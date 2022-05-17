دبي: حرصت جمارك دبي على تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الجمركي، ليكون ركيزة أساسية لريادة خدماتها واجراءاتها لتعزيز التنمية المستدامة، ولدعم خطتها الاستراتيجية 2021 – 2026 ، حيث أصبح الابتكار مبدأ أساسي لبيئة العمل في الدائرة، تسير عليه وفق خطط وبرامج مستمرة ، وانطلاقاً من هذا المبدأ فقد حققت جمارك دبي ومن خلال مركز الابتكار إنجازات رائدة خلال الثلث الأول من العام الحالي عبر تنفيذ المركز مجموعة من المبادرات الرائدة، واستقباله للأفكار والابتكارات الجديدة، مع اجراء التحديثات عليها، وما أفرز عنه تطوير مبادرة طائرة بدون طيار تحتوي على جهاز للمسح الاشعاعي لإشعار المفتشين بمستوى الأمان في البضائع وتعريفهم بكافة التفاصيل الخاصة بهذه البضائع من أجل حماية المنافذ الحدودية لدولة الإمارات في إمارة دبي من جميع المواد المحظورة والضارة على البيئة والسلامة، ورفع كفاءة المفتشين مما يُسهم في أمن الإمارة بالكامل.

وقد حققت جمارك دبي نقلة نوعية في تطوير الأفكار المبدعة وإطلاق الابتكارات الجمركية الرائدة التي تعد من أهم الابتكارات العالمية في مجال الفحص الجمركي للشحنات والبضائع التجارية، هذا وقد أطلقت الدائرة في وقتٍ سابق دوري الابتكار الأول لتعزيز بيئة وثقافة الابتكار عبر مشاركة جميع الشركاء الداخليين والخارجيين في تطوير العديد من الافكار ليصبح الابتكار أسلوب حياة يومية في الدائرة يُمكنها من الفوز والوصول

للعالمية، عبر مشاركة الأفكار الفائزة في دوري الابتكار ورفعها للمسابقات المحلية والدولية بشكل دوري ومنظم.

وقد توج مركز الابتكار بالدائرة جهوده المتصاعدة لتطوير الابتكارات الجديدة محققاً انجازاً جديداً في تطوير الأفكار ومنها ابتكاري " الابتكار النوعي طائرة الفحص الذكية للحماية من مخاطر الاشعاع" و “الجهاز الجمركي الذكي لتحليل الحقائب"، وقد اسهمت تطوير تلك الابتكارات في رفع كفاءة التفتيش الجمركي، وتعزيز الامن والسلامة المجتمعية وتسريع وتبسيط عملية التفتيش على مدار الساعة.

وقد أثمرت فعاليات مركز الابتكار إلى تشجيع نقل المعرفة بين الموظفين، حيث شاركت 25 إدارة ومركز جمركي من خلال مشاركة 400 موظف ومسؤول جمركي، ساهموا جميعاً في تطوير الأفكار والابتكارات المقدمة لدوري الابتكار.

وقال حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار في جمارك دبي: "نجح مركز الابتكار في تحقيق نتائج نوعية من خلال تطوير الابتكارات الرائدة التي فازت بالمراكز الأولى الثلاث في الدوري، والتي توجت نجاحه بعد أن تم خلاله تنظيم 100 ورشة عمل هجينة في مختبر واحة الابتكار بالدائرة، وأثمرت ورش العمل عن رصد وتحديد 600 تحدي جمركي جرى العمل على تقديم المعالجات لها عبر تطوير 406 فكرة وحل وابتكار مدمج لتتمكن الفرق المشاركة في الدوري بالمحصلة من تقديم 171 ابتكار جمركي، حيث تنافست الإدارات فيما بينها ليتم اختيار 19 ابتكار نوعي من ضمنها ابتكارات انجزتها فرقنا بكفاءة عالية من خلال العمل الجاد والمثابر طيلة فترة النسخة الأولى من دوري الابتكار التي استمرت حتى شهر فبراير من العام الجاري ( شهر الابتكار) ، وتوجت فعاليات جمارك دبي في هذا الشهر بتكريم الابتكارات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، كما شهدت فعاليات جمارك دبي

في شهر الابتكار بالإضافة إلى تكريم الفائزين بدوري الابتكار إلى اطلاق ابتكار آخر هو طائرة التفتيش الذكية الأولى من نوعها على مستوى الدولة والعالم، والتي تم تصميمها من خلال طباعة هيكلها الواقي من الصدمات بتقنيات الطابعات ثلاثية الابعاد، حيث جاء هيكل على شكل قبة الوصل في اكسبو دبي 2022، وقد تم تسجيل هذا الابتكار خلال 48 ساعة من تقديم الطلب كأسرع عملية تسجيل حقوق ملكية فكرية في تاريخ دائرة جمارك دبي.

وأضاف: " بلغ اجمالي عدد الأفكار المقدمة لتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي توفرها الدائرة للمتعاملين إلى 46.154 ألف فكرة، أُرسلَّت عبر كافة الأنظمة الالكترونية لتقديم الأفكار في جمارك دبي منذ بداية العمل بهذه الأنظمة منذ عام 2000 وحتى نهاية العام 2021، وقد بلغ عدد الجوائز التي حصلت عليها الدائرة في مجال الابتكار إلى 145 جائزة محلية وعالمية".

وأوضح أن عام 2021 شهد زيادة كبيرة مقارنةً بالعام 2020 في عدد الأفكار والابتكارات الجديدة التي تم تقديمها إلى جمارك دبي عبر القنوات المختلفة لتلقي الأفكار والابتكارات، فقد ارتفع العدد الكلي للأفكار المقدمة إلى 5757 فكرة مسجلاً زيادة بواقع 353 فكرة جديدة وبنسبة 7% وارتفع عدد الأفكار المجدية إلى 3012 فكرة مسجلاً زيادة بواقع 282 فكرة وبنسبة 10% وزاد عدد الأفكار المطبقة إلى 1337 فكرة.

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