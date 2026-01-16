معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ملتزمة بدعم التكامل العربي وتمكين الشباب وتعزيز دور الرياضة كرافعة للتنمية المستدامة والقوة الناعمة في الدول العربية

بحث عدة ملفات رياضية عربية تشمل الرياضة المجتمعية، والرياضة المدرسية، والرياضات الإلكترونية، واستضافة البطولات الإقليمية والدولية، ودعم الرياضة النسائية

الاجتماع يؤكد أهمية توحيد الجهود العربية في قطاع الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير مبادرات مشتركة تضع الشباب في قلب عملية التنمية

القاهرة، ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال الدورة الـ49 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والتي انعقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2026، بمشاركة عدد من وزراء الشباب والرياضة وكبار المسؤولين من الدول العربية، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة.

ترأس المجلس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وضم الوفد سعادة خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وراشد غانم الشامسي، مدير إدارة التمكين في المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث شارك الوفد في مختلف الاجتماعات الفنية والتنفيذية التي شملت اجتماع اللجنة الشبابية، واللجنة الرياضية، واللجنة المالية، واجتماعات الصندوق والمكتب التنفيذي، وصولاً إلى الاجتماع الوزاري.

التزام راسخ

وفي مستهل كلمته، رحب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، بأصحاب المعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب، معرباً عن بالغ شكره وتقديره لدولة الرئاسة السابقة، جمهورية العراق، على ما بذلته من جهود مميزة خلال رئاستها لأعمال الدورة الـ48 للمجلس، لا سيما في تنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية والشبابية العربية، ومتابعة أعمال اللجان الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمكتب التنفيذي، إضافة إلى احتضان عاصمة الثقافة الرياضية العربية لعام 2025، كما توجه معاليه بخالص الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على دورها المحوري في تنظيم أعمال الاجتماعات ودعم مسيرة العمل العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن رئاسة دولة الإمارات لأعمال هذه الدورة يجسد التزامها الراسخ، بتوجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية، بدعم مسارات العمل العربي المشترك في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتوحيد الجهود لصياغة سياسات مستدامة تسهم في تمكين الشباب وتطوير المنظومة الرياضية العربية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة ويعزز من دور الشباب كعنصر محوري في بناء المجتمعات".

وقال معاليه: "تؤمن دولة الإمارات بأن الشباب والرياضة يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة وتعزيز القوة الناعمة للدول العربية، ونسعى من خلال رئاستنا لهذه الدورة إلى تحفيز التعاون العربي المشترك في هذين المجالين الحيويين، وبناء شراكات استراتيجية، واستثمار الزخم الذي تشهده المنطقة العربية في المجال الرياضي، وخاصة في ظل استضافة البطولات الإقليمية والعالمية، لما لذلك من أثر في تمكين الشباب وتعزيز التقارب العربي وترسيخ الحضور الإقليمي والدولي للدول العربية."

الاستثمار في الإنسان

بدوره، قال سعادة خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب: "تستند دولة الإمارات العربية المتحدة في عملها العربي المشترك إلى نهج راسخ رسمته القيادة الرشيدة، يقوم على الاستثمار في الإنسان باعتباره جوهر التنمية ومحركها الأساسي، حيث تشكّل توجيهات القيادة إطاراً استراتيجياً مستداماً لتطوير السياسات والبرامج الشبابية، وتعزيز التكامل العربي، وبناء نماذج تنموية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في المنطقة."

وأضاف سعادة النعيمي: "يأتي هذا الاجتماع ليؤكد أهمية توحيد الجهود العربية في قطاع الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطوير مبادرات مشتركة تضع الشباب في قلب عملية التنمية، وتمنحهم الأدوات والفرص للمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، بما يعزز من حضورهم الإقليمي والدولي، ويدعم استدامة العمل الشبابي العربي على المدى الطويل، وهذا ما يتجسّد في رئاسة دولة الإمارات لأعمال هذه الدورة، في إطار حرصها على الاضطلاع بدور فاعل في تطوير منظومة العمل الشبابي العربي، من خلال الدفع نحو مبادرات عملية، وتعزيز الشراكات المؤثرة، وتبني رؤى مشتركة تواكب تطلعات الشباب العربي، وتترجمها إلى سياسات وبرامج مستدامة ذات أثر ملموس على مستوى المنطقة."

وشهدت الاجتماعات مناقشة عدد من المشروعات والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب العربي، وتنمية الرياضة العربية، وتعزيز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبحث اجتماع اللجنة الرياضية عدة ملفات محورية شملت تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الرياضة المجتمعية، والرياضة المدرسية، والرياضة النسائية، والرياضات الإلكترونية، وتعزيز استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية العربية المشتركة. وأكد المجلس في ختام الاجتماعات أهمية تعزيز التنسيق المشترك وإطلاق مبادرات وبرامج عملية تسهم في الارتقاء بقطاعي الشباب والرياضة عربياً، بما يواكب تطلعات الشباب العربي ويدعم المسارات التنموية في الدول العربية.

