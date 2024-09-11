

• مدارس مدينة زايد تضم ثلاثة مجمّعات تعليمية تتسع لـ 5360 طالبًا من مرحلة الروضة إلى المرحلة الثانوية وتستقبل طلبة العام الدراسي 2024-2025

• مدارس مدينة زايد أول مشروع لتطوير البنية التحتية التعليمية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي بقيادة مكتب أبوظبي للاستثمار

• انجاز المشروع وتسليمه وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى المواصفات العالمية يعكس نجاح برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب أبوظبي للاستثمار في تطوير مشاريع بنية تحتية عالمية المستوى في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : افتتح اليوم مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وتحالف تقوده شركة "بيسيكس" ومجموعة "بيليناري"، ثلاث مدارس حديثة في مدينة زايد في أبوظبي، وتمثل هذه المرافق التعليمية، المشروع الأول من نوعه الذي يتم من خلاله تطوير مشاريع بنية تحتية تعليمية في الدولة بموجب نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوده ويشرف عليه مكتب أبوظبي للاستثمار.

وسيسهم المشروع، الذي تم إنجازه وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة له، بشكل كبير في إثراء القطاع التعليمي في أبوظبي من خلال توفير قدرة استيعابية إضافية تصل إلى 5360 طالبًا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية انطلاقًا من العام الدراسي 2024-2025. وبفضل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات، والدور الهام الذي لعبته دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي في ضمان تلبية المشروع لأعلى المعايير المعتمدة فيما يتعلق بالتصميم والمواد والمعدات، تم تسليم المشروع بنجاح، في الموعد المحدد وبأعلى المواصفات.

واحتفالًا بافتتاح المدارس الجديدة، أقيمت فعالية خاصة اليوم في مدارس مدينة زايد بحضور سعادة مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، وسعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، والدكتور طارق العامري، مدير مكتب الاصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وعدد من كبار ممثلي التحالف الذي يضم شركة "بيسيكس" و"مجموعة بيليناري" بما في ذلك بيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة بيسيكس الشرق الأوسط، وإلياس صفير، رئيس قسم الامتيازات والأصول في "بيسيكس" الشرق الأوسط، وبينوا فاداني، مدير التطوير في "بيسيكس" الشرق الأوسط، وبول كرو، رئيس المجموعة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومصطفى فاعور، المدير التنفيذي للعمليات العامة في الشرق الأوسط، السيد أوليفر بارباجيللو، المدير التنفيذي - Origination Plenary Group في الشرق الأوسط، السيد سيرجيو كالكاراو، المدير العام - Origination Plenary Group.

ويهدف مشروع مدارس مدينة زايد، أول مشروع مرافق تعليمية يتم تطويره في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقوده مكتب أبوظبي للاستثمار، إلى تعزيز جودة قطاع التعليم في الإمارة. ويعتبر المشروع نموذجًا يحتذى به في إطار الجهود المبذولة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإنشاء مرافق البنية التحتية العامة في إمارة أبوظبي.

وفي هذه المناسبة، قال ياسر النعيمي، رئيس شراكات البنى التحتية بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "يجسد مشروع مدارس مدينة زايد الدور الكبير الذي يضطلع به نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية المتطورة في إمارة أبوظبي. فقد تمكنا عبر الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجال التصميم والتمويل والإنشاء من بناء مرافق تعليمية عالمية المستوى تمكن الطلاب من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من العملية التعليمية. كما يمهد نجاح هذا المشروع الطريق إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص نظرًا للفرص الكبيرة غير المسبوقة التي سنوفرها لشركائنا في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية النمو المستدام في إمارة أبوظبي وتحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل."

وتم إنشاء المدارس الجديدة على مساحة 81 ألف متر مربع في مدينة زايد في أبوظبي، وتتميز المدارس بتصميمها الذي يلبي متطلبات الاستدامة الخاصة ببرنامج "استدامة" في أبوظبي، بالإضافة إلى تجهيزها بأحدث التقنيات المتطورة، وتوفيرها مساحات تعليمية مصممة لتحفيز الإلهام الإبداعي والتعليمي، مما يمثل معيارًا جديدًا للمرافق التعليمية في الدولة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور طارق العامري، مدير مكتب الاصول والمرافق في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي: "يمثل افتتاح مدارس مدينة زايد إنجازاً مهماً في مسيرتنا لتوفير تعليم عالمي المستوى في أبوظبي. ويتيح هذا المشروع تمكين المزيد من الطلبة من الوصول إلى تعليم عالي الجودة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف التعليمية الطموحة لأبوظبي. ونواصل التزامنا بهذه الرسالة لضمان حصول كل طالب في الإمارة على فرص للتعلم والنجاح في بيئة تعزز الإبداع والتميز."

ومن جانبه، قال محمد بدر الدين، مدير عام شركة "بيسيكس بيليناري" لتطوير المنشآت التعليمية ذ.م.م (تحالف "بيسيكس بيليناري"): "تفخر شركة "بيسيكس بيليناري"، بصفتنا شريكاً أساسياً ضمن تحالف مشروع مدارس مدينة زايد، بمساهمتها في مشروع مبتكر يعكس رؤية مستقبلية متقدّمة في تطوير البنية التحتية التعليمية.. ويتميز هذا التعاون الاستراتيجي بقدرته على تحقيق أعلى قيمة مضافة بالاستناد إلى أفضل ما تتمتع به مؤسسات القطاعين العام والخاص من قدرات وتوظيفها لتأسيس مشاريع بنى تحتية كبرى تمثل نموذجًا للابتكار والتطوير. ويُعَدّ مشروع مدارس مدينة زايد خير مثال لروح التعاون بين القطاعين العام والخاص. وكلنا ثقة بأن هذا الإنجاز، الذي تمّ وفق الجدول الزمني والميزانية المحدّدة، سيشكل بداية لعلاقة طويلة الأمد ستستمر طوال مرحلة التشغيل مما يؤكد على أهمية التعاون القوي بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مشرق ومستدام. ولا شك أن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوفر البيئة المناسبة التي تلبي احتياجات القطاع العام عبر الاستفادة مما يتميز به القطاع الخاص من القدرة على الابتكار والتطوير، وذلك لتوفير حلول مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة وتؤهلها للاضطلاع بدورها في بناء المستقبل."

ويؤكد نجاح مشروع مدارس مدينة زايد التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتوسيع إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يعدّ دليلاً على نهج إمارة أبوظبي المبتكر في تطوير مشاريع البنية التحتية العامة. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية العامة، وتعزيز عناصر المساءلة والكفاءة في إدارة الأصول العامة، وتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة على المدى الطويل، وتعزيز قدرة المستثمرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية.

تُعد مجموعة "بيليناري"، المتخصصة في تطوير البنية التحتية العامة، مستثمراً مستقلاً رائداً طويل الأمد؛ حيث تتجاوز قيمة أصولها 56 مليار دولار أمريكي موزعة على أمريكا الشمالية وأستراليا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة. كما تتخصص "بيليناري" في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتتميز في مجال تطوير المشاريع المحلية وإدارة الأصول، حيث تطور مشاريع بنية تحتية عالميّة المستوى وفق الجدول الزمني المحدد والميزانية المُقررة.

ومن جهة أخرى، تبرز مجموعة "بيسيكس" البلجيكية بحضورها القوي في قطاع الإنشاءات والتطوير في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 1966. وتمتاز "بيسيكس" بخبرتها العريقة في مجال الإنشاءات وتطوير العقارات والامتيازات؛ حيث تقوم بتصميم وإنشاء مشاريع متطورة في مختلف أنحاء العالم. وإلى جانب دورها في هيكلة حقوق الملكية لمشاريع التطوير الكبرى، تميزّت "بيسيكس" بقيادتها للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وبإدارة عمليات وصيانة مشاريع متنوعة تشمل البنية التحتية المجتمعية والمبادرات البيئية.

وسيواصل مكتب أبوظبي للاستثمار البناء على هذا النجاح لتطوير فرص وشراكات أخرى بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك تطوير مرافق عالمية المستوى لمشروع السكن الجامعي لطلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae.

لمحة عن دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي

دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي هي الجهة المنظمة لقطاع التعليم في جميع أنحاء الإمارة، وهي المسؤولة عن تقديم الخدمات والإشراف عليها خلال رحلة الطالب من مراحل التعليم المبكرة ووصولاً إلى التعليم العالي. كما تدعم الدائرة عملية دمج الطلبة من أصحاب الهمم في النظام التعليمي الأساسي وعبر توفير المدارس المتخصصة.



وتشرف الدائرة على ترخيص وتنظيم دور الحضانة والمدارس الخاصة في أبوظبي من مراحل التعليم المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، إلى جانب تشريع وتفويض وإدارة مدارس الشراكات التعليمية التابعة لها ومدرستين خاصتين بأصحاب الهمم.



وتقدم دائرة التعليم والمعرفة سنوياً للطلبة المتميزين في أبوظبي بعثات دراسية كاملة ودعماً كبيراً للدراسة في أفضل الجامعات حول العالم. كما تقوم الدائرة بتدقيق وتطوير أساليب الدراسة في مرحلة التعليم العالي بأبوظبي، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي لفتح البرامج أو المدارس الضرورية لتلبية احتياجات أبوظبي، مع إرساء نظام تعليمي تفاعلي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في الإمارة.



وتسعى الدائرة لتحقيق رؤيتها في تمكين التعليم. تمكين العقول. تمكين المستقبل، وتدرك السمات الفريدة التي يتسم بها كل طالب، وأهمية تنوع طرق التدريس لنجاح الطلبة. وتتعاون الدائرة لتحقيق ذلك مع الجهات المعنية لإرساء نظام تعليمي مميز، مما يسهم في ازدهار أبوظبي ورعاية الخريجين ممن يتمتعون بالمواهب العصرية المطلوبة للحفاظ على رؤية أبوظبي وتطويرها.

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