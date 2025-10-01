تشكل مبادرة "الاستدامة 365" الهوية الجديدة لفعاليات "أسبوع الاستدامة" احتفاءً بمرور 10 سنوات على إطلاقها عام 2015

المبادرة تجسّد التزام غرفة تجارة دبي بدعم مجتمع الأعمال على تبني الاستدامة كنهج للعمل المؤسسي على امتداد 365 يوماً على مدار العام.

توسيع أجندة الفعاليات لمدة شهر حافل بالحوارات والأنشطة المتنوعة الهادفة للارتقاء بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة –أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تنظيم فعاليات مبادرة "الاستدامة 365" خلال الفترة من 6 لغاية 30 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تعزيز تبني القطاع الخاص لممارسات الأعمال المسؤولة ودعم المبادرات الهادفة لدعم الاستدامة في كافة القطاعات.

وتشكل مبادرة "الاستدامة 365" الهوية الجديدة لفعاليات "أسبوع الاستدامة"، وذلك احتفاءً بمرور 10 سنوات على إطلاقها عام 2015 من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، بما يجسّد التزام الغرفة بدعم مجتمع الأعمال على تبني الاستدامة كنهج للعمل المؤسسي على امتداد 365 يوماً على مدار العام.

وتنطلق مبادرة "الاستدامة 365" هذا العام تحت شعار:"العمل الهادف: تمكين المجتمعات عبر ممارسات الأعمال المسؤولة"، تأكيداً على الدور الحيوي الذي تضطلع به قطاعات الأعمال في دفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الأثر الإيجابي طويل الأمد. ويتضمن برنامج المبادرة تنظيم سلسلة من الفعاليات والتي تشمل إتاحة فرص تدريبية تزود مجتمع الأعمال بالأدوات العملية والمعرفة اللازمة لتطبيق ممارسات الاستدامة بشكل فعّال.

ويمثل هذا التطور محطة بارزة في مسيرة الغرفة نحو دعم تبني معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل الشركات في دبي، وذلك من خلال توسيع أجندة الفعاليات لمدة شهر حافل بالحوارات والأنشطة المتنوعة الهادفة للارتقاء بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت مها القرقاوي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي:" لطالما حرصنا على مدار الأعوام العشر الماضية على تكثيف الجهود لدمج ممارسات الاستدامة في منظومة الأعمال بدبي. ويشكل إطلاق مبادرة "الاستدامة 365" محطة محورية في هذه المسيرة، فهو ليس مجرد تغيير في المسمى وتوسيع مدة الفعاليات، بل يجسد قناعة راسخة بأن المسؤولية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من ثقافة العمل، ودافعاً مستمراً نحو التغيير الإيجابي في خدمة المجتمع".

ومنذ انطلاقتها في العام 2015، شكّلت فعاليات أسبوع الاستدامة التي تنظمها غرفة تجارة دبي بشكل سنوي لمدة أسبوع منصة أساسية للحوار والعمل المشترك في مجال الاستدامة، حيث شاركت أكثر من 720 شركة في أنشطتها على مدار السنوات الماضية. وخلال العقد الفائت، تطورت محاور الفعاليات لتواكب أبرز التحديات والموضوعات المستجدة، بما في ذلك الصحة والتنوع ومشاركة أصحاب المصلحة ودور الذكاء الاصطناعي، ما أرسى بيئة منفتحة تشجّع المشاركة الفاعلة من مختلف فئات المجتمع.

ويستهل البرنامج فعالياته بـ "منتدى مسؤولية الأعمال"، الذي يجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين وكبار قادة الأعمال لمناقشة دور الأعمال الهادفة في إحداث أثر إيجابي للمجتمع؛ تليه فعالية "طاولة نقاش مستديرة حول الأعمال الهادفة نحو نموذج جديد يتجاوز الأساليب التقليدية" التي تتضمن محاكاة تفاعلية تهدف إلى استكشاف التحديات التي تواجه الشركات الهادفة، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز أثرها واستدامتها.

كما يشمل البرنامج تنظيم "المنتدى العالمي للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية"، والذي يجمع نخبة المعنيين في مجالي المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لمناقشة أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المتبعة. وخلال هذا الشهر، ستُقدِّم "أكاديمية مسؤولية الأعمال" التي طورها مركز أخلاقيات الأعمال سلسلة من الجلسات الافتراضية التدريبية بإشراف الخبراء، وتركّز على الاستدامة والممارسات القائمة على الأهداف والقيم.

ومنذ تأسيسه، يلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، ويحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني المسؤولية الاجتماعية بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية، كما يوفّر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات في دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن ممارساتها المؤسسية.

