجتمعات، والأدب، وريادة الأعمال، والصحة، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمحتوى الإبداعي وأدوات تطويره.

وتشمل قائمة الشركات الناشئة والأفراد المتأهلين إلى التصفيات قبل النهائية لبرنامج الاستثمار مع صناع المحتوى: "بامب" - الولايات المتحدة الأمريكية - وهي منصة تكنولوجيا مالية تتيح لصانعي المحتوى بناء الثروات من خلال التعاون مع غيرهم من صانعي المحتوى، ومشروع "أطلسيك" - الإمارات العربية المتحدة - المنصة التي تربط بين صانعي محتوى السفر والوجهات الفريدة والمسافرين، و"تروغاذرنيس" - سنغافورة - المنصة التكنولوجية التي توظف المحتوى الإبداعي لتمكين ودعم القضايا الاجتماعية وتعزيز التأثير المستدام، وذلك من خلال التعاون بين الأفراد وصانعي المحتوى والعلامات التجارية، إلى جانب "آد-شيلد" -كوريا الجنوبية- وهي حل متطور من حلول الجيل التالي يساعد الناشرين على استعادة إيراداتهم المعرضة للخسارة بسبب أدوات حظر الإعلانات عبر الإنترنت، و"سو سكويرد" -المملكة المتحدة- وهي منصة سوق إلكتروني قائم على البيانات، يدعم ويسهل تنفيذ حملات تسويق المؤثرين وصانعي المحتوى بما يساهم بزيادة العائد على الاستثمار.

كما تضم قائمة الشركات الناشئة والأفراد المتأهلين إلى التصفيات قبل النهائية لبرنامج الاستثمار مع صناع المحتوى: "مشروع أرشيف الصحافة العربي" -مصر- الذي يهدف إلى رقمنة ملايين الأخبار الصحفية القديمة لتعزيز الوصول إلى المحتوى باللغة العربية فيما يتعلق بالقضايا المحلية والعالمية، و"هبي" -البرازيل- وهي منصة اشتراكات مختصة بمجال التصميم، تتيح للعلامات التجارية الناشئة وصناع المحتوى إدارة جميع احتياجات التصميم في مكان واحد، حيث تجمع المنصة بين التكنولوجيا والمواهب لإنشاء مواد تصميمية متخصصة حسب الطلب، و"بنسيل" -الإمارات العربية المتحدة- المنصة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عالم صناعة المحتوى من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لربط المواهب وحماية حقوق الملكية الفكرية وتفعيل أدوات التعاون بين صانعي المحتوى، و"ديفيجين" -الإمارات العربية المتحدة- المنصة التي تربط العلامات التجارية مع محترفي الألعاب الإلكترونية وصانعي المحتوى المباشر من خلال حلول تستهدف دمج العلامات التجارية والإعلانات ضمن الألعاب الإلكترونية.

ومن الشركات الناشئة والأفراد المتأهلين إلى التصفيات قبل النهائية لبرنامج الاستثمار مع صناع المحتوى: "هيلو كرييتور" -الولايات المتحدة الأمريكية- المنصة الخدمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي توفر لصانعي المحتوى رؤى متخصصة والتوجيه العملي والدعم اللازم لنمو أعمالهم، ومشروع "يوجينيوس" -كوريا الجنوبية- الذي يهدف لإنتاج برامج تلفزيونية تشمل وثائقيات وبرنامج منوعات ونسخ محدثة من مسلسلات تلفزيونية وبرنامج أكاديمية موسيقى الكيه-بوب، و"هالو أيه آي" -الإمارات العربية المتحدة- المنصة التي توظف الذكاء الاصطناعي لربط العلامات التجارية مع صانعي المحتوى الأكثر ملاءمة لها لضمان علاقات تعاون مثمرة، مما يدعم قطاع تسويق المؤثرين، و"عالم إي بي إل" -الإمارات العربية المتحدة- المنصة الموجهة لمشجعي الرياضة في العالم العربي، والتي تتيح استكشاف فرص التسويق في مجالي (الإعلام/ الرياضة).

كما تضم القائمة "شوتي" -الإمارات العربية المتحدة- وهي منصة تجارة إلكترونية وبرمجيات كخدمة (SaaS) تيسر عملية تصنيف المنتجات وصناعة المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وتقديم الخدمات عبر برمجيات تستضيفها السحب الإلكترونية، و"تاء مربوطة" -الإمارات العربية المتحدة- وهي بودكاست ومنصة رقمية مبتكرة تهدف إلى إنشاء مجتمع آمن وداعم للنساء العربيات من قلب الإمارات، و"أنريل نتوورك" -المملكة المتحدة- وهي تعاون بين مجموعة من قنوات التواصل الاجتماعي وصانعي المحتوى يهدف إلى نشر التغيير الإيجابي من خلال الفعاليات الرياضية والمغامرات، و"ڤورال ميديا" -الإمارات العربية المتحدة- وهي منصة لتمكين صانعي المحتوى وتتيح لهم إنتاج مراجعات حقيقية للمنتجات والخدمات، بما يعزز الثقة بين العلامات التجارية والجمهور ، إضافة إلى "لوبستر موني" -المملكة المتحدة- وهي منصة تكنولوجيا مالية توفر الأدوات المالية وحلول الائتمان المصممة خصيصًا لاقتصاد المبدعين، و"لايف لوج" -المملكة المتحدة- المنصة التي تدعم نمو اقتصاد المبدعين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال توفير حلول الدفع وتحقيق الدخل من صناعة المحتوى، و"ڤيريكس" -الهند- المنصة القائمة على تقنيات البلوكتشين والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق ومصادقة المنتجات والتأكد من المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي، و"ريد كوين" - الإمارات العربية المتحدة- المنصة التي تهدف لترميز المحتوى الأدبي عبر تقنية البلوكتشين لتمكين وتحفيز القراء والمؤلفين وصناع المحتوى المكتوب.

ومن الشركات التي تأهلت إلى التصفيات قبل النهائية لبرنامج الاستثمار مع صناع المحتوى: شركة "ذا ميدل فريم" (TMF) -الأردن - وهي مشروع تطوير أول محرك لتوليد الصور العربية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وشركة "مجرة" -الإمارات العربية المتحدة- وهي شركة ناشئة ديناميكية في قطاع الإعلام، تتخصص في صناعة المحتوى والإنتاج وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي. و"ستاشيم" -الولايات المتحدة الأمريكية- وهو تطبيق التداول الموجه لمؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتيح لهم تحويل تأثيرهم إلى وحدات قابلة للتداول. و"تيوبليتور" -باكستان- وهو امتداد يضاف إلى متصفح كروم، والمصمم حصريًا لموقع يوتيوب، ويوفر للمستخدمين خصائص متنوعة منها تحويل مقاطع الفيديو إلى نصوص وإضافة ترجمة إلى الفيديو وتلخيص النصوص بواسطة الذكاء الاصطناعي وغيرها.

يذكر أن قمة المليار متابع تسعى إلى مخاطبة أكثر من مليار شخص حول العالم، من خلال استضافة نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصنّاع المحتوى أفراداً ومؤسسات على كافة منصات التواصل الاجتماعي لمناقشة كيفية مساهمة الإعلام الجديد كقطاع إبداعي في دعم اقتصادات الدول وخطط الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

-انتهى-

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