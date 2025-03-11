برلين: أبرمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية 5 اتفاقيات طيران عارض أو ما يعرف بالطيران غير المنتظم مع عدد من الدول الأوروبية وذلك على هامش مشاركة الهيئة في معرض آي تي بي (ITB)، في العاصمة الألمانية، برلين خلال الفترة 4 - 6 مارس الجاري.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن جهود الهيئة المستمرة الهافة إلى زيادة أعداد السياح الأوروبيين وفتح أسواق جديدة، بما ينعكس إيجاباً على القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني الأردني. فيما تأتي مشاركة الأردن في معرض ITB برلين 2025 كخطوة مهمة لتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية رائدة، ترتكز على التجارب السياحية المميزة، والاستدامة، وتقدم أحدث التطورات في القطاع السياحي.

وتعقيباً على هذه المشاركة، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية، الدكتور عبد الرزاق عربيات: "إن مشاركة الهيئة تأتي استكمالا للجهود المبذولة لترويج وتسويق المملكة في الخارج بهدف تنمية الدخل السياحي خلال العام 2025، باعتبار أن السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الأردني، وترجمة للرؤى الملكية السامية التي أولت القطاع السياحي أهمية كبرى في رؤية التحديث الاقتصادي".

وأشار عربيات إلى أن السوق الألماني شهد نمواً ملحوظاً في الطلب على السياحة إلى الأردن، حيث قاربت أعداد الزوار في يناير وفبراير 2025 مستويات عام 2019 مؤكداً أن هذا الارتفاع يعكس جهود الأردن المستمرة في تطوير المنتجات السياحية التي تتماشى مع تطلعات السياح الألمان الباحثين عن تجارب ثقافية وطبيعية أصيلة.

وأوضح عربيات أن الأردن أكد التزامه بالسياحة المستدامة من خلال مشاركته في حلقة نقاش على منصة السياحة المستدامة، حيث تم استعراض جهود المملكة في تطوير السياحة البيئية، وكمثال على ذلك الغوص في العقبة بالشراكة مع برنامج CBI.

كما شدد عربيات على أهمية السياحة الشاملة، لافتاً إلى أن الأردن يعمل على تحسين البنية التحتية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم وضع خطة عشرية منذ عام 2019 لتحديث 60 بالمئة من المرافق السياحية لتكون أكثر شمولاً، وأوضح أن 260 ألف سائح من ذوي الاحتياجات الخاصة زاروا الأردن في عام 2023، مما يعكس نجاح المبادرات الداعمة لسياحة السفر الشامل.

وكشف عربيات عن انضمام الأردن كعضو مؤسس في تحالف السفر المستدام، الذي أطلقته منظمة "الوجهات الخضراء" لتعزيز السياحة البيئية عالمياً، وأضاف: "نحن ملتزمون بتطوير تجارب سياحية مسؤولة ومستدامة تضمن نمو القطاع مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية".

جدير بالذكر إن جهود هيئة تنشيط السياحة تسعى لتعزيز حضور الأردن على الساحة السياحية الدولية، واستقطاب المزيد من السُيّاح من مختلف الأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحيّة رائدة.

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