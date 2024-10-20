التعاون الثنائي يهدف لتعزيز أنظمة جمع وتحليل البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبرم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي مذكرة تفاهم وتعاون مع شركة "سبيس 42 " بهدف تعزيز ودعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة بالتقنيات الرقمية الرائدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، مختتماً بذلك مشاركته الناجحة في النسخة الرابعة والأربعين من معرض "جيتكس العالمي للتقنية"(GITEX)، الحدث التكنولوجي الأكبر عالمياً والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور عبدالله راشد حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي وعبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيانات للحلول الذكية التابعة لشركة سبيس 42.

وتهدف المذكرة إلى تطوير منظومات جمع وتحليل البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وفق مجالات الترقب، الوقاية، الاستعداد، الاستجابة، التعافي، والتعلم. كما تمكّن موظفي المركز من اكتساب الخبرات في مجالات تحليل البيانات، واستخدام المنصات الرقمية، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلى جانب التعاون في تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والأنشطة واللقاءات التعريفية.

وقال سعادة الدكتور عبدالله راشد حمرعين الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: "تأتي هذه الاتفاقية الجديدة في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز جاهزية الإمارة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث وتتوافق مع أولوياتنا الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي، وتساهم في تطوير قدرات كوادر المركز في مجال إدارة الأزمات والكوارث. وستتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات شركة "سبيس 42" في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتعزيز جاهزية المركز لمواجهة التحديات المستقبلية."

وأضاف سعادته: "يعكس هذا التعاون التزام المركز بتحقيق أعلى مستويات السلامة والحماية المدنية، وتهيئة الإمارة لمواجهة التحديات المستقبلية بكل كفاءة وفعالية، كما ستتيح الشراكة للمركز الاستفادة من الخبرات والتقنيات المتطورة في مجال تحليل البيانات، مما سيمكننا من التنبؤ بالأزمات بشكل أكثر دقة وتقييم مخاطرها عبر دمج أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في منظومتنا، و سيساهم في تطوير أنظمة تحذير مبكر متقدمة، وأتمتة العديد من المهام الروتينية. وستساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي المركز على تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة، مما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة في وقت قياسي. وقد أتاح لنا «جيتكس 2024» منصةً لتسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز فعالية الاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث ورفع كفاءة الجاهزية، ومواكبة أحدث المنهجيات على هذا الصعيد، وتوسيع شبكة شركائنا الاستراتيجيين."

وقال عبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيانات للحلول الذكية،سبيس 42: تمثّل هذه الاتفاقية خطوة جوهرية في تعزيز قدرات إدارة الأزمات في إمارة أبوظبي، حيث يجمع هذا التعاون بين التحليلات المتقدمة للبيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وخبرات مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، الأمر الذي يسهم في تحسين دقة التنبؤ والاستجابة للطوارئ، ويعزز من جاهزيتنا الشاملة للتعامل مع التحديات المستقبلية. نلتزم في سبيس 42 بتطوير حلول تخدم المصالح الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتلبي في الوقت نفسه احتياجات الحكومات على مستوى العالم. كما يؤكد توقيع مذكرة التفاهم على التزامنا المشترك بحماية سلامة ورفاهية سكان إمارة أبوظبي، مع الحفاظ على موقعنا الرائد في قطاع الابتكار العالمي في إدارة الأزمات، مما يتيح لنا القدرة على التفاعل مع التحديات، والعمل بشكل استباقي على تطوير حلول مستمرة تضمن المرونة والأمن للمجتمعات داخل دولة الإمارات وخارجها."

كما أطلق المركز خلال الحدث العالمي "منظومة التدريب والتمارين" كجزء أساسي من منصة إدارة الأزمات، وذلك في إطار جهوده لتطوير وتعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي، وحرصه الدائم على أن تكون أبوظبي مثالاً يُحتذى به عالمياً في مجال الاستجابة للطوارئ والأزمات.

إلى ذلك، شهدت منصة المركز تنظيم مجموعة من الأنشطة التفاعلية تم خلالها عرض أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة الأزمات والكوارث، وتسليط الضوء على أفضل المنهجيات والممارسات المتبعة في هذا المجال، والتعريف باستراتيجيات المركز وخططه المبتكرة في إدارة الأزمات وجهوده الرامية لتعزيز جاهزية الإمارة باستخدام أحدث الحلول التقنية والرقمية. كما شهدت منصة المركز زيارة عدد من أصحاب المعالي والسعادة الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالتقنيات المتطورة للمركز وأثرها الايجابي المتوقع على استراتيجيات إدارة الأزمات في الإمارة .

جسدت مشاركة مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في دورة العام الحالي من "جيتكس" حرص المركز على توظيف أحدث التقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات المتقدمة باعتبارها أدواتٍ أساسية لتحسين الاستجابة للأزمات والكوارث، والارتقاء بكفاءة آليات العمل، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة العامة في إمارة أبوظبي.

نبذة عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي:

أصدر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه) قانون إنشاء مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي رقم (22) لسنة 2019. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز جاهزية الإمارة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولى المركز إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإجراء الدراسات والزيارات الميدانية وعمليات التدقيق والتقييم للتأكد من قدرة مختلف الجهات على مواجهة التحديات ذات الصلة، وتمكينها من التعافي بسرعة، إلى جانب دوره الفعال في تعزيز تبادل الخبرات، والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية اعتمادا على منظومته الرائدة لجعل إمارة أبوظبي أكثر قدرة على مواجهة الطوارئ والأزمات.

الرؤية:

تعزيز الجاهزية للأزمات.

الرسالة:

العمل على تطوير منظومة إدارة الطوارئ والأزمات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لبناء وتطوير القدرات والكفاءات، والاستفادة من أحدث التقنيات لترسيخ مكانة أبوظبي الأفضل استجابة للطوارئ والأزمات.

الأولويات الاستراتيجية:

ضمان جاهزية إمارة أبو ظبي في حالات الطوارئ والأزمات.

التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي.

تنمية القدرات.

آلية التواصل:

الاعلام: عبر البريد الالكتروني التابع لقسم التنسيق والعلاقات العامة: grc@adcmc.gov.ae

المواضيع العامة: عبر البريد الالكتروني التابع للمركز info@adcmc.gov.ae

نبذة عن سبيس 42:

سبيس 42 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز(ADX: SPACE42) هي شركة تكنولوجيا الفضاء مقرها الإمارات العربية المتحدة، تعمل على دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والبيانات الجيومكانية وقدرات الذكاء الاصطناعي لرصد الأرض من الفضاء. تأسست سبيس 42 عام 2024 بعد الاندماج الناجح بين بيانات والياه سات، وبفضل حضورها العالمي يمكنها تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها في الحكومات والشركات والمجتمعات. تتألف سبيس 42 من وحدتين تجاريتين: خدمات الياه سات الفضائية وبيانات للحلول الذكية. تركز وحدة خدمات الياه سات الفضائية على عمليات الأقمار الصناعية الأولية لكل من حلول الأقمار الصناعية الثابتة والمتحركة. تدمج وحدة بيانات للحلول الذكية الحصول على البيانات الجيومكانية ومعالجتها مع الذكاء الاصطناعي لتزويد صناع القرار بالبيانات وتعزيز الوعي الجيومكاني وتحسين الكفاءة التشغيلية. يشمل المساهمون الرئيسيون في سبيس 42 كل من جي42 ومبادلة وIHC.

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