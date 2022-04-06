الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي يصبح أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022

ديوا تصبح ثاني أضخم إدراج في تاريخ الشرق الأوسط ب 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم وتقييم الشركة يقترب من 124 مليار درهم

أكثر من 65 ألف عدد الأفراد المستثمرين المشاركين في الطرح وعدد الأسهم المتاحة في الطرح العام بلغ 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم تمثل 18% من رأسمال الشركة... مع احتفاظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة

تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ 2.48 درهم

اقبال استثنائي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين مع طلبات اكتتاب بواقع 37 مرة من الأسهم المطروحة (باستثناء المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين) في تصويت عالمي جديد على الثقة في اقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد

· مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزًا نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمو مستدام في كافة قطاعاتنا

· مكتوم بن محمد: قوة الإقبال المحلي والاقليمي والعالمي على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس متانة اقتصادنا وقوة مؤسساتنا

· مكتوم بن محمد: حجم التنوع من المستثمرين في اكتتاب "ديوا" من شرق العالم وغربه من مستثمرين أفراد ومن صناديق استثمارية هو تصويت ثقة... وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا ".

دبي – الإمارات العربية المتحدة : أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات بدبي أن الثقة العالمية في اكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي تعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دبي وفي مؤسساتها الكبرى وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي.

جاء ذلك بمناسبة اكتمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح بالأمس لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وتحديد سعر الطرح النهائي ضمن طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم للسهم الواحد.

حيث وصلت طلبات الاكتتاب في "ديوا" لأرقام قياسية عالمية بلغت 315 مليار درهم مع دخول صناديق سيادية ومحافظ استثمارية عالمية وتقترب قيمة الشركة من 124 مليار درهم.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن "رؤية محمد بن راشد في بناء الاقتصاد الأكثر نشاطاً وتنوعاً وتميزًا نحصدها الآن ثقة عالمية، ونمو مستدام في كافة قطاعاتنا."

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الاقبال الكبير على الطرح العام الأولي لأسهم الشركة يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي الذي يقف على ركائز راسخة ويعتمد على قاعدة اقتصادية متنوعة.

وقال سموه: "قوة الإقبال المحلي والاقليمي والعالمي على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي يعكس متانة اقتصادنا وقوة مؤسساتنا".

وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن الرؤية التطويرية الشاملة التي تتبناها اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات تهدف إلى ترسيخ المكانة الريادية التي تشغلها دبي كواحدة من أهم أسواق المال على المستويين الإقليمي والعالمي عبر إطلاق العديد من عمليات الإدراج لمجموعة من الشركات الحكومية في قطاعات واعدة.

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "حجم التنوع من المستثمرين في اكتتاب "ديوا" من شرق العالم وغربه من مستثمرين أفراد ومن صناديق استثمارية هو تصويت ثقة... وهدفنا أن يعكس سوقنا المالي قوة وتنوع اقتصادنا ".

وأكد سموه أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة كما أنها مساهم أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الطرح العام الأولي للشركة يسهم في دعم سوق دبي المالي بشكل كبير، ويشكل حافزاً أمام المزيد من الشركات المحلية والإقليمية العالمية الراغبة في الإدراج في السوق.

اقبال كبير من الأفراد والصناديق والمحافظ الاستثمارية السيادية

وصل عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات سهم بقيمة 22.3 مليار درهم تمثل 18% من رأسمال الشركة حيث تحتفظ حكومة دبي ب82%من ملكية الشركة.

التخصيص النهائي لحصة 50% تقريباً من الطرح للمستثمرين غير الإماراتيين بما في ذلك 30% تقريباً للمستثمرين الدوليين (باستثناء المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين)، ما يعد تصويت عالمي جديد على الثقة في اقتصاد دبي ونموه المستقبلي الواعد.

ومن جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحن سعداء بالطلب القوي والإقبال الاستثنائي على أسهم الهيئة من جانب المستثمرين المحليين والدوليين، وفخورون بأن يصبح هذا أكبر اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022، ويُعد هذا الاقبال شاهداً قوياً على المقومات الفريدة التي تتمتع بها الهيئة باعتبارها شركة مرافق عالمية رائدة، كما يؤكد مكانة دبي كسوق عالمي جاذب لرؤوس الأموال. وبينما نمضي قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي التزامها بتحقيق استراتيجيتها التي تركز على تحقيق قيمة مستدامة لصالح جميع المعنيين من خلال تلبية الطلب المتنامي على خدمات الكهرباء والمياه في دبي ودعم جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050."

وبناءً على الإقبال الكبير من جانب المستثمرين، حددت حكومة دبي، بصفتها المساهم البائع، سعر الطرح النهائي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي 9,000,000,000 سهم عادي، ما يمثّل 18% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الهيئة، مما سيضمن تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار) لصالح المساهم البائع عقب التسوية.

ويشمل ذلك الالتزامات من المستثمرين الأساسين والاستراتيجيين التي تصل إلى قرابة 13.8 مليار درهم إماراتي (3.8 مليار دولار أمريكي). وبعد اكتمال الطرح ستحتفظ حكومة دبي بملكية 82% من رأس مال الهيئة.

عند اكتماله، سيصبح الاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022.

شهد الطرح إقبالاً قوياً، وتجاوزت طلبات الاكتتاب الأسهم المطروحة، من جانب المستثمرين المؤهلين والمكتتبين الأفراد. وقد بلغت قيمة الطلب الإجمالي على أسهم الهيئة 315 مليار درهم (85.7 مليار دولار). وباستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين، فقد شهدت الهيئة طلباً قوياً في سجل أوامر الاكتتاب تجاوز المعروض من الأسهم بواقع 37 مرة.

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي في 12 أبريل 2022، تحت الرمز "DEWA" والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN) "AED001801011". وعقب اكتمال عملية

الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للهيئة 124مليار درهم، مما يجعلها أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية.

تجدر الإشارة أنه سيتم إشعار المستثمرين المكتتبين ضمن شريحة الأفراد بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة بتاريخ 11 أبريل 2022.

ويعد الطرح العام الاولي لهيئة كهرباء ومياه دبي هو الأول من نوعه وذلك بعد إعلان اللجنة العليا لتطوير الأسواق المالية والبورصات عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي كجزء من استراتيجيتها الرامية إلى اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات والسياسات لدعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

#بياناتحكومية

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لمحة عامة عن هيئة كهرباء ومياه دبي

تم إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الهيئة المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي؛ حيث تعمل على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه إلى المستهلكين في جميع أنحاء الإمارة.

تمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي أيضاً حصة نسبتها 70% في مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم حالياً من حيث القدرة المتصلة. وتمتلك إمباور وتتولى إدارة وتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق وشبكات التوزيع التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وينضوي تحت مظلة المجموعة عددٌ من الشركات التابعة ومنها شركة إنتاج وتوزيع المياه المعبأة "ماي دبي"، وشركة "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة والمختصة بتقديم الحلول الرقمية للشركات، وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، المختصة بتطوير ونشر حلول تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ونمت أعمال هيئة كهرباء ومياه دبي بوتيرة متزامنة مع نمو وتوسع اقتصاد الإمارة وازدياد عدد سكانها وتطور بنيتها التحتية. وأدى تسارع عجلة التنمية في دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه. ومع التزامها الدائم بتحقيق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والكفاءة والجودة، تمتلك الشركة كافة الإمكانات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في إطار خطة دبي الحضرية الرامية لزيادة عدد سكانها من 3.5 مليون نسمة حالياً إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.

وبالتالي تعد الهيئة جزءاً لا يتجزأ من مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي في الماضي والحاضر، حيث استفادت ولا تزال تستفيد من ازدهارها المستمر. وتؤدي دوراً رئيسياً في جهود الإمارة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة حيث يمثل هذا الدور ركيزة أساسية من ركائز التوجه الاستراتيجي للمجموعة.

وتسهم مصادر الطاقة المتجددة حالياً بحوالي 11.4% من إجمالي طاقتها التشغيلية الإجمالية من الكهرباء للهيئة، وهي النسبة الأعلى من مزيج الطاقة في المنطقة (بالمقارنة مع المؤسسات الخدماتية الإقليمية الأخرى). تدعم الهيئة استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 وتنسجم أهدافها مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف إلى توفير100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. كما تهدف الهيئة إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.dewa.gov.ae/ipo.

للاستفسارات الإعلامية:

هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة برنزويك (مستشار الاتصالات المالية)

media@dewa.gov.ae

روبرت يونغ/ جيهان بلفقيه/ إدوارد مور dewa@brunswickgroup.com +971 56 400 8540

لاستفسارات علاقات المستثمرين:

dewainvestors@dewa.gov.ae

المستشار المالي

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

المستشار المالي المستقل

موليس آند كومباني المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة (فرع مركز دبي المالي العالمي)

المنسقون العالميون المشتركون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة

بنك إتش إس بي سي الشرق الاوسط المحدود

مديرو الاكتتاب المشتركون

كريدي سويس إنترناشونال

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

جولدمان ساكس إنترناشيونال

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع (رقم مركز الاتصال المخصص للاكتتاب: 800-DEWA-IPO (800-3392476))