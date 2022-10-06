§ أكبر حدث من نوعه ينعقد برعاية حمدان بن محمد في "متحف المستقبل" يومي 11 و12 أكتوبر ويستضيف أكثر من 70 متحدثاً من دولة الإمارات والعالم

§ اللقاء الإعلامي شهد مشاركة بارزة من مسؤولين حكوميين ومدراء وممثلي الوسائل الإعلامية

§ 45 منظمة ومؤسسة دولية معنية بقطاعات المستقبل مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومعهد المستقبل اليوم، ومعهد مستقبل البشرية، وإرنست ويونغ، وجامعة خليفة، ومختبر التشريعات وغيرها

· عمر سلطان العلماء: تنظيم "منتدى دبي للمستقبل" يأتي في وقت بالغ الأهمية في مسيرة دولة الإمارات نحو ريادة المستقبل

· خلفان جمعة بلهول: "منتدى دبي للمستقبل" سيصبح أهم وأكبر تجمع عالمي لتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية في العالم

دبي: أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن "منتدى دبي للمستقبل"، الذي سينطلق الأسبوع المقبل، سيكون أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، ويهدف يشكل رئيسي إلى استشراف وتصميم المستقبل على المدى القريب والمتوسط والبعيد للاستعداد لمختلف التغيرات والتحولات خلال الخمسين عاماً القادمة وصولاً إلى العام 2071.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي استضافته مؤسسة دبي للمستقبل بحضور مسؤولين حكوميين ورؤساء التحرير وممثلي الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية، بهدف تسليط الضوء على الاستعدادات النهائية لانطلاق "منتدى دبي للمستقبل" الذي تنعقد فعالياته يومي 11 و12 أكتوبر في "متحف المستقبل" برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء خلال اللقاء أن تنظيم "منتدى دبي للمستقبل يأتي في وقت بالغ الأهمية في مسيرة دولة الإمارات نحو ريادة المستقبل وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمواهب والتكنولوجيا والابتكار وتصميم المستقبل، مضيفاً: "نعيش في عالم معقد التحولات سريع التغير، فيما تتطور دبي ودولة الإمارات بقفزات نوعية وبسرعة ولا تكتفي بمواكبة التطورات العالمية المتسارعة بل تعمل على استشرافها وتوقعها واستباقها".

رؤية مستقبلية

وأضاف معاليه: "ترتكز مبادراتنا واستراتيجياتنا في دولة الإمارات على الرؤية المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لبناء اقتصاد متنوع إلى أبعد حد ومبني على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، في قطاعات التجارة والطيران ووصولاً إلى الخدمات اللوجستية والعقارات".

مشاركة دولية واسعة

وأشار معالي عمر سلطان العلماء إلى أن هذا الحدث الأكبر من نوعه سيستقطب أكثر من 400 من الشخصيات العالمية البارزة والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، يستضيف أكثر من 70 متحدثاً من خبراء المستقبل في 30 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل على مدى يومين، وستشارك في جلساته ما يزيد على 45 منظمة ومؤسسة دولية معنية بمستقبل البشرية في قطاعاتها المختلفة مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومعهد المستقبل اليوم، ومبادرة داتا ترست، ومعهد مستقبل البشرية، ومعهد التصميم الاجتماعي، ومعهد الشرق الأوسط، وإرنست ويونغ، وجامعة خليفة، ومختبر التشريعات، وغيرها الكثير.

مخرجات محورية

وخلال استعراضه لمخرجات "منتدى دبي للمستقبل"، قال معالي عمر سلطان العلماء: "ستسهم جلسات المنتدى بتعزيز التعاون والعمل المشترك لاستشراف فرص وتحديات المستقبل، ودعم الأفكار المبتكرة والرؤى النوعية، ورسم صورة شاملة حول التغيرات المستقبلية وأهم الخطوات التي يمكن من خلالها الاستعداد لهذه التحولات. وسيتيح المنتدى للمشاركين فرصة الاطلاع على وجهات نظر مختلف حول المستقبل من الخبراء والمتخصصين". مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد الإعلان عن عدد من المبادرات والشراكات مع المؤسسات العالمية في "متحف المستقبل".

مرحلة جديدة

وأضاف: "سيشكل منتدى دبي للمستقبل مرحلة جديدة في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لاستشراف وتصميم المستقبل والتعاون لبناء مستقبل أفضل، واحتضان ودعم الرؤى والمبادرات والمشاريع والبرامج التي تركز على تخيل وتصميم وصناعة المستقبل، والبحث عن سبل جديدة لمستقبل أفضل بما في ذلك أنماط العمل والابتكار بكافة أشكالها، وابتكار حلول جديدة للتحديات التي تواجه الإنسانية وتوظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة والحوسبة الكمّية لدفع عجلة النمو الاقتصادي ومسيرة التنمية الشاملة".

وأشاد معالي عمر سلطان العلماء بدور قطاع الإعلام في مواكبة مختلف التحديات والتحولات العالمية والمساهمة في إثراء الحوارات والنقاشات الهادفة وإطلاع الجمهور على الأفكار والتوجهات

التي ستشكّل ملامح المستقبل بما يسهم بتسليط الضوء على الجهود الهادفة لإيجاد حلول جديدة قائمة على التعاون والشراكة وتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتبني أساليب مبتكرة وأدوات تكنولوجيا المستقبل.

ريادة المستقبل

ومن جهته أكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هدف المؤسسة من تنظيم “منتدى دبي للمستقبل” هو المساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لمستقبل دبي وترسيخ مكانتها العالمية الرائدة كواحدة من أفضل مدن المستقبل.

وقال: "ستواصل المؤسسة من خلال هذا المنتدى جهودها في استشراف وتصميم المستقبل وتطوير الفرص المستقبلية بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال في دولة الإمارات والعالم."

منصة عالمية

وأضاف بلهول: "يشكل منتدى دبي للمستقبل أكبر تجمع عالمي لخبراء ومصممي المستقبل، حيث يستضيف أكثر من 400 مشاركاً من مختلف أنحاء العالم من المسؤولين والخبراء والعلماء والمبتكرين في مجالات استشراف المستقبل والبرمجة والتكنولوجيا في مبنى متحف المستقبل، كمنصة عالمية لتبادل الأفكار وتصميم مستقبل أفضل للإنسانية وإيجاد حلول لأبرز التحديات".

وأردف قائلاً: "منتدى دبي للمستقبل يهدف إلى اقتراح حلول مبتكرة لتلك التحديات الإنسانية والمساهمة في رسم مسارنا المستقبلي، وإطلاق مناقشات تحقق تغييرات إيجابية، ونأمل أن يصبح المنتدى أهم وأكبر تجمع عالمي لتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية".

قطاعات متنوعة

واستعرض خلفان بلهول قائمة أبرز المتحدثين والخبراء المشاركين في الحدث من الوزراء والخبراء والمتخصصين في قطاعات تصميم المستقبل، والذين سيناقشون مستقبل مجالات عدة تشمل التغير المناخي، وأمن الطاقة، والرعاية الصحية، وكيفية توظيف التكنولوجيا الناشئة وتبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتطورات الذكاء الاصطناعي، والفجوة الرقمية، واستيطان الفضاء وغير ذلك الكثير.

وتابع بلهول بالقول: "متحف المستقبل هو المكان الأنسب لاستضافة هذا المنتدى فهو مختبر ومركز ابتكار لحلول المستقبل ووجهة عالمية تتعاون فيها المواهب العالمية لإيجاد حلول لأكبر التحديات التي تواجه الإنسانية، وختم حديثه مؤكداً أن المنتدى يجسّد رسالة مؤسسة دبي للمستقبل، المتمثلة في استباق التحديات، وتخيل الفرص، ومشاركة الرؤى، وتشكيل ملامح المستقبل.

خبراء عالميون ومؤسسات دولية

وتنعقد جلسات منتدى دبي للمستقبل الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل يومي الثلاثاء 11 أكتوبر والأربعاء 12 أكتوبر في متحف المستقبل، حيث يستقطب الحدث الأكبر من نوعه أكثر من

400 من الشخصيات العالمية البارزة والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين في مجال تصميم المستقبل واستشرافه من مختلف دول العالم، ويستضيف أكثر من 70 متحدثاً في 30 جلسة حوارية وكلمة رئيسية وورشة عمل بمشاركة ما يزيد على 45 منظمة ومؤسسة دولية معنية.

ويمكن للراغبين بالاطلاع على مزيد من المعلومات حول «منتدى دبي للمستقبل» زيارة الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dubaifutureforum).

#بياناتحكومية

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