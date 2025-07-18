استهدفت الجهود أكثر من 4000 عامل وموظف لدعمهم بالوسائل الوقائية اللازمة.

عامل وموظف لدعمهم بالوسائل الوقائية اللازمة. محاضرات تثقيفية حول مخاطر التعرض للإنهاك الحراري وأعراضه وعلاجه.

تقديم استشارات و فحوصات طبية مجانية .

الإمارات العربية المتحدة، الشارقة: أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، 3 محطات ضمن حملة "الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض" في إمارة الشارقة، والتي تستمر طوال شهري يوليو وأغسطس تحت شعار "سلامتكم غايتنا"، تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة، لتعزيز الوعي الصحي لدى فئة العمال والعاملين في الوظائف الميدانية بمخاطر التعرض للإنهاك الحراري في الصيف.

4000 عامل

استهدفت الحملة أكثر من 4000 فرد، في مواقع متعددة بدءاً من مدينة الشارقة مروراً بمدينة الحمرية ثم مدينة الذيد بالمنطقة الوسطى، عبر تقديم محاضرات تثقيفية حول مخاطر التعرض للإنهاك الحراري وأعراضه، وزيادة الوعي بالإجراءات الوقائية والممارسات السليمة التي تمنع الوصول إلى مرحلة الإصابة بالإنهاك الحراري ووسائل تقديم الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات طبية ودعم فئة العمال بالوسائل الوقائية اللازمة.

العمال وأصحاب العمل

تضمنت مراحل الحملة، التي تستمر أنشطتها التوعوية طوال أيام الأسبوع في مختلف مناطق الشارقة، تنفيذ زيارات ميدانية توعوية لعدد من المواقع، ركزت خلالها على فئة العمال في المواقع الإنشائية لتعزيز وعيهم بالإجراءات الصحية الواجب اتباعها خلال فصل الصيف، وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم على تفادي مخاطر الإجهاد الحراري. كما استهدفت أصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية، للتأكيد على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن حماية العمال من الإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وتوفير بيئة عمل آمنة خلال موسم الصيف، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الوقاية والسلامة.

فئات متنوعة

وامتدت جهود الحملة لتشمل العمال في محطات الوقود، وعمال النظافة، والعاملين في الحدائق العامة، ومواقف السيارات، وخدمات التوصيل، لتزويدهم بالمعلومات والإرشادات الوقائية التي تساعدهم على الوقاية من الإنهاك الحراري. كما نظمت الحملة أنشطة تثقيفية موجهة لأفراد من المجتمع مثل؛ ربات البيوت وطلبة الجامعات، بالتعاون مع جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين وجامعة القاسمية في الشارقة، لتسليط الضوء على أهمية الوقاية الصحية خلال فصل الصيف، وتعزيز ثقافة تبني أسلوب حياة صحي، مع تشجيعهم على نقل المعرفة والمعلومات المكتسبة إلى فئة العمالة المساعدة.

وتستهدف الحملة عشرة آلاف عامل، في إطار جهود وطنية متكاملة تعزز مكانة الإنسان في قلب العمل المجتمعي، وتترجم توجهات "عام المجتمع 2025". كما تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة العامة والشراكات بين القطاعات المختلفة، بهدف تحسين جودة الحياة في إمارة الشارقة.

بيئة عمل صحية

وأكد محمد عبد الله الزرعوني، مدير المكتب التمثيلي للوزارة في الشارقة، أن الحملة تعد مبادرة إنسانية تعكس قيم المسؤولية المجتمعية بالحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، من خلال نشر الوعي الصحي لدى كافة شرائحه، وخاصة فئات العمال التي تتطلب أعمالها التعرض لأشعة الشمس، وذلك في إطار التوجهات الحكومية التي تحفظ حقوق العمال وتحرص على سلامتهم وتكفل لهم بيئة عمل صحية، والتي تتطابق مع المعايير المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، كما تتتاغم مع الأهداف الإنسانية لعام المجتمع.

جودة الحياة بالشارقة

وكثفت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة ممثلة بجمعية أصدقاء مرضى الكلى، جهودها لدعم أهداف المبادرة الرامية إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الصحة العامة، للتركيز على أهمية حماية العمال من الإنهاك الحراري، وبناء ثقافة صحية تشجع على تبني السلوكيات الإيجابية. كما عكست مشاركة المجلس حرص الجهات المعنية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها بكفاءة، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال وتقدير دورهم الحيوي في المجتمع.

شركاء الحملة

وتضم قائمة الشركاء في الحملة، وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، وهيئة تطوير معايير العمل، ودائرة شؤون البلديات، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الوقاية والسلامة، ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية، وجمعية أصدقاء مرضى الكلى، والهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشركة فاست للمقاولات، والجابر للنظارات، ومجموعة ميدكير، ومجموعة أستر، ومستشفى بارجيل التخصصي، ومستشفى أن أم سي، ومستشفى زليخة، ومجموعة صيدليات لايف، وشركة غايا للأدوية.

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