أبوظبي- أعلن مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن إضافة 30 نشاطاً جديداً إلى رخصة المهن الحرة التي تتيح للمستثمرين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين مزاولة مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوفير مناخ اقتصادي يشجع على الاستثمار ويُمكّن رواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة من تأسيس وممارسة الأعمال بأقل تكلفة ممكنة، والاستفادة من الفرص الواسعة التي يتيحها النمو الاقتصادي في الإمارة.

كذلك، تُسهم رخصة المهن الحرة في الاستفادة من المعارف والخبرات الواسعة للمهنيين عبر إتاحة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم المتخصصة للجهات والمؤسسات والشركات والأفراد، الأمر الذي يعزز حيوية الاقتصاد ويدفع جهود التنويع الاقتصادي ويسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة والابتكار.

تأكيداً على مواكبة المتغيرات في سوق العمل العالمي والتحول الرقمي، تشمل الأنشطة الجديدة التي أضافتها "اقتصادية أبوظبي" لرخصة المهن الحرة خدمات تطوير الذكاء الاصطناعي، وتصميم نظم وبرامج المعدات والاجهزة الالكترونية، وتصميم برمجيات إنتاج حـقول النفط والغاز الطبيعي، وخدمات تصنيف وتحليل البيانات، والتطوير والابتكار في نظم وبرامج الحاسب الآلي، وإنتاج المجسمات بواسطة التصوير ثلاثي الأبعاد، وخدمات دعم لاعبي الرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى مجالات متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية.

بهذه الإضافات يصل عدد الأنشطة المدرجة تحت رخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط.

وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: "تحرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على مواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية محلياً وعالمياً وتقديم كل التسهيلات لمختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتعكس هذه الخطوة التزامنا الراسخ بتوسيع قاعدة النشاطات الاقتصادية المتاحة لرواد الأعمال في أبوظبي، والاستجابة لتطلعات أصحاب المهن الحرة من أجل تعزيز مساهمتهم الفعّالة في بناء اقتصاد قوي ومرن ومتنوع".

وأضاف: "خلال العام الماضي، شهدت رخصة المهن الحرة إقبالاً من الراغبين في تأسيس وممارسة أعمالهم، حيث أصدرنا 1013 رخصة في عدد من النشاطات التي توفرها هذه الرخصة لأصحاب المهن الحرة. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل على توفير البيئة الداعمة والمحفزة للابتكار والارتقاء بمساهمة المهنيين وقدرتهم على المساهمة في تحفيز الاقتصاد ترسيخًا لمكانة أبوظبي وجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات."

للحصول على رخصة المهن الحرة يُطلب من المتقدم إثبات تخصصه في النشاط المطلوب الترخيص له من خلال الشهادات العلمية في نفس المجال أو شهادات الخبرة العملية أو الإنجازات المعتمدة في مجال التخصص المرتبط بالنشاط، حيث حددت "اقتصادية أبوظبي" مسبقاً اللائحة التنظيمية لرخصة المهن الحرة وضوابط العمل والاشتراطات العامة.

عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

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