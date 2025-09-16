القاهرة – افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة السابعة والثلاثين من معرض ومؤتمر "صحارى الدولي 2025"، أكبر معرض زراعي في أفريقيا والشرق الأوسط، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من سفراء الدول المشاركة، من ضمنهم سفير دولة الهند لدى جمهورية مصر العربية، السيد سوريش كي ريدي، و سفير دولة باكستان لدى مصر، سعادة السفير عامر شوكت، بالإضافة إلى ممثلين عن أكثر من 23 سفارة وغرفة تجارية دولية، بما في ذلك إندونيسيا، وإيطاليا، والبرازيل، وروسيا، وبولندا، وغانا من ضمن دول أخرى. وتأتي هذه الدورة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الاستثمار والتجارة الخارجية، الصناعة والنقل، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن معرض "صحارى 2025" يمثل منصة محورية تُمكّن الشركات العارضة من استعراض أحدث أنظمة الري والتقنيات الزراعية المبتكرة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ويرفع إنتاجية القطاع الزراعي، مشيرا إلى أهمية المعارض الزراعية الكبرى والمتخصصة، حيث تتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، والالتقاء بالشركات والمستثمرين من مختلف الدول بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون، والتعرف على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الزراعة الحديثة، الري، التقاوي، والتصنيع الزراعي.

وأكد على أهمية تلك المعارض حيث تمثل بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، معربا عن أمله لتكون جسراً يربط صغار المزارعين والمصنعين بالشركات الكبرى، لتمكينهم من الوصول إلى التقنيات الحديثة والموارد اللازمة لتطوير أعمالهم، لافتا إلى التزام الوزارة بتقديم كل الدعم للمزارعين والمستثمرين لضمان استمرار القطاع الزراعي في النمو والازدهار، وتحقيق الأمن الغذائي.

وشدد وزير الزراعة على التزام الدولة بدعم التحول نحو الزراعة الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع الصفة الخضراء للاتحاد الأوروبي واستراتيجية من المزرعة إلى المائدة، بما يتيح للمنتجات الزراعية المصرية النفاذ بقوة إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية تمكين الشباب والمرأة الريفية من خلال التدريب والدعم والتمويل الميسر، بما يعزز دورهم في ريادة الأعمال الزراعية ويدعم التنمية الريفية المتكاملة.

ومن جانبه، أوضح السيد هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، الشركة المنظمة للمعرض، أن نسخة هذا العام تأتي لتدعم التوجه الحكومي الرامي إلى الوصول بالصادرات الزراعية المصرية إلى 12 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن معرض "صحارى" يمثل منصة استراتيجية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف عبر ما يتيحه من فرص للتواصل المباشر بين المزارعين والمستثمرين والموردين.

وأضاف خفاجي أن المعرض يشهد هذا العام انطلاقة مميزة لبرنامج بعثة المشترين الدوليين، الذي توسّع نطاقه ليشمل أسواقًا رئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر والأردن. وأكد أن هذا التوسع يعزز بشكل كبير من فرص العارضين المصريين في النفاذ إلى أسواق جديدة، ويدعم زيادة الصادرات الزراعية وترسيخ الشراكات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن تركيز المعرض على ربط اللاعبين الرئيسيين في القطاع وعرض الحلول المتطورة أمر أساسي لمصر لكي تحافظ على ميزتها التنافسية في السوق العالمية.

وفي السياق ذاته، يقدم معرض "صحارى 2025" حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي تخدم مختلف قطاعات الزراعة، من أبرزها مؤتمر "صحارى التقني" الذي يتناول قضايا الاستدامة الزراعية، الاستثمارات، وإدارة الموارد المائية. كما يشمل ندوة متخصصة لدعم الشركات الناشئة والمشروعات المبتكرة (Start x Sahara) بالتعاون مع "انطلاق"، إلى جانب استضافة وفود من المشترين المحليين من عدة محافظات. ويتيح المعرض منصة تفاعلية تجمع المزارعين والمستثمرين والمهندسين الزراعيين والمصنعين وممثلي المؤسسات الحكومية، بما يعزز من تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون داخل القطاع.

ويتيح المعرض نقاشات متخصصة يقودها خبراء، من بينهم الأستاذ سعد حراز، مؤسس "حراز فارم آند جاردن"، الذي يتناول حلول الزراعة الموفرة للمياه ودور الابتكار في مواجهة الندرة. ويتضمن الحدث "ملتقى النساء في الزراعة" ومنطقة الاستشارات الزراعية المجانية وورش عمل تقنية، إلى جانب تطبيق ذكي يسهّل تجربة الزوار ويعزز فرص التواصل. وفي إطار التعاون الدولي، يشهد البرنامج كذلك ورشة عمل بالتعاون مع إدارة الزراعة والشؤون الريفية بمقاطعة تشجيانغ الصينية حول "آلات تشجيانغ الزراعية في مصر"، بما يعكس البعد العالمي للمعرض.

كما يشهد المعرض في اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان "فرص التجارة الزراعية في إطار الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي واستراتيجية من المزرعة إلى المائدة". وتجمع الورشة ممثلي الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن قضايا الزراعة والغذاء والمياه، إلى جانب المعنيين الرئيسيين من مؤسسات التمويل الإنمائي، وكبرى المنظمات المهنية في قطاع الأغذية الزراعية، وذلك بهدف تحديد الموضوعات والاحتياجات المشتركة التي ستشكل أساس الأنشطة المستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض "صحارى"، الذي قارب على عِقده الرابع، تنظمه شركة إنفورما ماركتس، إحدى كبرى الشركات العالمية المنظمة للمعارض والمؤتمرات في مختلف القطاعات. وقد ساهمت خبراتها الممتدة وشبكتها الدولية في ترسيخ مكانة "صحارى" كملتقى إقليمي ودولي لتطوير القطاع الزراعي، حيث يجمع تحت سقف واحد أحدث الحلول الزراعية، ويتيح فرصًا مباشرة للتواصل بين جميع أطراف المنظومة الزراعية، مما رسخ دوره كمحرك رئيسي لتقدم الزراعة في مصر والمنطقة.

-انتهى-

#بياناتحكومية