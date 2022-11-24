دبي، الإمارات العربية المتحدة: اعتمد مركز محمد بن راشد للفضاء موعداً جديداً لمحاولة إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، حيث أنه من المقرر إطلاق المستكشف راشد نحو سطح القمر، يوم الأربعاء، الموافق 30 نوفمبر 2022، في تمام الساعة 03:39 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أو 12:39 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الشركاء "سبيس إكس" و"آي سبيس"، أن مركبة الإطلاق التي تم وضعها على متن مركبة الهبوط، ستبدأ في الانطلاق نحو المجمع رقم 40 بقاعدة كيب كانافيرال الفضائية، ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة.

بمجرد إطلاقها، ستأخذ المركبة الفضائية الموجودة على متن مركبة الهبوط طريقًا منخفض الطاقة إلى القمر بدلاً من الاقتراب المباشر، مما يعني أن الهبوط سيستغرق حوالي خمسة أشهر بعد الإطلاق ، أي أنه سيتم في أبريل 2023.

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