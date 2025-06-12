دبي: أعلنت أكاديمية دبي اللوجستية عن إطلاق الدفعة الأولى "لشهادة أخصائي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية" وذلك بالتعاون مع نافس، ضمن جهود جمارك دبي لترسيخ بيئة اقتصادية مستدامة تقوم على تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية من الشباب الإماراتي للعمل في قطاع الخدمات اللوجستي ورفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

ويمتد البرنامج على مدار 32 يوماً، بواقع 27 يوماً من التدريب النظري و5 أيام من التدريب العملي، ومعتمد من مؤسسة CPD البريطانية الرائدة في التعليم المهني المستمر، ما يعكس مستوى الجودة والكفاءة التي يوفرها للمشاركين.

ويتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية في سلسلة التوريد والتجارة الدولية، تشمل: (الإجراءات الجمركية وقانون الجمارك الموحد، نظام مرسال2، اتفاقيات التجارة وقواعد المنشأ، مصطلحات التجارة الدولية Incoterms، الوثائق التجارية، القيمة الجمركية، وقواعد الامتثال، عمليات الشحن البري والجوي والبحري، معايير أمن سلسلة التوريد، أساسيات التعامل مع البيانات الجمركية).

ويُختتم البرنامج بمنح المشاركين شهادة "شهادة أخصائي معتمد في العمليات الجمركية والتجارية" ليكونوا مؤهلين للعمل في وظائف متعددة تشمل وكيل شحن وتخليص، أخصائي استيراد/تصدير، أخصائي امتثال جمركي، موظف عمليات، وتطوير الأعمال.

وقال محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي:

يأتي البرنامج ضمن "مسار 33" كإحدى المبادرات الاستراتيجية في جمارك دبي والتي تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية D33، حيث يركّز على تمكين المواطنين بالمعرفة والخبرة العملية اللازمة للاندماج الفاعل والمستدام في سوق العمل بالقطاع الخاص، عبر تدريب يوازن بين التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية الميدانية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية أن الشراكة مع القطاع الخاص هي الطريق الأمثل لبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة قطاعاتنا الاستراتيجية ولقد حرصنا على تصميم برنامج تدريبي شامل مدعوم بالكامل، ينتهي بفرص توظيف مضمونة بكبرى الشركات الرائدة في مجال العمليات اللوجستية.

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