لوتاه: نحرص على تعزيز انفتاح شركات دبي على الأسواق العالمية الواعدة ومن ضمنها موزمبيق

نحرص على تعزيز انفتاح شركات دبي على الأسواق العالمية الواعدة ومن ضمنها موزمبيق 47 % نمو التجارة غير النفطية بين دبي وموزمبيق في 2024 حيث بلغت 4.6 مليار درهم مقارنة بـ 3.1 مليار درهم في 2023

% نمو التجارة غير النفطية بين دبي وموزمبيق في 2024 حيث بلغت 4.6 مليار درهم مقارنة بـ 3.1 مليار درهم في 2023 89 شركة موزمبيقية نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية مارس 2025

دبي: اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، فعاليات بعثتها التجارية إلى أنغولا وموزمبيق، بتنظيم 356 اجتماعاً ثنائياً للأعمال بين شركات من دبي ونظيراتها من موزمبيق، وذلك بهدف بناء شراكات جديدة وبحث فرص التوسع التجاري والاستثماري المشترك.

وتضمنت فعاليات البعثة في مابوتو تنظيم منتدى بعنوان "مزاولة الأعمال مع موزمبيق"، أقيم بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مابوتو، بالإضافة إلى كل من وزارة الصناعة في موزمبيق وغرفة التجارة في موزمبيق ووكالة ترويج الاستثمار والصادرات في موزمبيق والقنصلية العامة لموزمبيق في دبي.

وشهد المنتدى كلمات لسعادة فريدسون باكار، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون السياحة في جمهورية موزمبيق، وألفارو ماسينغو، رئيس غرفة تجارة موزمبيق. واستقطب المنتدى 349 من المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية لبحث آفاق التعاون وفرص العمل المشترك مع أعضاء وفد البعثة التجارية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "نحرص على تعزيز انفتاح شركات دبي على الأسواق العالمية الواعدة ومن ضمنها موزمبيق، بما يساهم في دعم تنافسية القطاع الخاص المحلي وتعزيز نمو حركة التبادل التجاري لدبي مع دول العالم. وتشكل فعاليات هذه البعثة التجارية منصة حيوية لبناء علاقات تعاون مثمرة، وتمهيد الطريق أمام شراكات تجارية واستثمارية ناجحة بين مجتمعي الأعمال في دبي وموزمبيق".

وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وموزمبيق قد ارتفعت من 3.1 مليار درهم في 2023 إلى 4.6 مليار درهم في 2024، بنمو 47%، فيما بلغ عدد الشركات الموزمبيقية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 89شركة بنهاية مارس 2025.

وخلال فعاليات المنتدى، ركزت غرفة تجارة دبي على استعراض مقومات بيئة الأعمال العصرية في دبي، وسلطت الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الموزمبيقية. كما تم بحث الفرص الواعدة التي توفرها السوق الموزمبيقية للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتم خلال فعاليات المنتدى تنظيم جلسة حوارية تناولت أهم الميزات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها موزمبيق ومقومات أسواقها في كافة القطاعات الرئيسية، وآليات الشراكات التجارية ومزاولة الأعمال في السوق الموزمبيقية بالنسبة لشركات دبي.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى موزمبيق، وفي مقدمتها القمح والسيارات وأجهزة الهواتف المتحركة والأسماك المجمدة، بالإضافة إلى مستلزمات التشخيص الطبي والأجهزة المخبرية، إلى جانب المنسوجات والموصلات الكهربائية. أما بالنسبة لأهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارياً في موزمبيق بالنسبة لشركات دبي، فتتمثل في الصناعات الزراعية، والسياحة وفنادق بالإضافة إلى قطاع التغليف والطباعة، إلى جانب قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، وصناعة الأخشاب.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 19 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل كلاً تجارة الالكترونيات، ومنتجات الأنابيب، وحلول حماية العلامات التجارية، وقطاع التجزئة والأقمشة والطاقة وحلول التنقل.

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