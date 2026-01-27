الجروان: نحرص على توفير بيئة ديناميكية داعمة لقطاع الأغذية والمشروبات وربط الشركات العالمية بالفرص المحلية وتمكينها من التوسع اقليمياً وعالمياً

استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في قطاع الأغذية والمشروبات 576 مليون دولار في الفترة 2021 - 2025

- 2025 898.8 مليون دولار استثمارات رأس المال المخاطر في قطاع تكنولوجيا المطاعم في الدولة خلال الفترة 2021 – 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، اليوم لقاء أعمال على هامش فعاليات معرض جلفود 2026، الحدث السنوي الأكبر عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو بدبي خلال الفترة من 26 لغاية 30 يناير الجاري.

وبمشاركة 410 ممثلاً لشركات عالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، استعرض لقاء الأعمال أحدث البيانات السوقية وأهم التوجهات التي تُسهم في رسم ملامح القطاع في دولة الإمارات. كما تضمّن اللقاء عروضاً تقديمية سلّطت الضوء على المكانة التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي رائد في تجارة وصناعة الأغذية والمشروبات.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: "يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في دبي نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بالاقتصاد القوي والنمو السكاني وازدهار السياحة. ويشكل معرض "جلفود" منصة مهمة لتأسيس شراكات عالمية واستكشاف الفرص الجديدة. ونحرص على توفير بيئة ديناميكية داعمة للقطاع، وربط الشركات العالمية بالفرص المحلية وتمكينها من التوسع اقليمياً وعالمياً".

توجهات السوق وتوقعات النمو

وأظهر عرض تعريفي لغرفة دبي العالمية خلال اللقاء حسب بيانات جمارك دبي، تحقيق واردات دبي من منتجات الأغذية والمشروبات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.1% خلال الفترة 2014 – 2024. وخلال ذات الفترة، سجلت صادرات الإمارة من هذه المنتجات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.4%، فيما سجلت إعادة التصدير نمواً مركباً بنسبة 5.4%.

وتم خلال العرض التعريفي تسليط الضوء على إحصاءات مبنية على بيانات مؤسسة "يورومونيتر" والتي أظهرت أن قيمة مبيعات التجزئة لقطاع الأغذية الطازجة والمعلبة في الدولة بلغت17.3 مليار دولار خلال العام 2025، فيما وصل إنفاق المستهلكين في الدولة على شراء الأغذية بشكل عام عبر منصات التجارة الالكترونية إلى 1.2 مليار دولار، مع توقعات بأن يسجل هذا الإنفاق معدل نمو سنوي مركب قدره 8.5% حتى عام 2029.

جاذبية استثمارية

وسلّط العرض التعريفي الضوء على استقطاب قطاع الأغذية والمشروبات في دبي استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 576 مليون دولار خلال الفترة 2021 -2025، بحسب بيانات "إف دي آي انتليجنس. وخلال الفترة 2021 - 2025، استقطب قطاع تكنولوجيا المطاعم في الدولة استثمارات بقيمة898.8 مليون دولار.

الأغذية الطازجة

وركز العرض التعريفي على توقعات ارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية الطازجة في دولة الإمارات من 9.75 مليار دولار في العام 2025، ليسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.7 % حتى عام 2030. واستحوذت منتجات اللحوم على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة خلال العام 2025، محققة مبيعات بالتجزئة بقيمة 3.1 مليار دولار، مع توقعات بأن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1 % حتى عام 2030.

وجاءت الخضروات في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 2.7 مليار دولار في العام 2025، مع توقعات بتحقيقها معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.8 % خلال الفترة ذاتها.

الأغذية المعلبة

ولفت العرض التعريفي إلى توقعات بارتفاع مبيعات التجزئة من الأغذية المعلبة في دولة الإمارات من 7.68 مليار دولار في العام 2025، لتسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.4 % حتى عام 2030. وتستحوذ المواد الغذائية الأساسية على الحصة الأكبر من مبيعات هذه الفئة، حيث بلغت قيمة مبيعاتها 2.7 مليار دولار في العام 2025، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030،

تليها في المرتبة الثانية منتجات الألبان، بمبيعات قيمتها 2.3 مليار دولار في العام 2025، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 4.7 % في ذات الفترة.

المشروبات

وأشار العرض التعريفي لغرفة دبي العالمية إلى توقعات بتسجيل مبيعات التجزئة من المشروبات الغازية في دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب قدره 6.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030، لتصل مبيعاتها إلى 4.5 مليار دولار. وجاءت مشروبات الشاي والقهوة الجاهزة للشرب كأسرع الفئات نمواً، مع توقعات بتحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9 % لمشروبات الشاي و8.3 % لمشروبات القهوة خلال الفترة من 2025 إلى 2030.

