أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن تمديد الموعد النهائي للمشاركة في النسخة الثالثة لجوائز "اصنع في الإمارات" حتى 30 أبريل الجاري، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العاملة والأفراد بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، والراغبين بالمشاركة في الجوائز، وتهدف هذه المبادرة إلى تكريم الابتكار والتميز في القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

وتُعد جوائز "اصنع في الإمارات" إحدى المبادرات الرئيسية للوزارة، والتي تشكل ركيزة محورية في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، والرامية إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. حيث تحتفي هذه الجوائز بأصحاب الرؤى والمواهب والمبتكرين والصناعيين ورواد الاستدامة في القطاع الصناعي الذين يدعمون تحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للصناعة، وتعزيز مكانتها بين الدول الصناعية.

وكشفت الوزارة عن تعاون مع جامعة كامبريدج، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية العالمية، لتقييم الترشيحات للجوائز في نسختها الثالثة، بهدف دعم تبنّي أفضل الممارسات واعتماد أعلى معايير التقييم. وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في اليوم الأول من منصة "اصنع في الإمارات" الموافق 19 مايو المقبل، ضمن فعاليات المنصة، المقرر انعقادها في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الوزارة بتطبيق أعلى مستويات المهنية والشفافية في عمليات الترشيح والاختيار، بما يعكس حرصها على إبراز النماذج الصناعية المتميزة في مختلف مجالات القطاع الصناعي الوطني. كما يرسخ هذا التعاون مكانة الجائزة كمحفز رئيسي للتميز، ويسهم في دعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد متطور قائم على التكنولوجيا والبحث والتطوير.

وتبدأ مراحل تقييم طلبات الترشح للجوائز فور انتهاء فترة القديم، حيث تشمل هذه المراحل فرز الطلبات، ومراجعتها، ثم اختيار الفائزين في كل فئة من فئات الجوائز، وسيكون تكريمهم بحضور نخبة من قادة الصناعة والمسؤولين والخبراء والمستثمرين وجهات التمويل والشركات الصناعية والخدمية.

ودعت الوزارة كافة الشركات الصناعية والأفراد المختصين بالدولة الراغبين بالترشح "لجوائز اصنع في الإمارات"، إلى تقديم طلبات ترشحهم عبر التسجيل من خلال الرابط: (https://miiteawards.moiat.gov.ae/ar/auth/sign-up)

وعملت الوزارة على توسيع نطاق فئات "جوائز اصنع في الإمارات"، وتتضمن 9 فئات تندرج تحت 5 تصنيفات رئيسية، هي:

التميز في المحتوى الوطني، مصنع المستقبل

جائزة الصناعة المستدامة

جائزة الصناعة الذكية

جائزة التميز في الابتكار

الممكنات الصناعية والشركاء الإستراتيجيين:

جائزة أفضل ممكن وشريك استراتيجي في قطاع الصناعة

جائزة معايير الجودة

الريادة والمواهب:

جائزة أفضل موهبة شابة للعام

جائزة الرائد الملهم

جائزة الحرف الإماراتية (للأفراد والشركات)

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من جوائز "اصنع في الإمارات" استقبلت أكثر من670 طلباً للمشاركة، وتم تكريم 13 جهة فائزة لدورها البارز في دعم القطاع الصناعي الوطني ودفع عجلة الابتكار.

وتعد النسخة القادمة من منصة "اصنع في الإمارات 2025" الأكبر والأشمل، حيث سيشارك فيها أكثر من 500 عارض على مساحة عرض تتجاوز 50 ألف متر مربع. كما ستشهد الإعلان عن اتفاقيات شراء جديدة ضمن 12 قطاعاً، استكمالاً لحجم الفرص التي أعلن عنها في النسخ السابقة والتي بلغت قيمتها 143 مليار درهم، وشملت 2,000 منتج للتصنيع المحلي.

-انتهى-

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