في إطار سعيها لتعزيز كفاءات الكوادر الوطنية، تمكنت أسواق "مالتي ماركت" من توظيف وتدريب 40 موظفاً بحرينياً من خلال الاستفادة من برامج التوظيف والتطور الوظيفي المتنوعة التي يقدمها صندوق العمل "تمكين". ويأتي هذا الدعم انسجامًا مع جهود المؤسسة في تطوير مهارات موظفيها البحرينيين بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل ودعم مسيرتهم المهنية.

ويأتي دعم "تمكين" للكوادر الوطنية العاملة في أسواق "مالتي ماركت" تماشيًا مع الأولويات الاستراتيجية للصندوق لعام 2025، والتي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي، إلى جانب منح الأولوية لنمو المؤسسات ورقمنتها واستدامتها.

كما يعزز هذا الدعم دور المؤسسات في استقطاب الكفاءات البحرينية وتدريبها وتطوير مهاراتها، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز قدرتها التنافسية. كما يساهم في دعم قطاع التجزئة الذي حقق مساهمة بلغت 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام الجاري، باعتباره أحد القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، يعكس هذا الدعم التزام صندوق العمل "تمكين" بدعم المؤسسات المحلية التي تستثمر في كوادرها الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية.

ويقدم صندوق العمل "تمكين" حزمة من البرامج الهادفة لدعم المؤسسات المتعددة وتعزيز القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في المملكة، هذا إلى جانب برامج التوظيف والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية بهدف جعل المواطن البحريني الخيار الأمثل للتوظيف.

ويقدم "مالتي ماركت" تجربة تسوّق متكاملة تضم مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية، والخضروات والفواكه الطازجة، والمخبوزات البحرينية، بالإضافة إلى وجود مقهى للزبائن. وانطلاقًا من التزام "مالتي ماركت" بدعم المجتمع المحلي، يولي اهتمامًا كبيرًا بالكفاءات الوطنية، حيث يشكّل البحرينيون النسبة الأكبر من فريق العمل، وذلك تأكيدًا على إيمانه بدور الكوادر الوطنية في تقديم أفضل مستويات الخدمة وتعزيز التجربة المتميزة للعملاء.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

قم بمتابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي: @TamkeenBahrain

للتواصل مع فريق الاتصالات التسويقية: media@tamkeen.bh

للاستفسارات العامة: support@tamkeen.bh

مركز الاتصال: 17383333

-انتهى-

#بياناتحكومية