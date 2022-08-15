وقعت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عقد استثمار مع شركة الغيث للصناعات الكيميائية، وذلك لإنشاء مصنع للكيماويات يقام على مساحة 60 ألف متر مربع، وبحجم استثمار يتجاوز الـ 40 مليون دولار أمريكي، حيث يعد هذا المشروع من مشاريع القيمة المضافة التي تعمل على تعزيز نمو قطاع الصناعات الكيميائية بالإضافة إلى تزويد قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات ومعالجة المياه بالكيماويات الأساسية والمواد الخام الخاصة بالتشغيل.

وقال المهندس عبد القادر بن سالم البلوشي ، مدير عام مدينة صور الصناعية "أن هذا المشروع يعتمد أحدث التقنيات بصناعة الكلور-القلوي، حيث أن خطوط الإنتاج بالمصنع تعمل بتكنولوجيا حديثة تستعمل لأول مرة في سلطنة عمان و تعد صديقه للبيئة وترفع من جودة المنتجات النهائية للمصنع، ومن المؤمل أن يوفر المشروع مجموعة من فرص العمل للعمانيين". فيما أوضح المهندس المأمون البعداني، الرئيس التنفيذي لشركة الغيث للصناعات الكيميائية، إلى أن المصنع يتطلع الآن إلى بدء عمليات الإنشاء خلال الربع الأخير من العام الحالي والتوسع في العمليات الإنتاجية للصودا الكاوية وحمض الهيدروكلوريك والكالسيوم كلورايد والصوديوم هايبوكلورايت لتلبية حاجة العملاء في قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيمائية ومعالجة المياه، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري للمصنع في النصف الأول من عام 2024، متقدماً بجزيل الشكر لإدارة مدينة صور الصناعية على الجهود المبذولة لتسهيل عملية الاستثمار ودعم القطاع الصناعي".

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