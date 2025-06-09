البرنامج تشرف عليه "مؤسسة دبي للمستقبل" ويهدف لجعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لهذا القطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033

%67 من هذه الشركات تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها

12% نسبة الشركات التكنولوجية العالمية من إجمالي شركات الألعاب الإلكترونية بدبي

260 شركة في دبي متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية

%16.6 زيادة عدد شركات الألعاب الإلكترونية في دبي منذ إطلاق البرنامج

200 مليار دولار القيمة السوقية لقطاع الألعاب الإلكترونية عالمياً

خلفان جمعة بلهول: قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة ويعد بالكثير من الفرص غير المسبوقة

دبي: أشارت دارسة أعدها "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، إلى أن دبي تحتضن حالياً أكثر من 350 شركة تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الألعاب الإلكترونية الذي تقدر قيمته السوقية بنحو 200 مليار دولار عالمياً.

وتضم هذه الشركات 260 شركة متخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية أي ما نسبته (74) من إجمالي الشركات الناشطة في هذا القطاع في دبي، ويوجد المقر الرئيسي لـ 67% من هذه الشركات في مدينة دبي، وتشكل كبرى الشركات التكنولوجية العالمية ما نسبته 12% من هذه الشركات.

وتم تأسيس أكثر من 60 شركة في مجال الألعاب الإلكترونية بمدينة دبي منذ إطلاق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية" في نوفمبر 2023، وهي زيادة بنسبة قدرها 16.6%، ما يعكس تنامي أهمية مكانة دبي على الخارطة العالمية لهذا القطاع الاقتصادي الواعد والمهم.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، قد أطلق "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية" في نوفمبر 2023 لتكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية خلال الأعوام العشرة القادمة، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، إلى جانب تعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد الرقمي والناتج الإجمالي المحلي لإمارة دبي لنحو مليار دولار بحلول عام 2033.

خلفان جمعة بلهول: قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة ويعد بالكثير من الفرص غير المسبوقة

وأكد سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذه الإنجازات التي تحققت في قطاع الألعاب الإلكترونية في مدينة دبي خلال الفترة الأخيرة تجسد نجاح رؤية دبي لاقتصادها المستقبلي والتي ترتكز على التنويع الاقتصادي واستثمار كافة الفرص في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية الحالية والمستقبلية.

وأضاف: "قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي أصبح من أهم المجالات الاقتصادية الواعدة ويعد بالكثير من الفرص غير المسبوقة بفضل المنظومة الداعمة لأصحاب المشاريع والأفكار النوعية في قطاعات التقنية المتقدمة، وعلى رأسها صناعة الألعاب الإلكترونية، التي تشكل محركاً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية ودعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)".

برنامج دبي للألعاب الإلكترونية

ويركز "برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033" على دعم المواهب وتعزيز توظيف التقدم التكنولوجي وتطوير المحتوى الرقمي وتوفير فرص التدريب والعمل بالشراكة مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مختلف مجالات وتطبيقات الألعاب الإلكترونية.

ويتضمن البرامج مبادرات متنوعة وفعاليات ومعارض محلية وعالمية، ويوفر فرصاً للشراكة والتعاون على مستوى الأفراد والشركات والهيئات التنظيمية في دبي والمنطقة والعالم.

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