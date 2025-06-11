المنامة: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعم التوظيف والتطور الوظيفي لـ50 موظفاً بحرينياً في شركة "هافلوك وان" للتصميم الداخلي، وذلك من خلال برامج دعم التوظيف وبرامج دعم التطور الوظيفي المتعددة.

ويأتي دعم تمكين للكوادر الوطنية العاملة في شركة "هافلوك وان" تماشيًا مع الأولويات الإستراتيجية لصندوق العمل للعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد البيات، الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين)، قائلاً: " نفخر بدعم الشركات البحرينية التي تطمح في النمو والوصول للعالمية، حيث دعمنا شركة "هافلوك وان" منذ عام 2018، الأمر الذي أدى الى توسع نطاق عملها ونشاطاتها مما انعكس ايجاباً على الكوادر الوطنية العاملة في الشركة من خلال فرص التوظيف والتطور الوظيفي." وأضاف قائلاً: " "نعتز بدعم المؤسسات المحلية التي تضع تمكين الكفاءات البحرينية ضمن أولوياتها، وذلك من خلال توفير فرص العمل والتطور المهني بما يسهم في تعزيز استدامة ونمو القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام. كما يعكس هذا الالتزام دور الشراكة الفاعلة بين تمكين ومؤسسات القطاع الخاص في جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل."

من جانبه قال السيد فراس العايد- المدير التنفيذي لعمليات المجموعة- لدى شركة هافلوك وان: "نشيد بالدعم المستمر من تمكين لشركتنا الممتد منذ عام 2018، والذي كان له دوراً محورياً في توسعة نطاق أعمالنا ودخولنا أسواق عمل جديدة، مما أدى لنمو وتوسع المصنع والذي أضفى أثراً ايجابياً في توظيف الكفاءات المحلية ورسم خطط التطور المهني لتوليهم مناصب قيادية وإدارية في الشركة. واليوم نفخر برؤية عدد من الموظفين البحرينيين يشغلون مناصب قيادية في مختلف الأقسام، مما يعكس نجاح هذه الشراكة في بناء قدرات وطنية مؤهلة قادرة على قيادة عجلة النمو والتطور."

تأسست شركة هافلوك ون في عام 1998، وهي تُعد اليوم واحدة من أبرز الشركات الرائدة في مجال التصميم الداخلي. تتواجد الشركة في خمس دول (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات العربية المتحدة وقطر)، من خلال سبعة مكاتب، ويعمل لديها أكثر من 1,900 موظف في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. كما يقع المقر الرئيسي للشركة ومرافق المصنع التي تمتد على مساحة 520,000 قدم مربع في منطقة عسكر بمملكة البحرين. على مدار الـ 25 عامًا الماضية، أنجزت هافلوك ون أكثر من 9,000 مشروع تجهيز داخلي في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الضيافة، التجزئة، الترفيه، الأعمال التجارية، القطاع الحكومي، السكني، الأغذية والمشروبات، وغيرها.

ويقدم صندوق العمل (تمكين) حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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