دبي الإمارات العربية المتحدة، في إطار مبادرة جديدة لدعم العمل الإنساني الهادف على مستوى العالم، أعلنت شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري"، إحدى الشركات العقارية الرائدة في دبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بهدف دعم تعليم الأطفال والشباب في الدول النامية. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام "إتش آر إي للتطوير العقاري" بتنفيذ مشاريع عقارية رائدة مع المساهمة في دعم قضايا إنسانية ذات أثر إيجابي واسع.

وبموجب هذه الاتفاقية التي جرى الإعلان عنها خلال فعالية أقيمت في دبي، ستقدم شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري" مساهمة مالية تقدر بــ 30 مليون درهم لدعم مهمة دبي العطاء، والمتمثلة في ضمان توفير التعليم السليم للأطفال المحرومين في المناطق التي تفتقر إلى خدمات التعليم.. شهد الفعالية سعادة المهندس مروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومحمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة” إتش آر إي للتطوير العقاري “، وسعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء.

وتأتي هذه المبادرة الانسانية في إطار مشروعها الجديد "سكاي هيلز استرا"، وهو مشروع عقاري يحمل أهداف إنسانية نبيلة. وفي إطار هذه المبادرة، ستقدم "إتش آر إي للتطوير العقاري" مساهمة مالية نيابة عن كل مالك شقة في "سكاي هيلز أسترا" لدعم المهمة العالمية لدبي العطاء.

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري" التي تُركز على "نبني لنترك أثراً". فمن خلال الجمع بين المشاريع المعيشية الفخمة وتحقيق أثر إيجابي مستدام، تعمل الشركة على ضمان اسهام مشروعاتها، مثل "سكاي هيلز استرا" وغيرها، في إحداث تغييرات إيجابية طويلة الأمد في دعم العديد من القضايا العالمية الهامة.

كما تأتي هذه الشراكة مع دبي العطاء تماشياً مع رؤية الإمارات، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي يؤمن بأن التعليم والابتكار هما من أهم الأدوات لدعم مسيرة التقدم والازدهار.

وفي هذا السياق، أكد السيد محمد أديب حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري"، على أهمية التعليم كونه حجر الأساس الذي يُبنى عليه المستقبل، قائلاً: "في إطار التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المستوى العالمي من خلال قوة التعليم، يسعدنا الإعلان عن توقيع شراكة استراتيجية مع دبي العطاء".

وأضاف: "مشروع 'سكاي هيلز استرا' هو أكثر من مجرد استثمار عقاري؛ هو فرصة للمساهمة في دعم التعليم وتحسين حياة الأطفال في المناطق النامية. مشيراً إلى أن استثمارات مالكي الشقق في هذا المشروع ستسهم بشكل مباشر في تغيير حياة الكثيرين من خلال إتاحة فرص تعليمية جديدة لهم."

من جانبه، سلط سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمبادرة، قائلاً: "إن التعاون مع القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تعزيز جهودنا المستمرة لمعالجة مختلف التحديات في قطاع التعليم ويدعم رسالتنا من خلال توفير موارد إضافية وتحفيز الابتكار. نعرب عن خالص شكرنا لشركة 'إتش آر إي للتطوير العقاري' على التزامها ودعمها".

وأضاف سعادة الدكتور القرق: "إن هذه الشراكة ستسهم في دعم جهود دبي العطاء بشكل كبير، مما يتيح لها إمكانية الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال والشباب على مستوى العالم. إضافة إلى ذلك، يُعد هذا التعاون بمثابة دليل يعكس النتائج الواعدة التي يمكن تحقيقها من خلال توحيد الجهود بين مختلف القطاعات، لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تمكين الجيل القادم من الوصول الى توفير تعليم نوعي".

وسيحصل مالكو الشقق في مشروع "سكاي هيلز استرا" على شهادات تقدير شخصية من دبي للعطاء تُعبر عن امتنانها لدورهم الفعّال في دعم مسيرة التعليم على مستوى العالم. وانطلاقاً من التزامها العميق بالمسؤولية الاجتماعية والتزاماً منها بقيم العطاء، التي تشكل أحد القيم الجوهرية التي تتبناها شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري"، قامت الشركة هذا العام بتخصيص 10 وحدات سكنية من مشروع "سكاي هيلز ريزيدنس" لصالح مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، ممثلةً بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.

نبذة عن (إتش آر إي للتطوير العقاري)

شركة "إتش آر إي للتطوير العقاري" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وتتميز برؤيتها المستقبلية، حيث تتخذ من دبي مقرًا لها. تلتزم الشركة بإدماج الاستدامة والأهداف الإنسانية في جميع مشاريعها، ساعيةً لتنفيذ مشروعات تسهم في إحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات والأجيال القادمة. وتتمثل رسالة الشركة في تقديم أسلوب حياة يحمل قيمة إنسانية، من خلال تنفيذ مشاريع تسهم في إحداث تغيير إيجابي وتلبي احتياجات المجتمعات بطريقة مستدامة وفعالة.

نبذة عن دبي العطاء

منذ تأسيسها، تعمل دبي العطاء، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة، والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد عن 24 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً.

وتلعب دبي العطاء دوراً رئيسياً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجاً استراتيجياً لتحسين مستوى إلتحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس.

دبي العطاء هي منظمة مجتمع مدني مرتبطة رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن استخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.

يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية.

المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني:www.dubaicares.ae

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