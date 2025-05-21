الإمارات العربية المتحدة، عجمان: في إطار جهودها لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، وقعت اليوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اتفاقية تعاون مع مركز ثرا لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، بهدف إنشاء مركز "تمكين الصناعة 4.0" في مقر مركز ثرا في إمارة عجمان.

ويهدف المركز الجديد إلى أن يكون مركزاً وطنياً للتميز في دعم تبني التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الابتكار والتطوير الصناعي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو اقتصاد متقدم ومستدام مدفوع بالمعرفة والتكنولوجيا.

وقع الاتفاقية فاطمة عيسى المهيري، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا بالإنابة، في وزارة الصناعـة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مروان حارب العرياني، المدير التنفيذي لمركز ثرا لريادة الأعمال لمركز ثرا.

ويعمل الجانبان، بمواجب الاتفاقية، على تشغيل وتفعيل مركز "تمكين الصناعة 4.0" من خلال تقديم مجموعة من الخدمات والبرامج النوعية الموجهة للقطاع الصناعي، والتي تركز على تسريع التحول التكنولوجي، وتعزيز التنافسية الصناعية، من خلال تمكين الصناعات المحلية بالتقنيات الحديثة.

وحددت الاتفاقية نطاق عمل مركز التمكين 4.0، الذي يشمل عدة أنشطة، منها توفير منصة للتواصل من خلال تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وحلقات نقاش، تهدف إلى رفع الوعي بالتكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات العاملين في القطاع الصناعي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات في هذا المجال.

كما تشمل الأنشطة عرض التكنولوجيات المبتكرة، من خلال إلقاء الضوء على التطبيقات الصناعية الناجحة للتقنيات المتقدمة، بالتعاون مع شركاء من القطاع الصناعي ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز تبني الحلول المبتكرة.

ويعد إنشاء مركز "تمكين الصناعة 4.0" خطوة مهمة ضمن مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة التحول الرقمي الصناعي، وتمكين رواد الأعمال والمصنعين في مختلف إمارات الدولة من الوصول إلى خدمات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي وتكنولوجي عالمي.

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