محمد القرقاوي: محمد بن راشد دعم واحتضن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى عبر 30 عاماً من مسيرته التنموية والقيادية

محمد القرقاوي: اقتصاد صناعة المحتوى قوة اقتصادية بآفاق غير محدودة.. والإمارات لا تكتفي اليوم بمواكبة تطوراته فقط، بل تقود وتحدد مسارات جديدة فيه

محمد القرقاوي: إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي وقيمتها مليون دولار بالشراكة مع Google Gemini لتعزيز دور الإمارات في اقتصاد صناعة المحتوى

أبرز مخرجات الاجتماعات التحضيرية:

إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار بالشراكة مع Google Gemini

اعتماد النسخة الثانية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى"، بتنظيم "مقر المؤثرين" بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"

إطلاق"مسرعات المؤثرين" بقيمة 50 مليون درهم ضمن برنامج "الاستثمار في صناعة المحتوى"

استحداث جناح خاص بشركات صناعة المحتوى يستضيف أهم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة

كبرى المنصات الرقمية: "Google "، و"انستغرام"، "ويوتيوب"، و"إكس"، و" TikTok "، و"سناب شات" تشارك في النسخة الرابعة

"، و"انستغرام"، "ويوتيوب"، و"إكس"، و" "، و"سناب شات" تشارك في النسخة الرابعة الشركاء الرئيسيون للقمة: شركة "سي القابضة" و"طيران الإمارات"(الناقل الجوي الرسمي)، ومجموعة "أم بي سي"، و"سوني"، وغرفة دبي الرقمية

قائمة شركاء القمة تضم متحف المستقبل، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومركز دبي المالي العالمي، و"دينر إن ذا سكاي"، و"تالنت بلس"

الإمارات العربية المتحدة، دبي- اختتمت "قمة المليار متابع"، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اجتماعاتها التحضيرية للنسخة الرابعة معتمدة أجندة غنية بالموضوعات والبرامج التي ترسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لصناعة المحتوى الهادف والاقتصاد الرقمي، معلنة عن إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات العالمية المتفردة، ومتحدثين يتابعهم أكثر من 3 مليارات متابع.

وتقام النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في دبي، في جميرا أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف دبي للمستقبل، من 9 إلى 11 يناير 2026، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وضمت الاجتماعات على مدى خمسة أيام من النقاشات التفاعلية، مشاركة من الرؤساء التنفيذيين لكبرى منصات التواصل الاجتماعي وشركات الإعلام الرقمي، إضافة إلى نخبة من أبرز صناع المحتوى والمؤثرين العالميين، وخبراء الإعلام الجديد، بالإضافة إلى عدد من رواد الأعمال، حيث استعرضوا معاً سبل تعزيز الحضور الإعلامي للقمة وأساليب سرد القصص وصياغة المحتوى الهادف، وناقشوا الاتجاهات التقنية والتحولات في اقتصاد المؤثرين، وبحثوا أدوات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي وسبل مكافحة المعلومات المضللة.

وبحثوا طيفاً واسعاً من الموضوعات المتعلقة بمستقبل صناعة المحتوى، والاتجاهات الحديثة لصناعة المحتوى، وأدوات الابتكار، وأساليب صناعة وترويج المحتوى، وشهدت الاجتماعات مناقشات تفاعلية حول استراتيجيات تحقيق الأرباح من صناعة المحتوى، والتوجهات المستقبلية لمنصات التواصل الاجتماعي، وكيفية بناء شراكات عابرة للحدود بين صناع المحتوى والشركات الإبداعية، ومواكبة التحولات السريعة في الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى توسيع شبكات التعاون بين صناع المحتوى ومواقع التواصل والشركات الناشئة وكبرى شركات التقنية، لبحث إمكانية ابتكار أدوات جديدة لدعم صناعة المحتوى الهادف واستشراف آفاق جديدة لاقتصاد صناعة المحتوى في المنطقة والعالم.

الإمارات رائدة اقتصاد صناعة المحتوى

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء: أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، دعم واحتضن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى عبر 30 عاماً من مسيرته التنموية والقيادية.

وأضاف معاليه: "اقتصاد صناعة المحتوى قوة اقتصادية بآفاق غير محدودة.. والإمارات لا تكتفي اليوم بمواكبة تطوراته فقط، بل تقود وتحدد مسارات جديدة فيه".

وأضاف معاليه: "إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي وقيمتها مليون دولار بالشراكة مع Google Gemini لتعزيز دور الإمارات في اقتصاد صناعة المحتوى".

مليون دولار لأفضل فيلم ذكاء اصطناعي

وأعلنت قمة "المليار متابع"، خلال الاجتماعات التحضيرية عن إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار وذلك بالتعاون مع شركة Google ، حيث سيتم تكريم الفائز وعرض أفضل 10 أفلام متنافسة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من القمة.

وتهدف قمة "المليار متابع" من خلال إطلاق جائزة أفلام الذكاء الإصطناعي، إلى دعم وتشجيع إنتاج أفلام ذات محتوى هادف باستخدام مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي بالرسائل الإنسانية التي يجب أن تحملها هذه الأفلام، إضافة إلى تعزيز القدرات الإبداعية والرؤية الجمالية والمهارات المتقدمة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأفلام، حيث باتت الأفلام القصيرة اليوم من أكثر الوسائل انتشاراً وأقدرها على إيصال الرسائل الهادفة والمؤثرة إلى الجمهور.

وتشترط جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي أن يكون الفيلم مولداً بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن يكون إبداعياً وواقعياً، حيث يعتمد التحكيم في الجائزة على السرد القصصي والإبداع ودمج الذكاء الاصطناعي والتنفيذ والتوافق مع الموضوع لإيصال رسالة إنسانية، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال شهر سبتمبر، والإعلان عن بداية المنافسة.

بناء اقتصاد رقمي عالمي مستدام

أجندة النسخة الرابعة شهدت توسعاً كبيراً في الجلسات التفاعلية والشراكات الدولية، بما يتيح فرصاً أكبر لصناع المحتوى لابتكار أعمال مؤثرة وهادفة، انسجاماً مع دور الإمارات الهادف إلى تمكين هذه الفئة وتوفير البيئة المناسبة التي تتيح لهم النمو والانتشار عالمياً. كما تعمل القمة على لعب دور مهم كمنصة لتسريع التحول الإبداعي العالمي، عبر جمع المبدعين من مختلف أنحاء العالم على طاولة واحدة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتوفير منصات للتجربة والابتكار، ودعم الشركات الناشئة".

النسخة الثانية من "الاستثمار في صناعة المحتوى"

ومثلت الاجتماعات التحضيرية محطة محورية في صياغة أجندة قمة المليار متابع، في نسختها الرابعة والتي ستشهد مبادرات نوعية عدة، إضافة إلى إطلاق أكبر جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، وقيمتها مليون دولار، حيث أعلنت القمة اعتمادها للنسخة الثانية من برنامج "الاستثمار في صناعة المحتوى"، الذي ينظمه ويدعمه "مقر المؤثرين"، بالتعاون مع شركة "500 جلوبال"، والذي يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية، وتشجيع الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم على نقل مقراتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ دور الدولة كمركز عالمي لصناعة المحتوى الهادف.

ويستهدف برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى" توفير التمويل والدعم للشركات الناشئة والأفراد ممن يقدمون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي ستتولى رعاية الفكرة والاستثمار فيها.

ويجمع البرنامج بين الشركات الناشئة وصناع المحتوى والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ونخبة من المستثمرين لبحث أفكار المشاريع المقترحة، ويتيح للمتقدمين عرض أفكارهم بصورة مباشرة أمام أعضاء لجنة التحكيم ومناقشة إمكانية نجاحها في السوق، بالإضافة إلى دراسة متطلبات الدعم والتمويل.

برنامج مسرعات المؤثرين بقيمة 50 مليون درهم

وتم خلال الاجتماعات وضمن النسخة الثانية من برنامج الاستثمار مع صناع المحتوى الإعلان عن "برنامج مسرعات المؤثرين"، والذي ينظمه ويدعمه مقر المؤثرين بالتعاون مع شركة 500 جلوبال.

وتم تخصيص ما يصل إلى 50 مليون درهم للبرنامج، والذي يتم خلاله احتضان صناع المحتوى والمؤثرين من الأفراد والشركات للتنافس على الدعم، فيما سيحصل المتأهل في المرحلة النهائية من برنامج "الاستثمار مع صناع المحتوى على الدعم المالي والتمويل لمشروعه.

ويهدف برنامج مسرعات المؤثرين إلى تطوير أداء صناع المحتوى، وإكسابهم مهارات جديدة تمكنهم من بناء مشروعات قابلة للتوسع عالمياً، وبناء شراكات مؤثرة بينهم وبين المستثمرين، وإطلاق حلول مبتكرة في قطاع صناعة المحتوى الهادف والتقنيات الإبداعية.

وتم الإعلان خلال الاجتماعات التحضيرية عن إطلاق "مسرعات المؤثرين " وتهدف "مسرعات المؤثرين" إلى دعم صناع المحتوى المبدعين من خلال تمويل مشاريع مبتكرة ذات أثر ثقافي واقتصادي عالمي.

وتقدم منحاً لدعم المشاريع الإبداعية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، إضافة إلى تمويل المشاريع المشتركة التي تهدف إلى تأسيس شركات يقودها صناع المحتوى أو مطورو التقنيات الإبداعية، وتوفر الدعم اللازم لبرامج المسرعات التي تحتضن الجيل الجديد من رواد الأعمال المبدعين من مختلف أنحاء العالم، و تزويدهم بالتمويل والإرشاد والأدوات التي يحتاجون إليها، ما يساعدهم على النمو والتوسع والانطلاق في أعمالهم نحو العالمية.

جناح لشركات صناعة المحتوى

وكذلك أعلنت قمة المليار متابع، خلال الاجتماعات التحضيرية، عن استحداث جناح خاص لشركات صناعة المحتوى، وذلك للمرة الأولى منذ إطلاقها، ما يمثل خطوة نوعية لتطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وتمكين المبدعين الشباب من استلهام تجارب ناجحة لمؤثرين بارزين في تأسيس شركاتهم الخاصة.

ويعد الجناح الجديد، أكثر من مجرد مساحة للعرض وتقديم الرؤى والأفكار، بل مساهمة مؤثرة من النسخة الرابعة لتقديم الإضافة النوعية في نقل اقتصاد صناعة المحتوى إلى آفاق جديدة، وفتح المجال أمام صناع المحتوى الجدد للاطلاع على إنجازات حققها مؤثرون من المنطقة والعالم للارتقاء بأعمالهم على صعيدي الانتشار والمردود المادي.

ويضم الجناح شركات ناشئة تعمل ضمن اقتصاد صناعة المحتوى، حيث يوفر منصة فريدة لتلك الشركات لعرض أفكارها وتقديم عروضها، بهدف إبرام صفقات أو الحصول على الدعم لتأسيس وجود لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، يستضيف الجناح نحو 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الشركات الناشئة التي أسّسها صُنّاع محتوى ونجحوا في الانتقال إلى عالم الأعمال.

ويتيح الجناح من خلال 10 منصات عرض، مساحة واسعة لصناع المحتوى المبدعين ورواد الأعمال من المؤثرين من أجل تقديم الأفكار واستعراض التجارب، بما يلهم صناع المحتوى الجدد والشركات الناشئة على تعزيز حضورها في مجال صناعة المحتوى، كما يمثل الجناح عبر تخصيصه منصة لكل رائد أعمال، فرصة لتوثيق التواصل والتعاون بين هؤلاء الرواد والراغبين في دخول هذا القطاع الواعد.

سفراء النسخة الرابعة للقمة

وأعلنت قمة المليار متابع عن اعتماد خمسة سفراء جدد لنسختها الرابعة، وهم: سايمون سكويب، وأليكساندرا ماري هيرشي، وخالد العامري، وعمر فاروق، وعمار قنديل.

وأسس واستثمر سايمون سكويب، وهو رائد أعمال بريطاني، في أكثر من 100 شركة، وهو أحد أكثر رواد الأعمال متابعةً على الإنترنت، حيث يحظى بأكثر من 15 مليون متابع.

يُكرّس سيمون وقته الآن لمساعدة الناس على بدء مشاريعهم الخاصة مجانًا. ومن خلال محتواه، يُشارك النصائح والإرشادات والفرص لإلهام الجيل القادم من رواد الأعمال. وهو أيضًا مؤسس HelpBnk، وهي منصة مصممة لدعم رواد الأعمال الطموحين وتسهيل الوصول إلى ريادة الأعمال. وقد فاز بجائزة قمة المليار متابع الأكبر والأغلى عالمياً بقيمة مليون دولار في دورتها السابقة.

وأليكساندرا ماري هيرشي صانعة المحتوى الاسترالية والمعروفة باسم "سوبركار بلوندي"، وهو الاسم المستعار للإعلامية الاسترالية المقيمة في الإمارات، أليكساندرا ماري هيرشي، بدأت من الإمارات وبنت حضورًا عالميًا يتجاوز 100 مليون متابع عبر المنصات، قصتها تجسد قدرة الإمارات على أن تكون منصة لانطلاق مواهب رقمية تصل للعالم. هي قصة تحول من صحفية بسيطة إلى إمبراطورية محتوى تدير فريقًا عالميًا

وخالد العامري، صانع المحتوى والمؤثر الإماراتي الشهير، الذي استطاع أن يجذب ملايين المشاهدين في الإمارات والعالم العربي. ويقدم خالد العامري محتوى مميزاً عن العلاقات الاجتماعية ويناقش الكثير من القضايا المتعلقة بالحياة الأسرية واستطاع أن يحقق نسب مشاهدات عالية، حيث تخطى عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 22 مليون متابع .

وعمر فاروق، وهو صانع محتوى بحريني، اكتسب شهرة واسعة على مستوى العالم العربي من خلال سلسلة الفيديوهات "عمر يجرب" التي تنشر تجارب ثقافية وإنسانية، وقد حصدت قناته على يوتيوب أكثر من 1.2 مليار مشاهدة ويتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من 17 مليون متابع.

وعمار قنديل من جمهورية مصر العربية وهو المؤسس المشارك لقناة "Yes Theory"، وهي قناة وشركة إعلامية تُعنى بالبحث عن عيش حياة من المغامرة والتحدي خارج منطقة الراحة. من خلال سرد القصص المؤثرة، والمغامرات العالمية، والمساهمة في بناء المجتمعات، ألهم عمار وفريقه الملايين للتحلي بالفضول والشجاعة والتواصل الإنساني الهادف. حيث يتابعه على وسائل التواصل أكثر من 12 مليون متابع، ويواصل عمار تجاوز الحدود من خلال قيادة مشاريع إبداعية تُوحّد المجتمعات المتنوعة حول العالم.

شركاء القمة

كما أعلنت القمة عن قائمة الشركاء الرئيسيين لنسختها الرابعة، والتي تشمل كلاً من: "سي القابضة" الشركة المطورة للمدينة المستدامة في دبي، و"طيران الإمارات" (الناقل الجوي الرسمي)، ومجموعة "أم بي سي"، و"سوني"، وغرفة دبي الرقمية.

كما تضم قائمة شركاء القمة كلاً من: متحف المستقبل، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ، ومركز دبي المالي العالمي، و"دينر إن ذا سكاي"، و"تالنت بلس".

ويشارك في النسخة الرابعة من القمة كبرى المنصات الرقمية: "Google"، و"انستغرام"، "ويوتيوب"، و"إكس"، و"TikTok"، و"سناب شات".

وتكتسب النسخة الرابعة من قمة المليار متابع أهمية متزايدة تُبنى على الزخم العالمي الذي حققته النسخة الثالثة في يناير 2025، والتي استقطبت أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر، وأكثر من 420 متحدثاً، و125 من أهم الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين. وسجّلت القمة أكثر من 30 ألف حضور فعلي، و1.5 مليار تفاعل رقمي، و542 مليون مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت النسخة الثالثة تفاعلاً واسعاً من ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، وجاء الوسم الخاص بالقمة #قمة_المليار_متابع (1BillionSummit#) من أعلى الوسوم متابعة حول العالم.

-انتهى-

#بياناتحكومية

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، وهي تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كما تهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.1billionsummit.com;