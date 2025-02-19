أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، 4000 معاملة توثيق باللغة الإنجليزية، خلال العام الأول من إطلاق مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية، والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لتقديم خدمات التوثيق والتصديق على العقود والمحررات والإقرارات باللغة الإنجليزية دون الحاجة لترجمتها إلى اللغة العربية.

وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية يؤدي دوراً محورياً في تطوير المنظومة العدلية من خلال تقديم الحلول المبتكرة والإجراءات المبسطة، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز كفاءة وسهولة الوصول إلى الخدمات القضائية والعدلية، بما يرسخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.

وأضاف أن إنجاز هذا العدد الكبير من المعاملات يظهر نجاح المكتب في تلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات الأجنبية، ويعكس التزام دائرة القضاء بتقديم خدمات عدلية عالمية الجودة تُسهل الوصول إلى العدالة وتدعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة أبوظبي.

وأوضح أن المكتب الذي انطلقت أعماله في نهاية عام 2023، يُتيح إتمام المعاملات العدلية إلكترونياً عن بُعد، ويوفر خدماته للعديد من الفئات والشركات الأجنبية، مع مراعاة الاحتياجات اللغوية لغير الناطقين باللغة العربية، عبر إتاحة إنجاز جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق وتصديق عقود الشركات وقرارات مجالس الإدارات والمحاضر والتوكيلات والإقرارات باللغة الإنجليزية.

وأشار إلى حرص دائرة القضاء على استمرارية التحديث للخدمات العدلية وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للابتكار والتميز، عبر منظومة متكاملة من الخدمات الرائدة التي تضمن استدامة الأعمال والقدرة على التكيف مع المتغيرات في ضوء استشراف المستقبل.

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