تعزز مذكرة التفاهم من نطاق التعاون بين الشركات الثلاث وتستهدف تطوير مشاريع طاقة رياح بحرية تُعد الأولى من نوعها في أذربيجان

تدعم المشاريع أهداف تحول قطاع الطاقة في أذربيجان والمنطقة

باكو، أذربيجان: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من "سوكار جرين" وهي شركة فرعية مخصصة للمشاريع المستدامة، مملوكة بالكامل من قبل شركة النفط الوطنية في أذربيجان "سوكار"؛ وشركة "أكوا باور"، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر؛ تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة رياح بحرية بقدرة 3.5 جيجاواط في القسم الأذربيجاني من بحر قزوين.

وستعمل هذه المذكرة على تطوير أولى مشاريع طاقة الرياح البحرية في أذربيجان، وستدعم خطط الدولة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.

ووقّع مذكرة التفاهم روفشان نجف، رئيس شركة "سوكار"؛ وعبدالعزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مصدر"؛ وماركو آرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"؛ وذلك على هامش مؤتمر الأطراف (كوب29) المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الشركاء وفق خريطة طريق مؤسسية لتحديد مراحل التطوير الرئيسة لإنشاء مشاريع طاقة رياح بحرية في أذربيجان.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تعتبر أذربيجان سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة "مصدر"، ويمهد توقيع مذكرة التفاهم مع شركائنا اليوم الطريق نحو تسريع تحقيق أهداف ورؤية أذربيجان للطاقة النظيفة. ونحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع "أكوا باور" و"سوكار" لاستكشاف فرص تطوير المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في المنطقة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة لطاقة الرياح البحرية في بحر قزوين".

من جهته، قال ماركو آرتشيلي: "يسعدنا تطوير تعاوننا مع كل من "مصدر"، وشركة "سوكار" لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة على مستوى العالم. نمتلك رؤية مشتركة لمستقبل مستدام خالٍ من الكربون، حيث تدعم هذه الشراكة طموحات أذربيجان في تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتجسد مثالًا قويًا للتعاون في صناعتنا. مع استضافة أذربيجان لمؤتمر (كوب29)، ستشكل قيادة هذه البلاد في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح البحرية، ركيزة محورية في تشكيل أجندة الاستدامة العالمية".

من جانبه، قال روفشان نجف: "تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة متقدمة في رحلتنا نحو مستقبل الطاقة المستدامة. فمن خلال الاستفادة من الخبرات المشتركة لكل من شركة سوكار ومصدر وأكوا باور، فإننا نتطلع إلى توظيف الإمكانات الهائلة لطاقة الرياح البحرية في بحر قزوين، ودعم أهداف تحول قطاع الطاقة في أذربيجان، حيث تؤكد هذه المشاريع التزامنا بتعزيز قطاع الطاقة النظيفة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وجهودنا للمحافظة على البيئة للأجيال القادمة".

وستسهم مشاريع طاقة الرياح البحرية الجديدة في تعزيز أنشطة "مصدر" في أذربيجان وتنمية محفظة مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد، والتي تشمل محطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميجاواط، ومحطة "نيفتشالا" للطاقة الشمسية بقدرة 315 ميجاواط، ومحطة "بيلاسوفار" للطاقة الشمسية بقدرة 445 ميجاواط، واللتين تم تطويرهما بالتعاون مع "سوكار جرين"، بالإضافة إلى محطة"خيزي-أبشيرون" لطاقة الرياح بقدرة 240 ميجاواط والتي تطورها شركة "أكوا باور".

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أذربيجان. كما تنسجم هذه الجهود مع التزام ائتلاف الشركات بدعم جهود أذربيجان لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد تأسست شركة "سوكار جرين" في عام 2024 وهي مملوكة بالكامل من قبل "سوكار" شركة الطاقة العالمية التي يقع مقرها الرئيسي في أذربيجان. وتعمل "سوكار جرين" على دفع عجلة تحوّل البلاد إلى الطاقة المتجددة، حيث تقود تنفيذ مبادرات الطاقة النظيفة التي تشمل مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. ومن خلال الشراكات الإستراتيجية مع الرواد العالميين في مجال الطاقة المتجددة، تدعم "سوكار جرين" التزام أذربيجان بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

الجدير ذكره أن شركة أكوا باور، دخلت السوق الأذربيجاني في عام 2020، لدعم جمهورية أذربيجان الواقعة في آسيا الوسطى في تحقيق أهدافها الطموحة للتكامل في مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وإزالة الكربون، حيث تواصل الشركة توسيع بصمتها الجغرافية في البلاد من خلال تطويرها محطة طاقة الرياح "خيزي-أبشيرون" بقدرة 240 ميجاواط.

يذكر أن شركة "مصدر" قد تأسست في عام 2006، لتسهم بدور رئيسي في ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجالي الاستدامة والعمل المناخي. وتطور "مصدر" مشاريع ولديها شراكات استثمارية في أكثر من 40 دولة حول العالم، مع تطلعات لتعزيز القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في قطاع الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

نبذة عن "مصدر":

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

نبذة عن أكوا باور

أكوا باور (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وأكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، المملكة العربية السعودية أكثر من 4000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشاريعها 89 مشروعاً قيد التشغيل أو في مرحلة من التطوير أو الإنشاء بقيمة استثمارية تبلغ 347.9 مليار ريال سعودي (92.8 مليار دولار أمريكي)، والقدرة على توليد 62.2 جيجاواط من الطاقة وإدارة 8.1 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا، والتي يتم تسليمها بكميات كبيرة لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. للمزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط: www.acwapower.com

نبذة عن "سوكار":

"سوكار"، هي شركة طاقة عالمية يقع مقرها الرئيسي في أذربيجان، تتخصص في استخراج ومعالجة وتوزيع موارد الطاقة. وباعتبارها أكبر شركة طاقة متكاملة في منطقة جنوب القوقاز، لدى الشركة أنشطة واسعة في جميع أنحاء العالم، وتتمتع بمكانة بارزة في مختلف الأسواق الدولية.

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