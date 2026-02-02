دبي، الإمارات العربية المتحدة: تأكيداً على تميزها وريادتها العالمية في مجالات الصحة والسلامة والبيئة والرفاه المؤسسي، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي خمس جوائز مرموقة من مجلس السلامة البريطاني لعام 2025، شملت جائزة سيف الشرف في الصحة والسلامة للمرة الثامنة عشرة، وجائزة الشرف العالمية في البيئة للمرة الرابعة عشرة على التوالي، وجائزة درع الشرف في فئة رفاهية الموظفين للمرة الثانية. كما حصلت الهيئة على جوائز المجلس البريطاني للسلامة كأفضل جهة في قطاع الطاقة والمرافق عن فئتي البيئة والرفاهية للعام الثاني على التوالي في عام 2025، ما يعكس ريادتها المستدامة ومعاييرها المتقدمة في مجال الخدمات على المستوى العالمي.

وتسلّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجوائز من مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني، ، بحضور الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة؛ وزعل بن زعل، نائب الرئيس - إدارة سلسلة التوريد والجودة والصحة والسلامة والبيئة، وعدد من كبار موظفي الهيئة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نواصل العمل وفق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة تضمن سلامة الموظفين ورفاههم. ويعكس حصولنا على هذه الجوائز العالمية المرموقة من مجلس السلامة البريطاني التزامنا الراسخ بترسيخ ثقافة مؤسسية متكاملة تضع صحة وسلامة ورفاه الإنسان في صميم استراتيجياتنا التشغيلية والتنموية. ونؤمن بأن الاستثمار في الصحة والسلامة والبيئة والرفاه المؤسسي يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان استدامة الأعمال، ورفع جاهزية الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الأداء. ونفخر بأن يتوَّج هذا النهج المؤسسي المتكامل بتقدير عالمي متواصل، يؤكد نضج منظومتنا المؤسسية وريادتنا في القطاع الخدمي على مستوى العالم."

وأضاف معاليه: "يُظهر هذا الإنجاز بوضوح أن الاستثمار في رأس المال البشري وحماية البيئة ليس مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو ركيزة استراتيجية لضمان الكفاءة التشغيلية، وخدمة مجتمعنا بأعلى معايير الجودة، وتعزيز استدامة أعمالنا على المدى الطويل، وهو ما يتماشى تماماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة، بما يرسخ مكانة الهيئة نموذجاً عالمياً للتميز المؤسسي. وتعززهذه الجوائز مكانة الهيئة كـ نموذج عالمي للتميز، مما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين والشركاء، كما تساهم في جذب الكفاءات والمواهب، حيث تسعى الكوادر البشرية للعمل في مؤسسات تُعنى بسلامتها ورفاهيتها."

وتُعد جوائز الشرف العالمية من أرفع الجوائز الدولية التي يمنحها مجلس السلامة البريطاني، حيث لا تُمنح إلا للمؤسسات التي تثبت، من خلال عمليات تدقيق مستقلة وصارمة، امتلاكها سجلاً راسخاً وثقافة مؤسسية متكاملة في إدارة الصحة والسلامة وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة بشكل فعلي ومستمر. ويؤكد تكرار فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بهذه الجوائز على مدى سنوات متتالية نضج منظومتها المؤسسية، وقدرتها على ترسيخ معايير السلامة والبيئة والرفاهية كنهج عمل راسخ وثقافة يومية في مختلف قطاعاتها.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسيرة الهيئة الحافلة بالتميّز، حيث حققت تقييماً من فئة خمس نجوم في تدقيقات الصحة والسلامة التي يجريها مجلس السلامة البريطاني منذ عام 2002، إلى جانب تقييم خمس نجوم في تدقيقات الرفاهية منذ عام 2024، في تأكيد خارجي مستقل على ريادة الهيئة وتطبيقها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا المجال، والتزامها بترسيخ ثقافة مؤسسية رائدة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة ورفاه الموظفين.

