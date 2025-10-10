وقّع سعادة الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع معالي وزير المالية في الجمهورية القرغيزية السيد باكيتاييف ألماز، اتفاقية تنموية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تشييد مدارس حكومية في مختلف المناطق القرغيزية، عبر قرض تنموي يقدّمه الصندوق بقيمة 50 مليون دولار، بحضور سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية الأستاذ إبراهيم بن راضي الراضي.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الوصول للتعليم وتكافؤ الفرص، ومواجهة التحديات في الأعداد المتزايدة، من خلال إنشاء 14 مدرسة حديثة بطاقة استيعابية تصل إلى 14 ألف طالب وطالبة، وتزويدها بالمعدات والتجهيزات التعليمية اللازمة، امتدادًا للمرحلة الأولى التي شملت 30 مدرسة يستفيد منها أكثر من 50 ألف طالب وطالبة سنويًا في مختلف المناطق، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم العام وتحسين جودة البيئة التعليمية في الجمهورية القرغيزية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الصندوق السعودي للتنمية في دعم قطاع التعليم ضمن نشاطه الإنمائي في الدول النامية نحو الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، إذ قدّم الصندوق منذ عام 2011م للجمهورية القرغيزية 11 قرضًا تنمويًا لتمويل 11 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في مختلف القطاعات التنموية بقيمة تصل إلى 380 مليون دولار، إضافةً إلى منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق لتجهيز عدد من المراكز الطبية بقيمة 3.8 مليون دولار، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.

