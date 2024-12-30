تفخر قطر للسياحة بالإعلان عن تحقيق إنجاز جديد بتجاوز عدد الزوارالدوليين لدولة قطر خمسة ملايين زائر في عام 2024، ويعكس هذا التطور نمواً بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2023، مما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة.

وقال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: "إن تجاوز عدد الزوار خمسة ملايين زائر هو إنجاز بارز لدولة قطر، وهو بمثابة تجسيد لتحقيق رؤية قطر للسياحة المتمثلة في ترسيخ مكانة قطر كواحدة من أسرع الوجهات السياحية العائلية الرائدة في العالم. كما أن النمو المحقق بنسبة 25٪ على أساس سنوي، بالإضافة إلى جانب المبيعات الاستثنائية التي قاربت نحو 10 مليون ليلة فندقية، هو دليل على فعالية الاستراتيجية والجهود المبذولة من جانب الشركاء. هذا الإنجاز لا يعد مجرد احتفاء بما تم تحقيقه، بل يمثل أساساً للنمو المستقبلي، حيث نواصل تقديم تجارب وخدمات استثنائية في جميع الوجهات السياحية لكل زائر".

وأضاف: "أهدافنا السياحية طموحة ولكنها قابلة للتحقيق، فنحن نسعى بين عامي 2022 و2030، إلى زيادة عدد الزوار ثلاث أضعاف تقريبا، وكذلك على الأقل مضاعفة الإنفاق السياحي داخل الوجهات، كما نسعى إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 10 إلى 12%".

وشكل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي 41% من الزوار خلال 2024، بينما تأتي النسبة المتبقية البالغة 59% من الأسواق الدولية الأخرى. وقد أظهرت الأسواق الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والهند والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، نمواً كبيراً، مما يعكس جاذبية قطر المتنوعة.

وبالإضافة إلى تجاوز عدد الزوار المستهدف البالغ 4.79 مليون زائر، تجاوزت قطر هدفها السنوي من بيع 8.8 مليون ليلة فندقية، حيث سجلت حتى الآن ما يقرب من 10 مليون ليلة فندقية مباعة هذا العام.

وحتى تاريخه، وصل 56% من الزوار عن طريق الجو، و37% عن طريق البر، والـ 7% المتبقية عن طريق البحر. بالإضافة إلى ذلك، نما قطاع الضيافة في قطر بشكل ملحوظ، ليضم أكثر من 40 ألف غرفة فندقية.

وشهدت أعداد زوار قطر نمواً مستمراً على مدار العام، مع زيادات ملحوظة في بداية ونهاية عام 2024. وقد ساهمت بطولة كأس آسيا لكرة القدم في يناير الطريق في دفع البلاد نحوعام استثنائي، في حين شهدت نهاية العام زخماً إضافياً بالتزامن مع بداية موسم الرحلات البحرية 2024/2025، وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، بالإضافة لتدفق أعداد قياسية من الزوار من المملكة العربية السعودية خلال العطلة المدرسية في شهر نوفمبر.

وترحب دولة قطر بجميع الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتواصل التزامها بتقديم تجارب استثنائية وخدمات رفيعة المستوى تعكس كرم الضيافة القطرية وتاريخها العريق، حيث تفتح قطر أبوابها للجميع لاستكشاف معالمها الفريدة، من تراثها الثقافي الغني إلى وجهاتها العائلية العالمية، مؤكدةً بذلك مكانتها كوجهة سياحية رائدة تلبي تطلعات جميع الزوار.

نبذة عن قطر للسياحة

قطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.