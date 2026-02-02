محمد بن راشد: هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل 3 سنوات أننا سنصلها بحلول 2031 .. تم تحقيق 95% منها قبل موعدها بخمس سنوات ..

دبي : أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اكتمال البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات.. وتضاعف الشراكة الدولية لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. وترسيخ ثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سموه: "اطلعت اليوم على نتائج تقرير التجارة الخارجية .. تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار (3.8 تريليون درهم ) .. بزيادة 26.8% عن العام السابق . وصادراتنا غير النفطية حسب تقرير جديد اطلعت عليه اليوم تتعدى 813 مليار درهم بنمو استثنائي 45.5% عن العام السابق",

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل 3 سنوات أننا سنصلها بحلول 2031 .. تم تحقيق 95% منها قبل موعدها بخمس سنوات .. بيئتنا الاستثمارية اكتملت .. وشراكاتنا الدولية تضاعفت .. وشراكاتنا مع القطاع الخاص تعززت .. وثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة ترسخت بحمدالله".

وأضاف سموه: "نهنىء جميع فرقنا الوطنية .. ورسالتنا لهم : مضاعفة العمل .. وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل" .

أرقام قياسية غير مسبوقة

وتفصيلاً، سجلت التجارة الخارجية الاماراتية غير النفطية خلال 2025 نحو 3.8 تريليون درهم (1.03 ترليون دولار) بنمو 27% مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3% مقارنة مع 2023. وكذلك بنمو 65% و 97.4% مقارنة مع عامي 2022 و 2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021. وتجاوزت ضعف رقم 2019. وفي الربع الأخير من 2025 سجلت تجارة الإمارات غير النفطية 1.1 ترليون درهم، لأول مرة في تاريخها، بنمو 33.1%، مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية التي بلغت 234.4 مليار درهم خلال ذات الفترة، بزيادة 53.2% مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وبارتفاع 12% مقارنة مع الربع الثالث من 2025.

وبنهاية عام 2025، زادت مساهمة الصادرات إلى 21.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، لأول مرة في تاريخ الدولة، مقارنة مع 18.8% بنهاية 2024، ومرتفعة من 16.5% خلال 2022 و ما نسبته 14.1% فقط قبل 6 سنوات، وتحديداً بنهاية عام 2019.

وبلغت الصادرات الاماراتية غير النفطية 813.8 مليار درهم بنهاية 2025 وبنسبة نمو تجاوزت 45.5% مقارنة مع 2024، وبزيادة 85% مقارنة مع 2023، لتواصل بذلك مسارها الصاعد منذ سنوات، حيث تجاوزت 3 أضعاف رقم الصادرات خلال 2019. وأكثر من ضعف رقم عامي 2022 و 2021. وكانت الصادرات غير النفطية الأفضل أداءً والأكثر نمواً بين باقي مكونات بين التجارة الخارجية للسلع غير النفطية للدولة، ما انعكس على زيادة حصتها في القيمة الإجمالية للتجارة غير النفطية مسجلةً 21.6%. وبفضل ذلك تجاوزت مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأكثر من 13.8 مليار درهم.

وضمن أهم شركاء للصادرات الإماراتية غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ حتى نهاية 2025 وعددها 14 دولة ما قيمته 175.5 مليار درهم بنمو 18.2% وتساهم بنسبة 21.6% من الصادرات الإجمالية إلى العالم خلال 2025،

وشملت قائمة أهم الصادرات الإماراتية الذهب والمجوهرات والألمنيوم والسجائر والزيوت النفطية المكررة وبوليمرات الإيثيلين وأسلاك النحاس ومركبات المعادن الثمينة وبوليمرات الروبلين والعطور، وقد حققت مجتمعة نمواً بنسبة 64.5% بالمقارنة مع 2024، وأكثر نسبة نمو كانت لكل من مركبات المعادن الثمينة ومنتجات اللدائن البلاستيكية والذهب والمجوهرات والعطور والألمنيوم وأسلاك النحاس.

وبالنسبة لعمليات إعادة التصدير فقد بلغت 830.2 مليار درهم بنهاية 2025 (226 مليار دولار) وبنمو 15.7% مقارنة مع 2024، وبارتفاع 21.3% و 29% بالمقارنة مع عامي 2023 و 2022 على التوالي

وبالنسبة لواردات الإمارات من السلع غير النفطية، فقد تجاوزت 2.1 تريليون درهم خلال 2025 (577.6 مليار دولار) بنمو 25.7% بالمقارنة مع 2024، وسجلت زيادة بنسبة 27.2% مع ـأهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وباقي الدول 23.3%. وأهم السلع المستوردة خلال 2025 كانت الذهب وأجهزة الهاتف والسيارات، والزيوت النفطية، والحلي والمجوهرات ومصنوعاتها، والالماس، واجهزة الحاسوب.، وحققت أهم 10 سلع نمواً بنسبة 32.4% وباقي السلع 16% نمواً.

وشهد الربع الأخير من عام 2025 أداءً استثنائياً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث تجاوزت قيمتها -لأول مرة في تاريخها- حاجز التريليون درهم خلال 3 أشهر ، وتحديداً في الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2025 وسجلت 1.1 ترليون درهم بنمو 33.1% مقارنة مع الفترة المماثلة من 2024 وكذلك نمواً بنسبة 16% مقارنة مع الربع الثالث 2025.

وبالنسبة للصادرات غير النفطية خلال الربع الأخير من 2025 فقد بلغت 234.4 مليار درهم (وهو ما يعادل إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2019 بأكمله) وذلك بنمو 53.2% مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وارتفاع 12% مقارنة مع الربع الثالث من 2025.

