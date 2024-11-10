عجمان ـ الفجر : أفادت الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس يكثف جهوده لتوسيع دائرة المستفيدات من خدمة "دراسة الجدوى وتقييم المشروع" والتي يوفرها بالتعاون مع مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، بحيث وصلت أعداد المشاريع المستفيدة من البرنامج خلال العام الجاري 37 مشروعاً لصاحبات الأعمال من عضوات المجلس.

وأشارت إلى أهمية خدمة دراسات الجدوى باعتبارها أداة حيوية لمساعدة صاحبات الأعمال على تحويل أفكارهن لمشاريع ناجحة ومنتجات تنافسية، إلى جانب ما توفره من تصور شامل ودقيق حول جدوى المشروع وسبل تطويره وتحديد نقاط القوة والمخاطر لكل مشروع.

وأكدت الدكتورة آمنه خليفة، على جهود مجلس سيدات أعمال عجمان، لتنويع خدماته وبرامجه الموجهة لعضوات المجلس وصاحبات الأعمال، بهدف تعزيز قدراتهن وتوفير الدعم والتوجيه والتدريب وتشجيعهن على الإبداع وتنميـة المهارات، والعمل على مساندتهن وتذليل الصعوبات التـي تواجههن في إدارة إعمالهن التجارية والصناعية بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وقام المستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، بعقد سلسلة من اللقاءات مع صاحبات المشاريع لدراسة جدوى كل مشروع على حدة من خلال "الدراسة السوقية، الفنية، المالية، الكفاءة والتنافسية، المخاطر، الأثر البيئي، فرص التطور والاستدامة وغيرها".

وأكد على أهمية علم دراسات الجدوى ودورها في توفير صورة متكاملة حول المشروع وسير العمل وفرص التحسين، وتحديد احتياجات السوق ومدى التنافس وتحديد المخاطر المتوقعة وتجنبها، إلى جانب تحديد التكاليف والارباح المحتملة وتوفير الحلول والبدائل لضمان استمرارية المشاريع وزيادة الأرباح.

ووجهت الدكتورة آمنه خليفة الدعوة لعضوات المجلس وصاحبات الأفكار والمشاريع إلى الاستفادة من خدمات ومبادرات المجلس المتنوعة ومنها "مبادرة ريوقي، مبادرة رفوف، مبادرة سيارتي، مبادرة ازرع واحصد، المنصة الرياضية، عيادة الأعمال، خدمة دراسة الجدوى وتقييم المشروع، ومبادرة زام".

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