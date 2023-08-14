التراخيص توفر حلولاً لشركات التقنية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

ترخيص الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 هو ترخيص تجاري مدعوم بنسبة 90% يُمنح لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في دبي

"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0" يوفر بنية تحتية ورقمية عالمية المستوى تدعم تأسيس وتوسع شركات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0

"كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0" سيصدر التراخيص من مركز دبي المالي العالمي، حيث تتواجد مكاتبه الفعلية ومساحات عمله المشتركة ضمن مبنى "إنوفيشن وَن" الذي تم إطلاقه من قبل مركز دبي المالي العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0" عن منحه تراخيص الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 لدعم أنشطة متنوعة تشمل خدمات تقنية دفتر الأستاذ الموزّع، والاستشارات والبحوث المُتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والبحث والتطوير التكنولوجي، وخدمات الشبكات العامة.

وسيتم إصدار التراخيص من قبل مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يحتضن منظومة استثنائية من شركات التكنولوجيا الناشئة والمتواجدة في مركز "إنوفيشن هب".

ويشكل الكامبس مقراً متكاملاً مُخصصاً للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 والمتواجد ضمن "إنوفيشن وَن"، ويوفر بنية تحتية ورقمية ومرافق بحث وتطوير ومُسرّعات التكنولوجيا المالية، ومساحات عمل مشتركة تعزز روح التعاون، بهدف جذب وبناء وتوسيع نطاق شركات الذكاء الاصطناعي. ,وتم إطلاق "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0" مؤخراً هذا العام بالارتكاز على المنظومة التنظيمية المتكاملة التي تتيحها إمارة دبي لازدهار هذا القطاع، والتي تأتي في إطار رؤية دبي الرامية إلى تبوء مكانة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3.0.

وتقدر شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" بلوغ مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي بـ 15,7 تريليون دولار بحلول العام 2030. بينما أشار تقرير آخر لشركة "ماكينزي" إلى أن الذكاء الاصطناعي سيخلق نحو 200 ألف وظيفة في منطقة الشرق الأوسط وحدها بحلول عام 2025. ودعماً لهذا النمو، تم إطلاق "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0" المؤهل ليكون أكبر تجمع لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 في المنطقة، ويستهدف استقطاب أكثر من 300 مليون دولار من الصناديق الجماعية، واستحداث ما يزيد على 3000 وظيفة بحلول عام 2028. وسيساهم "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0" في تعزيز مستويات الوصول والمشاركة في تطوير مجال الويب 3,0، مدعوماً بمجموعة من التقنيات مثل البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والميتافيرس. وشكلت الأصول الافتراضية المملوكة في البنية التحتية اللامركزية للويب 3.0 حوالي 40% من اقتصاد الأصول الافتراضية في عام 2021، بحسب تقرير صدر عن مجموعة بوسطن للاستشارات، والذي قدّر أيضاً أن تتراوح قيمة معاملات الأصول الافتراضية بين 150 و300 مليار دولار بحلول عام 2025.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "يسّرنا أن نعلن عن منح تراخيص مبتكرة لشركات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 من مركز دبي المالي العالمي. وسيسهم ’ كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0‘ في توفير بيئة تمكينية عالمية المستوى تدعم الشركات نحو تحقيق المزيد من النمو والتطور. كما أننا على ثقة بأن منح هذه التراخيص سيُمكننا من استقطاب المزيد من المواهب والاستثمارات العالمية ويسهم في إرساء ثقافة التعاون والابتكار. ويعد هذا الإعلان محطة هامة في مسيرة ’ كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3.0‘الواعدة، والذي يهدف إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة الأعمال المفضلة لشركات التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن استقطاب المزيد من المواهب العالمية والمستثمرين بمختلف فئاتهم إلى المنطقة".

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